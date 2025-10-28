English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

8th Pay Commission Big Update: কেন্দ্র সরকারের বিরাট আপডেট! অষ্টম পে কমিশনের ডেট ঘোষণা করল... কবে? বেতন কত বাড়ছে?

Central Govt pay commission update: কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার প্রায় ১০ মাস পরেও অষ্টম বেতন কমিশন এখনও গঠিত হয়নি। তবে, অষ্টম বেতন কমিশন আগামী সপ্তাহে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। লক্ষ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারীও উপকৃত হতে পারেন, কারণ রাজ্যগুলি সাধারণত বেতন সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পথ অনুসরণ করে।

| Oct 28, 2025, 05:17 PM IST

 

 

1/10

অষ্টম বেতন কমিশন

সূত্রের খবর, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে, আগামী সপ্তাহে কেন্দ্র অষ্টম বেতন কমিশন (8th Pay Commission) গঠন করতে চলেছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের দশ মাস পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

2/10

অষ্টম বেতন কমিশন

এই প্যানেল ১.১৮ কোটিরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীদের জন্য সংশোধিত বেতন ও পেনশনের নিয়ম সুপারিশ করবে।  

3/10

অষ্টম বেতন কমিশন

জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের বেতন ও পেনশনের এই দশকব্যাপী সংশোধনের তদারকি করার জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য এবং কাজের শর্তাবলী (ToR) চূড়ান্ত করেছে।

4/10

অষ্টম বেতন কমিশন

ঐতিহাসিক নজিরের তুলনায় এই পদক্ষেপটি অন্তত এক বছর দেরিতে নেওয়া হচ্ছে। কমিশনের রিপোর্ট জমা দিতে ৬ থেকে ১২ মাস সময় লাগতে পারে, এবং এর বাস্তবায়ন সম্ভবত ১ জানুয়ারী, ২০২৬ থেকে পূর্ববর্তী তারিখ (retrospectively) থেকে কার্যকর হবে।

5/10

অষ্টম বেতন কমিশন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের কিছু আগে, ১৬ জানুয়ারী, ২০২৫-এ অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের অনুমোদন দিয়েছিলেন।

6/10

অষ্টম বেতন কমিশন

রাজ্য সরকার এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি (PSUs) সহ প্রধান অংশীদারদের থেকেও মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে।

7/10

অষ্টম বেতন কমিশন

যদিও বেতন কমিশনের সুপারিশে বেতন বৃদ্ধির ফলে বাজারে চাহিদা (consumption) অনেকটাই বাড়ে, তবে এটি রাজ্য সরকার, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (PSUs) এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর একটি বড় আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয়, কারণ তারাও সাধারণত কেন্দ্রীয় সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের বেতন সংশোধন করে।

8/10

অষ্টম বেতন কমিশন

বেতন কমিশনের সুপারিশগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে, সাধারণত সামান্য কিছু পরিবর্তন করে সেগুলি গ্রহণ করা হয়। এই কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (বেসামরিক ও প্রতিরক্ষা) এবং পেনশনভোগীদের জন্য বেতন কাঠামো, ভাতা, পেনশন এবং অন্যান্য সুবিধার বিষয়ে পরামর্শ দেয়।

9/10

সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন

প্রসঙ্গক্রমে, সপ্তম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশন (7th CPC) ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৪-এ গঠিত হয়েছিল। এটি ১ জানুয়ারী, ২০১৬ থেকে কার্যকর হয় এবং এর ফলে বেতন ও পেনশন ২৩.৫৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে সরকারের বার্ষিক অতিরিক্ত ১.০২ লক্ষ কোটি টাকা খরচ বেড়েছিল।

10/10

অষ্টম বেতন কমিশন

অষ্টম বেতন কমিশনের আর্থিক প্রভাব নতুন মধ্যমেয়াদী রাজস্ব ঘাটতি কমানোর পরিকল্পনা এবং ষোড়শ অর্থ কমিশনের (16th Finance Commission) সুপারিশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল...

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল...

Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল...

Gold, Silver Rate Today: একলাফে আরও অনেকটা কমল হলুদ ধাতু! কলকাতায় গয়নার সোনার ১০ গ্রামের দাম কমে হল... 9
Rain and Thunderstorm: কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেলায় জেলায় ঘনঘোর দুর্যোগ! ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি! খেলা শুরু &#039;মন্থা&#039;র...

Rain and Thunderstorm: কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেলায় জেলায় ঘনঘোর দুর্যোগ! ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি! খেলা শুরু 'মন্থা'র...

Rain and Thunderstorm: কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেলায় জেলায় ঘনঘোর দুর্যোগ! ঝোড়ো হাওয়া, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি! খেলা শুরু 'মন্থা'র... 7
SIR important Update: ২০০২ ভোটার তালিকায় আপনার নাম না থাকলে আপনি কি বাদ পড়বেন SIR-এ? কী ভাবে দেখবেন? কী করবেন? জেনে নিন সব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট

SIR important Update: ২০০২ ভোটার তালিকায় আপনার নাম না থাকলে আপনি কি বাদ পড়বেন SIR-এ? কী ভাবে দেখবেন? কী করবেন? জেনে নিন সব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট

SIR important Update: ২০০২ ভোটার তালিকায় আপনার নাম না থাকলে আপনি কি বাদ পড়বেন SIR-এ? কী ভাবে দেখবেন? কী করবেন? জেনে নিন সব গুরুত্বপূর্ণ আপডেট 9
Hurricane Melissa: ধেয়ে আসছে &#039;এ গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়&#039;, দেশের ইতিহাসে &#039;সবচেয়ে সাংঘাতিক&#039;! ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ২৮০ কিমি! অবিশ্বাস্য..

Hurricane Melissa: ধেয়ে আসছে 'এ গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়', দেশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে সাংঘাতিক'! ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ২৮০ কিমি! অবিশ্বাস্য..

Hurricane Melissa: ধেয়ে আসছে 'এ গ্রহের সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়', দেশের ইতিহাসে 'সবচেয়ে সাংঘাতিক'! ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ২৮০ কিমি! অবিশ্বাস্য.. 7