  • West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে ফ্ল্যাটে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এমনকী আয়া-পরিচারিকাও রাখা যাবে না: কমিশনের নির্দেশে ফের বিতর্ক

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে ফ্ল্যাটে আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব এমনকী আয়া-পরিচারিকাও রাখা যাবে না: কমিশনের নির্দেশে ফের বিতর্ক

Election Commission Restriction: ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকেই বেনজির ফতোয়া জারি করল নির্বাচন কমিশন। যদি কোনও বাড়িতে আত্মীয় বা বন্ধু বেড়াতে এসে থাকেন, তবে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগেই তাঁদের এলাকা ছাড়তে হবে। এমনকি আবাসনের গেস্ট রেজিস্টার পরীক্ষা করার জন্য পুলিশকেও বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 

| Apr 22, 2026, 05:26 PM IST
নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর কয়েক ঘণ্টা পরেই বাংলায় প্রথম দফার ভোট। আর তার ঠিক ৪৮ ঘণ্টা আগে এমন এক নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন, যা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। 

নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

কমিশনের সাফ নির্দেশ— ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে সকল বহিরাগতকে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকা ছাড়তে হবে। এমনকি আত্মীয়-স্বজনরাও থাকতে পারবেন না বাড়িতে। এই নির্দেশের জেরে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন অনেকেই।

নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী, যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট রয়েছে, সেখানকার বহুতল আবাসন বা সাধারণ বাড়িতে শুধুমাত্র ওই কেন্দ্রের নথিভুক্ত ভোটাররাই থাকতে পারবেন। 

নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

যদি কোনও বাড়িতে আত্মীয় বা বন্ধু বেড়াতে এসে থাকেন, তবে ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগেই তাঁদের এলাকা ছাড়তে হবে। এমনকি আবাসনের গেস্ট রেজিস্টার পরীক্ষা করার জন্য পুলিশকেও বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 

নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

প্রশাসন ও কমিশন সূত্রে খবর, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করতেই এই কড়া পদক্ষেপ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, বহিরাগতরা আত্মীয়ের পরিচয় দিয়ে এলাকায় ঢুকে ভোট প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায় বা অশান্তি পাকায়। 

নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

বিশেষ করে যে সমস্ত বহুতল আবাসনের ভেতরেই পোলিং বুথ রয়েছে, সেখানে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সবথেকে বেশি। সেই ফাঁকফোকর বন্ধ করতেই এই 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক' কমিশনের।

নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

কমিশনের এই সিদ্ধান্তে জনমত কার্যত দ্বিধাবিভক্ত। আবাসনের একাংশের মতে, স্বচ্ছ ভোট করানোর জন্য এই কঠোরতা জরুরি। অন্যপক্ষ অবশ্য ক্ষুব্ধ। তাঁদের প্রশ্ন, নিজের বাড়িতে আত্মীয় রাখা কি এখন অপরাধ? 

নির্বাচন কমিশনের ফতোয়া

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কমিশনের কর্তব্য হলেও, সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত পরিসরে এমন হস্তক্ষেপ বিতর্কের জন্ম দেবেই। এখন দেখার, প্রথম দফার এই হাইভোল্টেজ নির্বাচনে কমিশনের এই 'আত্মীয়-বর্জন' নীতি কতটা সফল হয়।

School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও

School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও

School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও

School timings revised across states: জ্বলুনি ধরানো গরমে কোনও ক্লাস নয়- রাজ্যে রাজ্যে বদলাল স্কুলের সময়, এগোল গরমের ছুটিও 10
IPL 2026 UNBELIVABLE HISTORY: হাসতে-হাসতে 'দৈত্য' গিলে খেলেন ১৭০ সেমির 'বেবি হিটম্যান', ১০ চার ১০ ছয়ে ৬৮ বলে ১৩৫*, অবিশ্বাস্য IPL ইতিহাস 'আগুনখেকো'র

IPL 2026 UNBELIVABLE HISTORY: হাসতে-হাসতে 'দৈত্য' গিলে খেলেন ১৭০ সেমির 'বেবি হিটম্যান', ১০ চার ১০ ছয়ে ৬৮ বলে ১৩৫*, অবিশ্বাস্য IPL ইতিহাস 'আগুনখেকো'র 7
Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার পর সোনার দামে বড়সড় ধস, জেনে নিন আজ কলকাতার দর

Gold Price Today: অক্ষয় তৃতীয়ার পর সোনার দামে বড়সড় ধস, জেনে নিন আজ কলকাতার দর 5
Pahalgam Terror Attack: নিজের প্রাণ বাজি রেখে পহেলগাঁওয়ে ১১ পর্যটককে বাঁচিয়েছিলেন নাজাকত, একবছর পর তাঁর জীবন কি বদলেছে?

Pahalgam Terror Attack: নিজের প্রাণ বাজি রেখে পহেলগাঁওয়ে ১১ পর্যটককে বাঁচিয়েছিলেন নাজাকত, একবছর পর তাঁর জীবন কি বদলেছে? 9