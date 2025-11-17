English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SSC Big Update: SSC নিয়ে বিশাল বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর! নবম-দশমের ফল কবে? শিক্ষক নিয়োগের শূন্যপদ বাড়ছে? জেনে নিন সব আপডেট...

SSC Exam 2025: স্কুলে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর নবম-দশম এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে শিক্ষক নিয়োগের শূন্যপদ (Vacancies,) আরও বাড়ানো হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya Basu, Deadline)। নবম দশমের ফলাফল খুব শীঘ্রই প্রকাশ হবে।

| Nov 17, 2025, 06:53 PM IST
1/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

বস্তুত, প্রকাশিত তালিকায় নাম না থাকা নিয়ে এদিনই বিকাশভবন অভিযানে নেমেছেন  স্কুল সার্ভিস কমিশনের (SSC) নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। এদিন সেই অবস্থান থেকে সরকারকে ৩ ঘণ্টার ডেডলাইনও (Deadline for government ) বেঁধে দিয়েছেন তাঁরা। অভিজ্ঞতার জন্য দেওয়া ১০ নম্বর বাদ দেওয়ার দাবিও তুলেছেন তাঁরা।   

2/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

এরই মধ্যে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়ে বলেন, নতুন এবং পুরনো সকলের ক্ষেত্রেই আমাদের একটাই অনুরোধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রসেস চলছে। পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হতে দিন। 

3/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

একাদশ দ্বাদশ এর ইন্টারভিউ তালিকায় নীতিশ রঞ্জন বর্মন নামে এক অযোগ্য শিক্ষকের নাম নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এই নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান নিতিশ রঞ্জন বর্মন বিশেষভাবে সক্ষম। সুপ্রিম কোর্ট থেকে বিশেষভাবে সক্ষমদের আইনিভাবে ছাড় দেওয়া রয়েছে কি না খতিয়ে দেখব।

4/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান,  ১৯৯৭ সালের  অভিজ্ঞতা কী ভাবে কাউন্ট হবে? অনলাইন এপ্লিকেশন জমা পড়েছে। কিন্ডারগার্ডেন স্কুলে চাকরি করেছে সেই অভিজ্ঞতা দিয়েছে। দুটো ঘটনায় একজনের ক্ষেত্রে হয়েছে সমস্ত কিছু ভেরিফিকেশন করে দেখা হবে। এসএসসি ভেরিফিকেশন করবে সবটা।'

5/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

'সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী বলা ছিল, বিশেষভাবে সক্ষম কেউ পরীক্ষায় বসতে পারে সেটা আমরা আইনজীবীর মাধ্যমে কথা বলে আলোচনা করব যে তার বসতে পারে কিনা'।

6/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

এসএসসি এর আগেও বলেছে কোন অযোগ্য দাগী প্রার্থী তালিকায় নেই। সেই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সকলকে ভেরিফিকেশন এর জন্য ডাকা হয়েছে। কেউ এরকম করে থাকলে এসএসসি তাদেরকে ডাকবে। 

7/11

নতুন চাকরির প্রার্থীরা আন্দোলনে

নতুনদের কাছ থেকে কোনরকম আমরা কিছু পাইনি এসএসসির কাছে জমা দিয়েছে কিনা তাও জানিনা যতক্ষণ না জানতে পারব বলতে পারব না। ওরা কি বলছে জানি না। এসএসসির কাছে নিশ্চয়ই জমা দেবে। তারা পরীক্ষায় বসুক ইন্টারভিউ দিক প্রসেস শেষ হোক

8/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

সিট বাড়ানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। যোগ্য চাকরিহারাদের নিয়েই মূলত কথা হয়েছে। মন্ত্রিসভা বিবেচনা করে দেখবে। 

9/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

বিরোধীরা কি বলছে কোনও রকম যায় আসেনা। মামলা করেছে মামলার ফলাফল দেখে নিক। মামলা ওয়েলকাম করছি। মামলা হোক। 

10/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

ভেরিফিকেশন হবে অনেকে কিন্ডারগার্ডেনে চাকরি করেছে সেই অভিজ্ঞতাও দিয়েছে। 

11/11

বড় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

যোগ্য সত্যি কেউ বাদ গেল কিনা আমরা দেখব তারপর বিবেচনা করা হবে। যোগ্য যদি কেউ বাদ যায় তাদের ক্ষেত্রে সরকার সহানুভূতিশীল। মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্যাকান্সি বাড়ানো নিয়ে কথা হয়েছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

KSBKBT 2: বোনের প্রেমে হাবুডুবু দাদা! স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনের সিরিয়ালে বড় ঘটনা...

পরবর্তী অ্যালবাম

KSBKBT 2: বোনের প্রেমে হাবুডুবু দাদা! স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনের সিরিয়ালে বড় ঘটনা...

KSBKBT 2: বোনের প্রেমে হাবুডুবু দাদা! স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনের সিরিয়ালে বড় ঘটনা...

KSBKBT 2: বোনের প্রেমে হাবুডুবু দাদা! স্মৃতি ইরানির প্রত্যাবর্তনের সিরিয়ালে বড় ঘটনা... 8
Post Office schemes beating FD returns: ব্যাংকের চেয়েও বেশি সুদ পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিটে! সর্বোচ্চ ৮.২%, বাকি কোন স্কিমে কত উপরি টাকা হাতে পাবেন আপনি...

Post Office schemes beating FD returns: ব্যাংকের চেয়েও বেশি সুদ পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিটে! সর্বোচ্চ ৮.২%, বাকি কোন স্কিমে কত উপরি টাকা হাতে পাবেন আপনি...

Post Office schemes beating FD returns: ব্যাংকের চেয়েও বেশি সুদ পোস্ট অফিসে ফিক্সড ডিপোজিটে! সর্বোচ্চ ৮.২%, বাকি কোন স্কিমে কত উপরি টাকা হাতে পাবেন আপনি... 6
Gold, Silver Rate Today: বড় খবর! ফের কমল সোনার দাম, সস্তা হল হলুদ ধাতু! কলকাতায় আজ ১ গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে মাত্র...

Gold, Silver Rate Today: বড় খবর! ফের কমল সোনার দাম, সস্তা হল হলুদ ধাতু! কলকাতায় আজ ১ গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে মাত্র...

Gold, Silver Rate Today: বড় খবর! ফের কমল সোনার দাম, সস্তা হল হলুদ ধাতু! কলকাতায় আজ ১ গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে মাত্র... 9
Weather Update: একটানা অতি ভারী বৃষ্টি-ঝড়, বজ্রবিদ্যুত্‍! চরম শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাতে ঢাকবে দেশ, ভূমিধস...চরম আবহাওয়ার সতর্কতা আগামী ক&#039;দিন...

Weather Update: একটানা অতি ভারী বৃষ্টি-ঝড়, বজ্রবিদ্যুত্‍! চরম শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাতে ঢাকবে দেশ, ভূমিধস...চরম আবহাওয়ার সতর্কতা আগামী ক'দিন...

Weather Update: একটানা অতি ভারী বৃষ্টি-ঝড়, বজ্রবিদ্যুত্‍! চরম শৈত্যপ্রবাহ, তুষারপাতে ঢাকবে দেশ, ভূমিধস...চরম আবহাওয়ার সতর্কতা আগামী ক'দিন... 17