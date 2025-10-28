8th Pay Commission Big Update: কেন্দ্র সরকারের বিরাট আপডেট! অষ্টম পে কমিশনের ডেট ঘোষণা করল... কবে? বেতন কত বাড়ছে?
Central Govt pay commission update: কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণার প্রায় ১০ মাস পরেও অষ্টম বেতন কমিশন এখনও গঠিত হয়নি। তবে, অষ্টম বেতন কমিশন আগামী সপ্তাহে গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। লক্ষ লক্ষ রাজ্য সরকারি কর্মচারীও উপকৃত হতে পারেন, কারণ রাজ্যগুলি সাধারণত বেতন সংশোধনের জন্য কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের পথ অনুসরণ করে।
