SSC Big Update: SSC নিয়ে বিশাল বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর! নবম-দশমের ফল কবে? শিক্ষক নিয়োগের শূন্যপদ বাড়ছে? জেনে নিন সব আপডেট...

SSC Big Update: SSC নিয়ে বিশাল বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর! নবম-দশমের ফল কবে? শিক্ষক নিয়োগের শূন্যপদ বাড়ছে? জেনে নিন সব আপডেট...
SSC Exam 2025: স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের শূন্যপদ (Vacancies,) আরও বাড়ানো হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu, Deadline)। নবম দশমের ফলাফল খুব শীঘ্রই প্রকাশ হবে।
1/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
2/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
photos
TRENDING NOW
3/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
4/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
5/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
6/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
7/11
নতুন চাকরির প্রার্থীরা আন্দোলনে
8/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
9/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
10/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
11/11
বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর
photos