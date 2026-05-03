English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • West Bengal Assembly Election 2026: বজ্র আটুনি কি ফস্কা গেরো? গণনার আগেই রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিভি প্যাট

West Bengal Assembly Election 2026: বজ্র আটুনি কি ফস্কা গেরো? গণনার আগেই রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিভি প্যাট

West Bengal Assembly Election 2026: রাত পোহালেই ভোট গণনা। উত্তর ২৪ পরগনার নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ভিভি প্যাট গড়াচ্ছে রাস্তায়! বিষয়টি নজরে পড়তেই থানায় খবর দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

| May 03, 2026, 11:37 PM IST
1/8

গণনার আগেই রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কমিশনে বজ্র আটুনি কি তাহলে ফস্কা গেরো? ভোট গণনার আগের দিন রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটয়ে পড়ে রয়েছে রাশি রাশি ভিভি প্য়াট! চাঞ্চল্য নোয়াপাড়ায়।

2/8

রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

ইভিএমের পাশেই থাকে এই ভিভিপ্যাট।

3/8

রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

ইভিএম যখন নির্দিষ্ট জায়গায় বোতাম টিপে ভোট দেওয়ার পর জ্বলে ওঠে লাল আলো। একটি বিপ শব্দও হয়।

4/8

রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

সংশ্লিষ্ট ভোটার যাকে ভোট দিলেন,  সেই প্রার্থীর নাম, ক্রমিক সংখ্যা ও প্রতীক ভিভিপ্যাটের ব্যালট স্লিপে ছাপানো অক্ষরে দেখা যায়। এরপর স্লিপটি পড়ে যায় নির্দিষ্ট ড্রপ বক্সে।  

5/8

রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

সেই ভিভি প্য়াটই কিনা গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়, তাও আবার ভোট গণনার আগের দিন!

6/8

রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

আগামীকাল সোমবার রাজ্যের ২৯৩ আসনে ভোট গণনা। আজ, রবিবার সন্ধ্যায় নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের সুভাষ নগর বাসস্ট্যান্ডের মাঠে প্রচুর ভিভি প্য়াট পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

7/8

রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, বেশিরভাগ ভিভি প্যাটই নোয়াপাড়া কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী গার্গী চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রার্থী তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ও বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহের নামের স্লিপও রয়েছে।

8/8

রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ভিডি প্যাড

 খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিস এসে ভিভি প্যাটগুলি নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে এল এত ভিডি প্যাড? প্রশ্ন স্থানীয় বাসিন্দাদের।  

পরবর্তী
অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারে ব্রেক কষিয়ে চলুন সিংহ, সন্দেহ এড়ালেই সুখী বৃশ্চিক

পরবর্তী অ্যালবাম

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারে ব্রেক কষিয়ে চলুন সিংহ, সন্দেহ এড়ালেই সুখী বৃশ্চিক

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারে ব্রেক কষিয়ে চলুন সিংহ, সন্দেহ এড়ালেই সুখী বৃশ্চিক

Ajker Rashifal | Horoscope Today: অহংকারে ব্রেক কষিয়ে চলুন সিংহ, সন্দেহ এড়ালেই সুখী বৃশ্চিক 12
West Bengal Assembly Election 2026 Exit Poll: গণনার আগে পুনর্নিবাচনেও ৯০ শতাংশ ভোট কীসের ইঙ্গিত? কোনও ঝড়ের পূর্বাভাস? কী বলছে বুথফেরত সমীক্ষা জেনে নিন

West Bengal Assembly Election 2026 Exit Poll: গণনার আগে পুনর্নিবাচনেও ৯০ শতাংশ ভোট কীসের ইঙ্গিত? কোনও ঝড়ের পূর্বাভাস? কী বলছে বুথফেরত সমীক্ষা জেনে নিন

West Bengal Assembly Election 2026 Exit Poll: গণনার আগে পুনর্নিবাচনেও ৯০ শতাংশ ভোট কীসের ইঙ্গিত? কোনও ঝড়ের পূর্বাভাস? কী বলছে বুথফেরত সমীক্ষা জেনে নিন 18
Deadly Weather Update: আবহাওয়ার বিরাট আপডেট: দৈত্য মেঘের নিদারুণ বজ্রপাত-মুখর ধারাবর্ষণে জারি রেড অ্যালার্ট, ভোটগণনায় দুর্যোগ হানা?

Deadly Weather Update: আবহাওয়ার বিরাট আপডেট: দৈত্য মেঘের নিদারুণ বজ্রপাত-মুখর ধারাবর্ষণে জারি রেড অ্যালার্ট, ভোটগণনায় দুর্যোগ হানা?

Deadly Weather Update: আবহাওয়ার বিরাট আপডেট: দৈত্য মেঘের নিদারুণ বজ্রপাত-মুখর ধারাবর্ষণে জারি রেড অ্যালার্ট, ভোটগণনায় দুর্যোগ হানা? 33
Gold Price: ভোট মিটতেই ফের স্বমহিমায় সোনা, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু?

Gold Price: ভোট মিটতেই ফের স্বমহিমায় সোনা, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু?

Gold Price: ভোট মিটতেই ফের স্বমহিমায় সোনা, কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু? 6