Trillionaire Elon Musk: কোটিপতিদের কোটিপতি! বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়োনেয়ার মাস্কের কাছে 'গরিব' জুকেরবার্গ থেকে বেজোস সবাই

Elon Musk world first trillionaire: স্পেসএক্স এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহত্তম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। ইলন মাস্কের থেকে এখন গরিব মার্ক জুকেরবার্গ থেকে জেফ বেজোস বা ল্যারি পেজ!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: কোটিপতিদের কোটিপতি ইলন মাস্ক! বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়োনেয়ার হলেন ইলন মাস্ক।
লক্ষ কোটি ডলারের মালিক হলেন ইলন মাস্ক। মুলাফা লাভের দৌড়ে পিছনে ফেলে দিলেন মার্ক জুকেরবার্গ থেকে জেফ বেজোসকে।
শুক্রবার মার্কিন ট্রেড মার্কেট Nasdaq-এ স্পেসএক্সের আনুষ্ঠানিক তালিকাভুক্তির পর প্রথম দিনেই শেয়ারের দাম প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।
বাজার খোলার কিছুক্ষণের মধ্যে স্পেসএক্সের শেয়ারের মূল্য ১৬০ ডলার ছাড়িয়ে যায় ও দিনশেষে তা প্রায় ১৬১ ডলারে গিয়ে থামে।
যার জেরে স্পেসএক্সের বর্তমান বাজার মূল্য ২.১ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। স্পেসএক্স এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষষ্ঠ বৃহত্তম পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
আইপিও (IPO)-তেও স্পেসএক্স রেকর্ড পরিমাণ ৭৫ বিলিয়ন ডলার ফান্ড তুলেছে। যা কিনা বিশ্ব অর্থনীতির ইতিহাসে রেকর্ড।
স্পেসএক্সের শেয়ারের এই ব্যাপক উত্থানেই ইলন মাস্ক বিশ্বের প্রথম অফিশিয়াল 'ট্রিলিয়োনেয়ার' বা লক্ষ কোটি ডলারের মালিক হন।
ব্লুমবার্গ ও ফোর্বসের রিয়েল-টাইম বিলিয়নেয়ার তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে ইলন মাস্কের মোট সম্পদের পরিমাণ ১.১ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছে গিয়েছে।
যার জেরে ইলন মাস্কের থেকে এখন গরিব মার্ক জুকেরবার্গ থেকে জেফ বেজোস বা ল্যারি পেজ!গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ ল্যারি পেজের মোট সম্পদের পরিমাণ ৩০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মোট সম্পদ ২৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
ওরাকল (Oracle)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৭৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মার্ক জুকেরবার্গ আবার এদের থেকেও গরিব! জুকেরবার্গের মোট সম্পদ মাত্র ২১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।