/Bakra Eid 2026: বদলের বাংলা! প্রথা ভেঙে রেড রোডের ইদের নমাজ এবার ব্রিগেডে, ধর্মীয় পতাকার জায়গা নিল তেরঙা

অয়ন ঘোষাল: বাংলায় ইদ উদযাপনে এল বড় বদল। দীর্ঘদিনের প্রথা ভেঙে রেড রোডের বদলে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। সকাল থেকে ব্রিগেডের এলাকা জুড়ে কড়া নিরাপত্তা। ড্রোন এবং ওয়াচ টাওয়ার থেকে কড়া নজরদারি। কলকাতা খিলাফত কমিটি ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত শহীদ মিনারের মাঠে ইদের নমাজ আয়োজন করত। ১৯৭৭ সালে ঈদ উল ফিতরের ২ দিন আগে প্রবল বৃষ্টি হয় কলকাতায়। ইদের আগের দিন খিলাফত কমিটি মাঠ পরিদর্শন করে দেখে সেখানে জল থই থই। নমাজ পড়ার অবস্থা নেই।
তারা বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শরণাপন্ন হয়। জ্যোতি বাবু পুলিসকে নির্দেশ দেন বিকল্প স্থান খুঁজে বের করার জন্য। পুলিস সিদ্ধান্ত নেয় রেড রোডে নমাজ হবে। সেই থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত টানা বছরের দুটি ইদের দিন রেড রোডেই নমাজ হয়ে আসছিল।
পরিবর্তনের সরকার বিজেপি সরকার এসেই বুঝিয়ে দেয় কোনও কারণেই তারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য রাস্তা বন্ধ করে মানুষের অসুবিধা করতে দিতে নারাজ। তাই পাল্টানো হয় নমাজের স্থান। শহরের সমস্ত রাস্তায় বন্ধ হয়েছে নমাজ পাঠ। ব্যতিক্রম নয় রেড রোড। সেখানকার নামাজ স্থানান্তরিত হয়েছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে।
আজ সকাল থেকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আসতে শুরু করেন নমাজ পাঠ কারীরা। একটি ছোট মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল ইবাদতের জন্য। সেখানেই সাইরেন বাজিয়ে ঘড়ির কাঁটায় ঠিক সকাল ৮ টা ৩২ মিনিট থেকে ৮ টা ৪৪ মিনিট পর্যন্ত প্রথমে ইবাদত এবং পরে নমাজ তেলাওয়াত হয়।
এরপর মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ জি ২৪ ঘণ্টাকে জানান, ব্রিগেডে নমাজ পড়তে কোনও অসুবিধা হয়নি। তবে ইদের আগে যদি কোনওবার বৃষ্টি হয় তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে বোঝা কঠিন।
এর পাশাপাশি এবছর বদলের বাংলায় আরও এক অন্য ছবি ধরা পড়ে।
ধর্মীয় ধ্বজা নয় ইদের নমাজে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে উড়ল জাতীয় পতাকা।