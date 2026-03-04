English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Hottest Year 2026: ছাব্বিশে ভেঙে চুরমার হবে সব রেকর্ড; ফিরছে এল নিনো, দহনজ্বালায় পুড়বে গোটা বিশ্ব...

Hottest Year 2026: ছাব্বিশে ভেঙে চুরমার হবে সব রেকর্ড; ফিরছে এল নিনো, দহনজ্বালায় পুড়বে গোটা বিশ্ব...

| Mar 04, 2026, 11:21 PM IST
1/10

উষ্ণতম বছর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের রেশ কাটতে না কাটতেই বিশ্ববাসীর জন্য আরও এক উদ্বেগের খবর শোনালেন বিজ্ঞানীরা। ২০২৬ সালে জলবায়ুর অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক 'এল নিনো' (El Nino) ফিরে আসার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। 

2/10

উষ্ণতম বছর

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, এর ফলে ২০২৬ সাল হতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসের উষ্ণতম বছর। প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলরাশি অস্বাভাবিকভাবে উত্তপ্ত হওয়ার এই প্রক্রিয়া বিশ্বজুড়ে খরা, বন্যা এবং তীব্র তাপপ্রবাহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

3/10

উষ্ণতম বছর

এল নিনো একটি প্রাকৃতিক আবহাওয়া চক্র, যা প্রতি দুই থেকে সাত বছর অন্তর ঘটে। এতে প্রশান্ত মহাসাগরের উপরিভাগের জল গরম হয়ে যায় এবং বায়ুমণ্ডলে অতিরিক্ত তাপ ছড়িয়ে পড়ে। 

4/10

উষ্ণতম বছর

ওয়ার্ল্ড মেটিওরোলজিক্যাল অর্গানাইজেশন (WMO) এবং নোয়া (NOAA)-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এল নিনো সক্রিয় হওয়ার সম্ভাবনা ৫০% থেকে ৬০%। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় তীব্র খরা এবং আমেরিকার একাংশে অতিবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

5/10

উষ্ণতম বছর

২০২৬ সালের শুরুটা 'লা নিনা' বা শীতল পর্যায়ের মধ্য দিয়ে হলেও, বছরের মধ্যভাগ থেকে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করবে। জলবায়ু বিজ্ঞানী টিডো সেমলারের মতে, বিশ্ব উষ্ণায়নের (Global Warming) বর্তমান ধারার সঙ্গে এল নিনোর যোগফল পৃথিবীকে এক ভয়াবহ দহনজ্বালার দিকে ঠেলে দিতে পারে। 

6/10

উষ্ণতম বছর

এমনকি এল নিনো না এলেও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে ২০২৬ উষ্ণতম বছরগুলোর তালিকায় থাকবে। আর যদি এল নিনো পূর্ণ শক্তিতে আঘাত হানে, তবে ২০২৭ সালের তাপমাত্রা আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে।

7/10

উষ্ণতম বছর

আগের এল নিনো বছরগুলোতে (যেমন ২০২৩-২৪) দেখা গেছে, এটি কৃষি উৎপাদনকে ব্যাহত করে এবং দাবানলের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। ২০২৬ সালেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা কম। 

8/10

উষ্ণতম বছর

সমুদ্রের এই উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া ভারত মহাসাগরে মৌসুমি বায়ুর ওপর প্রভাব ফেলে ভারতেও অনিয়মিত বৃষ্টিপাত বা খরার পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

9/10

উষ্ণতম বছর

যদিও এই সময়ের পূর্বাভাস কিছুটা অনিশ্চিত, তবে বিজ্ঞানীরা একমত যে আমাদের প্রস্তুতি এখনই শুরু করা প্রয়োজন। 

10/10

উষ্ণতম বছর

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং এল নিনোর এই জোড়া আক্রমণ সামলাতে হলে কার্বন নিঃসরণ কমানোর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কৌশলগুলো আরও জোরদার করতে হবে।

