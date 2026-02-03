English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেলে কী করবেন? জানিয়ে দিল কমিশন...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেলে কী করবেন? জানিয়ে দিল কমিশন...

Election Commission on 14 February final voter list: ১৪ ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় কয়েক লাখ নাম বাদ পড়তে চলেছে বলে খবর...  

| Feb 03, 2026, 06:55 PM IST
1/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

অর্কদীপ্ত মুখার্জি: বড় খবর! চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের ১০ দিন আগেই কমিশনের তরফে বড় ঘোষণা। 

2/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেলে কী করবেন? তা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিল কমিশন।

3/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

কমিশন জানিয়েছে, ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে, ১৫ দিনের মধ্যে আবেদন করা যাবে।

4/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

ভোটার তালিকায় নাম তুলতে ১৫ দিনের মধ্যে প্রথমে আবেদন করতে হবে জেলাশাসকের কাছে। 

5/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

এখন জেলাশাসক যদি সেই আবেদন প্রত্যাহার করেন, তবে সরাসরি CEO-র কাছে আবেদন করা যাবে।

6/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

প্রসঙ্গত, ১৪ ফেব্রুয়ারির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে মানুষের মনে বহু প্রশ্ন রয়েছে। 

7/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

যাদের খসড়া ভোটার তালিকায় নাম ছিল, তাদের নাম অটোমেটিক্যালি চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে। 

8/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

কিন্তু যেসব ভোটারদের নাম ২০০২-এর তালিকার সঙ্গে ম্যাপ করা না যাওয়ায়, খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়ে, সেইসব 'আনম্যাপড' ভোটারদের ডাক পড়ে শুনানিতে।

9/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

পাশাপাশি, পদবি পরিবর্তন সহ অন্যান্য ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-র কারণেও বহু লোকের ডাক পড়েছে শুনানিতে।

10/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

এবার তাদের মধ্যে কাদের নাম বাদ পড়তে চলেছে? শুনানিতে হাজিরা দেওয়ার পরেও কাদের নাম বাদ পড়তে চলেছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায়?

11/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

এই বিষয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, কমিশনের নির্ধারিত তালিকার বাইরের আর অন্য কোনও নথি গ্রাহ্য হবে না।

12/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

এখন কমিশন সূত্রে খবর, মাস্টার লেভেল চেকিংয়ে দেখা গিয়েছে কমিশনের ঠিক করে দেওয়া ১৩টি ডকুমেন্টের বাইরেও অন্য ডকুমেন্ট আপলোড করা হয়েছে। 

13/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

এই সমস্ত ভোটারদেরই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

14/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

অর্থাৎ শুনানিতে যাঁরা অন্য নথি দেখিয়েছেন, কমিশনের আইন ও নিয়ম অনুযায়ী সেই সব ভোটারের নাম বাদ যেতে চলেছে। 

15/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

কমিশন সূত্রে খবর, এই সংখ্যা কয়েক লাখ ছাড়াতে পারে।  উত্তর ২৪ পরগনাতে প্রচুর নাম কাটা যাওয়ার সম্ভাবনা।

16/16

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা নিয়ে বড় আপডেট...

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এই দুই জেলাতেই সবচেয়ে বেশি ভুয়ো ভোটারের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর। 

পরবর্তী
অ্যালবাম

IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট...

পরবর্তী অ্যালবাম

IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট...

IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট...

IMD Weather Alert: ৬০ কিলোমিটার বেগে কনকনে ঠান্ডা হাওয়া! হাড়কাঁপানো শীতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি অরেঞ্জ অ্যালার্ট... 12
2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে &#039;হটেস্ট ইয়ার&#039; হচ্ছে...

2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে 'হটেস্ট ইয়ার' হচ্ছে...

2026 Hottest Year: ফুটন্ত তেলের কড়াই হতে চলেছে ২০২৬? বিজ্ঞানীরা বলছেন, ১৮৫০ সালের পরে 'হটেস্ট ইয়ার' হচ্ছে... 8
Mohun Bagan House: &#039;ভালো-বাসা&#039;র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় &#039;মোহনবাগান বাড়ি&#039; বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্‍...

Mohun Bagan House: 'ভালো-বাসা'র রং সবুজ-মেরুন! প্রেমিকার ইচ্ছায় 'মোহনবাগান বাড়ি' বানালেন হুগলির শুভজিত্‍... 10
Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত?

Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত?

Team India T20 World Cup 2026 News: ৪ দিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু, তাহলে এখন আচমকাই কেন দেশ ছাড়ছেন সূর্যরা! বাধ্য হয়েই বোর্ডের চরম সিদ্ধান্ত? 7