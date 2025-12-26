English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Elon Musk Starlink Plan in India: ভারতে কবে থেকে চালু হচ্ছে মাস্কের স্যাটেলাইট-ইন্টারনেটের জাদু? দেশে স্টারলিংকের দাম-স্পিড নিয়ে বড় আপডেট...

Elon Musk Starlink Plan in India: ভারতে কবে থেকে চালু হচ্ছে মাস্কের স্যাটেলাইট-ইন্টারনেটের 'জাদু'? দেশে স্টারলিংকের দাম-স্পিড নিয়ে বড় আপডেট...

Elon Musk Starlink release date in India: সবাই এখন ভারতে ইলন মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিস চালুর দিন, তার দাম, স্পিড ও অন্যান্য বিষয়ে জানতে উৎসুক।   

| Dec 26, 2025, 04:17 PM IST
1/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংক কবে থেকে...

Elon Musk Starlink Plan in India

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতে খুব শিগগিরই পরিষেবা দিতে শুরু করতে চলেছে ইলন মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট। ইতিমধ্যেই সংস্থাটি ভারতে অফিস চালু করা, রাজ্য সরকারগুলির সঙ্গে সহযোগিতা ও নতুন পদে নিয়োগের মাধ্যমে বাজারে নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করেছে। এবার শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবা শুরু হওয়ার পালা। 

2/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংক কবে থেকে...

Elon Musk Starlink Plan in India

ফলে সবাই ইলন মাস্কের স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট সার্ভিস চালুর দিন, তার দাম, স্পিড ও অন্যান্য বিষয়ে জানতে উৎসুক। স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছে সবাই। 

3/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংকের প্ল্যান ও দাম

Elon Musk Starlink Plan in India

জানা যাচ্ছে, ভারতে স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করতে এককালীন প্রায় ৩০,০০০ টাকা খরচ হতে পারে। সেট-আপেই এই খরচ পড়বে। এর পাশাপাশি মাসিক প্ল্যান বাবদ খরচ হতে পারে ৩,০০০ থেকে ৬,০০০ টাকার মধ্যে।

4/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংকের প্ল্যান-দাম ও স্পিড

Elon Musk Starlink Plan in India

স্টারলিংকের ইন্টারনেট স্পিড ২৫ এমবিপিএস থেকে ২২৫ এমবিপিএসের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা। বেসিক স্তরের প্ল্যানে গতি হতে পারে ২৫ এমবিপিএস, যা প্রায় ৩,৩০০ টাকায় পাওয়া যাবে।

5/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংক কবে থেকে

Elon Musk Starlink Plan in India

স্টারলিংক ইতিমধ্যেই ভারতে নিজেদের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে শুরু করেছে। তবে এখনও কিছু সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষা রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ২০২৬-এর প্রথম কোয়ার্টারের শেষেই ভারতে স্টারলিংকের পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।

6/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংক কানেকশন

Elon Musk Starlink Plan in India

ভারত সরকার স্টারলিংককে দেশে সর্বোচ্চ ২০ মিলিয়ন বা ২ কোটি কানেকশন দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। তবে এর মধ্যে কতগুলো বাণিজ্যিক কানেকশন হবে আর কতগুলো ব্যক্তিগত, সেই সংখ্যা এখনও স্পষ্ট নয়।

7/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংক ইন্টারনেট

Elon Musk Starlink Plan in India

স্টারলিংক স্যাটেলাইট ইন্টারনেট মূলত দেশের অনুন্নত ও কম পরিষেবাপ্রাপ্ত এলাকাগুলোর জন্য তৈরি। তাই প্রত্যন্ত ও দূরবর্তী অঞ্চলে এই পরিষেবা বেশি পাওয়া যাবে। 

8/8

ভারতে মাস্কের স্টারলিংকের প্ল্যান-দাম ও স্পিড

Elon Musk Starlink Plan in India

অন্যদিকে শহরাঞ্চলে ইন্টারনেটের দাম তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায়, দামের কারণে স্টারলিংককে তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে হতে পারে।

