Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /Trillionaire Elon Musk: কোটিপতিদের কোটিপতি! বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়োনেয়ার মাস্কের কাছে গরিব জুকেরবার্গ থেকে বেজোস সবাই

Trillionaire Elon Musk: কোটিপতিদের কোটিপতি! বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়োনেয়ার মাস্কের কাছে 'গরিব' জুকেরবার্গ থেকে বেজোস সবাই

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 13, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:28 PM IST

Elon Musk world first trillionaire: স্পেসএক্স এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহত্তম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ইলন মাস্কের থেকে এখন গরিব মার্ক জুকেরবার্গ থেকে জেফ বেজোস বা ল্যারি পেজ!

বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়োনেয়ার ইলন মাস্ক1/10

বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়োনেয়ার ইলন মাস্ক

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কোটিপতিদের কোটিপতি ইলন মাস্ক! বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়োনেয়ার হলেন ইলন মাস্ক। 

লক্ষ কোটি ডলারের মালিক ইলন মাস্ক2/10

লক্ষ কোটি ডলারের মালিক ইলন মাস্ক

লক্ষ কোটি ডলারের মালিক হলেন ইলন মাস্ক। মুলাফা লাভের দৌড়ে পিছনে ফেলে দিলেন মার্ক জুকেরবার্গ থেকে জেফ বেজোসকে।

স্পেসএক্সের রেকর্ড3/10

স্পেসএক্সের রেকর্ড

শুক্রবার মার্কিন ট্রেড মার্কেট Nasdaq-এ স্পেসএক্সের আনুষ্ঠানিক তালিকাভুক্তির পর প্রথম দিনেই শেয়ারের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

IPO-তে রেকর্ড মাস্কের স্পেসএক্সের4/10

IPO-তে রেকর্ড মাস্কের স্পেসএক্সের

বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যে স্পেসএক্সের শেয়ারের মূল্য ১৬০ ডলার ছাড়িয়ে যায় ও দিনশেষে তা প্রায় ১৬১ ডলারে গিয়ে থামে।

ষষ্ঠ বৃহত্তম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি স্পেসএক্স5/10

ষষ্ঠ বৃহত্তম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি স্পেসএক্স

যার জেরে স্পেসএক্সের বর্তমান বাজার মূল্য ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। স্পেসএক্স এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহত্তম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।

বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে রেকর্ড6/10

বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে রেকর্ড

আইপিও (IPO)-তেও স্পেসএক্স রেকর্ড পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন ডলার ফান্ড তুলেছে। যা কিনা বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে রেকর্ড।

বাণিজ্য়ের সংজ্ঞা বদলে দিলেন মাস্ক7/10

বাণিজ্য়ের সংজ্ঞা বদলে দিলেন মাস্ক

স্পেসএক্সের শেয়ারের এই ব্যাপক উত্থানেই ইলন মাস্ক বিশ্বের প্রথম অফিশিয়াল 'ট্রিলিয়োনেয়ার' বা লক্ষ কোটি ডলারের মালিক হন। 

ইলন মাস্কের মোট সম্পদ8/10

ইলন মাস্কের মোট সম্পদ

ব্লুমবার্গ ও ফোর্বসের রিয়েল-টাইম বিলিয়নেয়ার তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে ইলন মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ ১.১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে।

মাস্কের থেকে গরিব মার্ক জুকেরবার্গ-জেফ বেজোস9/10

মাস্কের থেকে গরিব মার্ক জুকেরবার্গ-জেফ বেজোস

যার জেরে ইলন মাস্কের থেকে এখন গরিব মার্ক জুকেরবার্গ থেকে জেফ বেজোস বা ল্যারি পেজ!গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ ল্যারি পেজের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মোট সম্পদ ২৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। 

মার্ক জুকেরবার্গের মোট সম্পদ10/10

মার্ক জুকেরবার্গের মোট সম্পদ

ওরাকল (Oracle)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মার্ক জুকেরবার্গ আবার এদের থেকেও গরিব! জুকেরবার্গের মোট সম্পদ মাত্র ২১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

TAGS:
Elon Musk
Trillionaire
Mark Zuckerberg

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বেসরকারি হাসপাতালেও ফ্রি বেড! কলকাতার কোন কোন নামী নার্সিংহোমে এই সুবিধা?
Kolkata48 min ago
2
El Nino confirmed56 min ago
3
TMC Leader Death1 hr ago
4
Abhishek Banerjee's PA1 hr ago
5
Neymar2 hrs ago