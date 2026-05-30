Egg, chicken price hike: ডিমের দাম বাড়ল ৬ টাকা, চিকেন ২০- মাথায় হাত মধ্যবিত্তের, 'খাব কী'?

Egg, chicken price soar: মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই দাম বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে আগুন! সবার মনেই প্রশ্ন, খাব কী এবার?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: হেঁশেলে আগুন! ডিমে হাত দিলেই লাগছে ছ্যাঁকা, চিকেনও তাই।
ডিমের দাম বাড়ল এক ডজনে ৬ টাকা। আর পোলট্রির মুরগির দাম বাড়ল কেজিতে ২০ টাকা!
মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে এই দাম বৃদ্ধিতে মধ্যবিত্তের হেঁশেলে আগুন!
কলকাতা শহরের বিভিন্ন বাজারেই এই দাম বৃদ্ধির ছবি ধরা পড়েছে।
টানা গরম, পরিবহন খরচ ও মুরগি পালনের খরচ বাড়াতেই এই দাম বৃ্দ্ধি বলছেন বিক্রেতারা।
বিক্রেতারাই বলছেন, একসপ্তাহ আগেও এক ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছিল ৭২ টাকায়। এখন সেটা ৭৮ টাকা।
ওদিকে এক পেটি ডিম ছিল ১৮০ টাকা, শুক্রবার সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১০ টাকা।
মুরগির মাংসের ক্ষেত্রেও ছবিটা এক। এক সপ্তাহ আগে ড্রেসড চিকেন ছিল ১ কেজি ১০০ টাকা। এখন সেটা বেড়ে ১২০ টাকা।
কালীঘাট বাজারে গিয়ে দেখা গেল, এক সপ্তাহ আগের ১৮০ টাকার হোল চিকেন বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকায়।