Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Egg, chicken price hike: ডিমের দাম বাড়ল ৬ টাকা, চিকেন ২০- মাথায় হাত মধ্যবিত্তের, খাব কী?

Egg, chicken price hike: ডিমের দাম বাড়ল ৬ টাকা, চিকেন ২০- মাথায় হাত মধ্যবিত্তের, 'খাব কী'?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: May 30, 2026, 12:20 PM IST|Updated: May 30, 2026, 12:20 PM IST

Egg, chicken price soar: মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই দাম বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে আগুন! সবার মনেই প্রশ্ন, খাব কী এবার?

 

1/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হেঁশেলে আগুন! ডিমে হাত দিলেই লাগছে ছ্যাঁকা, চিকেনও তাই। 

2/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

ডিমের দাম বাড়ল এক ডজনে ৬ টাকা। আর পোলট্রির মুরগির দাম বাড়ল কেজিতে ২০ টাকা!

3/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই দাম বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে আগুন!

4/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

কলকাতা শহরের বিভিন্ন বাজারেই এই দাম বৃদ্ধির ছবি ধরা পড়েছে। 

5/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

টানা গরম, পরিবহন খরচ ও মুরগি পালনের খরচ বাড়াতেই এই দাম বৃ্দ্ধি বলছেন বিক্রেতারা।

6/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

বিক্রেতারাই বলছেন, একসপ্তাহ আগেও এক ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছিল ৭২ টাকায়। এখন সেটা ৭৮ টাকা।  

7/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

ওদিকে এক পেটি ডিম ছিল ১৮০ টাকা, শুক্রবার সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১০ টাকা। 

8/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

মুরগির মাংসের ক্ষেত্রেও ছবিটা এক। এক সপ্তাহ আগে ড্রেসড চিকেন ছিল ১ কেজি ১০০ টাকা। এখন সেটা বেড়ে ১২০ টাকা।  

9/9

ডিম, চিকেনের দাম বৃদ্ধি

কালীঘাট বাজারে গিয়ে দেখা গেল, এক সপ্তাহ আগের ১৮০ টাকার হোল চিকেন বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়।

Tags:
Egg Chicken Price Hike
Egg price increased by rupees 6
chicken price increased by Rs 20
ডিম চিকেনের দাম বৃদ্ধি

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
৫ মাস ধরে ছক, ঠান্ডা মাথায় পরিবারের ৪ জনকে খুনের পরও অনুশোচনাহীন! ১৭-র নাবালক ঠিক কত

৫ মাস ধরে ছক, ঠান্ডা মাথায় পরিবারের ৪ জনকে খুনের পরও অনুশোচনাহীন! ১৭-র নাবালক ঠিক কত

Ajmer murder case11 min ago
2

অভিষেকের হাতেই নোটিস ধরাল সিআইডি! আমি মাথা নত করার ছেলে নই, পালটা চ্যালেঞ্জ

Abhishek Banerjee33 min ago
3

বিনামূল্যে HPV টিকা বাংলায়, ৩ মাস চলবে কর্মসূচি, কোথায় কীভাবে নেবেন?

Suvendu Adhikari launches cervical cancer vaccination1 hr ago
4

৩ জুন থেকেই অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা, অন্নপূর্ণা ভান্ডার নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

Annapurna Bhandar1 hr ago
5

BIG BREAKING: আরও বিপাকে অভিষেক, বাড়িতে এবার সোজা CID

Abhishek Banerjee2 hrs ago