Eid Al-Fitr 2026: ঈদের দিন ভুলেও নয় এই ৭ কাজ, রইল ইসলামি শরিয়তে কঠোর নিষেধাজ্ঞার তালিকা, উদযাপনের আগে এখনই জানুন

Eid Al-Fitr 2026: আসছে মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব- ঈদ উল-ফিতর। আনন্দে ভাসবেন ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা। তবে উদযাপনের আগে জানা উচিত যে, বিশেষ দিনে ইসলামি শরিয়তে কী কী কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে...

Mar 19, 2026, 03:53 PM IST
1/7

ঈদ উল-ফিতর ২০২৬

Eid Al-Fitr 2026

ঈদ উল-ফিতর হল রামদানের সমাপ্তির ঘোষণা। শেষ এক মাস ধরে চলা সংযম, আত্মবিশ্লেষণ এবং প্রার্থনার ইতি। যদিও বিশেষ দিনটি আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার, তবুও উদযাপনের সময়ে কিছু বিষয় এড়িয়ে চলার নির্দেশই রয়েছে ইসলামি শরিয়তে। সেই ৭ বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।

2/7

ভারতে খুশির ঈদ কবে?

Eid Al-Fitr 2026 Date

এক মাস রোজা রাখার পর শাওয়াল মাসের প্রথম দিন মুসলমানরা ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন করেন। এটি মুসলিমদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব। চাঁদ দেখার সাপেক্ষেই এই তারিখটি নির্ধারিত হয়ে আসছে। সাধারণত সৌদি আরবের একদিন পরে ভারতে ও বাংলাদেশে পবিত্র ইদ-উল ফিতর উদ্‌যাপন করা হয়। সৌদিতে যদি আগামীকাল, শুক্রবার ইদ পালিত হয়, তবে নিয়মানুসারে পরদিন ভারতে ইদ উদযাপিত হওয়ার কথা।  

3/7

ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অবহেলা

Neglecting personal hygiene

ঈদের দিনে পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নান না করা বা মুখের পরিচ্ছন্নতার প্রতি উদাসীন থাকা কিংবা সুগন্ধী ব্যবহার না করা একেবারেই উচিত নয়। নিজেকে পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি রাখা শুধু নিজের প্রতিই নয়, সমাজের প্রতি এবং এই বিশেষ দিনটির প্রতি শ্রদ্ধাবোধেরই বহিঃপ্রকাশ।  

4/7

দাম্ভিক বা জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক

Wearing arrogant or flashy clothes

ঈদ সংযমের সময়, ধন-সম্পদ বা বিলাসিতা প্রদর্শনের নয়। জাঁকজমকপূর্ণ বা দৃষ্টি আকর্ষণকারী এমন কোনও পোশাক পরাই বিনয়ী চেতনার পরিপন্থী। শালীন পোশাক পরলে এই উদযাপন অর্থবহ থাকে। তাই পোশাক নির্বাচনও মাথায় রাখা উচিত।   

5/7

তাকবিরে তাশরিক

Improper Takbeerat (Praises)

তাকবিরে তাশরিক হল প্রতিটি ফরজ নামাজের পর একবার উচ্চস্বরে পাঠ করা ওয়াজিব। তবে তা ভুল ভাবে বা বন্ধ জায়গায় উচ্চস্বরে পড়তে বারণ করা হয়েছে। সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহর প্রশংসাকে উৎসাহিত করা হয় এই দিন। বিশেষ করে খোলা ও সামষ্টিক পরিবেশে পাঠ করা উচিত। যাতে ঈদের আধ্যাত্মিক আবহ বজায় থাকে।  

6/7

অতিরিক্ত বা অনুচিত আচরণ

Excessive or inappropriate behaviour

ঈদ হওয়া উচিত আনন্দের এবং আত্মচিন্তার এক দিন। খাদ্যে অত্যধিক আসক্তি, উচ্চস্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি কিংবা এমন কোনও আচরণ করা ঠিক নয়, যা অন্যদের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার অনুমোদনও নেই। উদযাপনের ক্ষেত্রে সংযম বজায় রাখা এই দিনের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সম্প্রীতি অটুট রাখতে সহায়তা করে।  

7/7

আন্তরিকতাহীন উপহার প্রদান

Insincere gift-giving

ঈদের সময় উপহার দেওয়া উচিত ভিতর থেকে। অনাকাঙ্ক্ষিত, অকেজো কিংবা চিন্তাভাবনাহীন উপহার দেওয়াকে কখনই উৎসাহ করা হয় না। উপহার হওয়া উচিত অর্থবহ এবং মূল্যবান, যার মূল উদ্দেশ্যই ভালোবাসা ও আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়া।  

Horoscope Today: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিলে বিপদ বৃষর, ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সিংহর

Horoscope Today: বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিলে বিপদ বৃষর, ইজ্জত নিয়ে টানাটানি সিংহর

Asit Majumder: অসিতের মানভঞ্জন, চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়কের পা ছুঁয়ে প্রণাম প্রার্থী দেবাংশুর

Dev and Rukmini Maitra Mehendi Photo Viral: দেবের হাতে রুক্মিণীর নাম, মেহেন্দি রাঙা ছবি ঘিরে হইচই, কবে বাজতে চলেছে বিয়ের সানাই?

Sara Ali Khan Kedarnath visit: মুসলিম হয়েও কেন বারবার কেদারনাথে সইফকন্যা সারা? ক্ষুব্ধ মন্দির কর্তৃপক্ষ, চাইল হলফনামা

