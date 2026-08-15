/ভারতের আকাশে ভয়ংকর অশনি সংকেত: ২০২৬ শেষ হওয়ার আগেই বিরাট সর্বনাশ, সাবধান

El Niño 2026 Big Update: ২০২৬ সালের শেষের দিকে আরও শক্তিশালী হতে পারে ‘এল নিনো’, বিশ্বজুড়ে চরম আবহাওয়ার সতর্কতা। প্রশান্ত মহাসাগরে ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে ‘এল নিনো’ (El Niño)।
আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী, নিরক্ষীয় ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের জলের উপরিভাগের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
শুধু পৃষ্ঠতলেই নয়, সমুদ্রের গভীরেও উষ্ণ জলস্তর বিস্তৃত হচ্ছে, যা আগামী মাসগুলোতে এল নিনোকে আরও তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী করার ক্ষেত্রে মূল জ্বালানি হিসেবে কাজ করছে।
একই সঙ্গে ক্রান্তীয় অঞ্চলের বায়ুর গতিপ্রকৃতিতেও লক্ষণীয় পরিবর্তন এসেছে।
ইতোমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আবহাওয়ায় এল নিনোর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।
মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলোতে স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম বৃষ্টিপাত এবং শুষ্ক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, এল নিনো সাধারণত বিশ্বব্যাপী বৃষ্টিপাত, খরা, দাবদাহ এবং ঘূর্ণিঝড়ের স্বাভাবিক চক্রকে বিঘ্নিত করে।
NOAA এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পূর্বাভাস সংস্থার ব্যবহৃত ক্লাইমেট মডেলগুলো নির্দেশ করছে যে, ২০২৬ সালের শেষ নাগাদ এই প্রবাহ আরও তীব্র আকার ধারণ করবে।
বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, প্রায় ৬৯ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে যে এটি একটি ঐতিহাসিক শক্তিশালী এল নিনো হিসেবে রেকর্ড গড়তে পারে, যা ১৯৫০ সালে আধুনিক আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে নথিবদ্ধ সবচেয়ে শক্তিশালী এল নিনোগুলোকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
এল নিনো তীব্র হলে সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশে মৌসুমি বায়ুর স্বাভাবিক প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অনাবৃষ্টি বা খরার আশঙ্কা দেখা দেয়, যা কৃষিকাজ ও খাদ্য সুরক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
তবে বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, শক্তিশালী এল নিনো মানেই সর্বত্র একই ধরনের আবহাওয়া বিপর্যয় ঘটবে এমন নয়।
স্থানীয় ভৌগোলিক ও বায়ুমণ্ডলীয় কারণের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন অঞ্চলে এর প্রভাব ভিন্ন হতে পারে।
বিশ্বজুড়ে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা প্রশান্ত মহাসাগরের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এবং সমুদ্রের উষ্ণতা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।
বিশেষ করে যেসব দেশ ঋতুভিত্তিক বৃষ্টিপাত ও কৃষির ওপর নির্ভরশীল, তাদের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগের।
আগামী সেপ্টেম্বর মাসে বিজ্ঞানীদের তরফ থেকে এই বিষয়ে পরবর্তী বিস্তারিত আপডেট ও সতর্কতা প্রকাশ করা হবে।