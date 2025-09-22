H-1B visa success stories: ইলন মাস্ক, গুগলের সুন্দর পিচাই বা মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা... সকলেরই H1B ভিসা! এঁরাও কি ট্রাম্পের রোষানলে?
H1B Visa: H-1B ভিসা, যা ১৯৯০ সালে আমেরিকায় চালু হয়, দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন পেশাজীবীদের জন্য আমেরিকার প্রযুক্তি খাতে অবদান রাখার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। আজকের অনেক তথ্য প্রযুক্তি ব্যক্তিত্ব—যেমন এলন মাস্ক, সুন্দর পিচাই এবং সত্য নাদেলা—এই কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন, যা তাঁদের উদ্ভাবন করতে, কোম্পানি পরিচালনা করতে এবং বৈশ্বিক প্রভাব সৃষ্টি করতে সহায়তা করেছে।
ফি বৃদ্ধির সম্ভাব্য প্রভাব:
H-1B ভিসার ফি $100,000 পর্যন্ত বাড়ানো হলে: প্রতিভাবান বিদেশি কর্মীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করা কঠিন হয়ে উঠবে। প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর জন্য দক্ষ কর্মী নিয়োগ ব্যয়বহুল হবে। উদ্ভাবন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এই পরিবর্তন প্রযুক্তি খাতের ভবিষ্যৎ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার অবস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে।
উদ্ভাবনের মেরুদণ্ড:
প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর নির্ভরতা:
H-1B ভিসা ফি বৃদ্ধির প্রভাব: যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে প্রভাব
জ্য়োতি বনসাল
বানসাল ২০০০ সালে H-1B ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে AppDynamics নামে একটি সফটওয়্যার মনিটরিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানিটি দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরে $৩.৭ বিলিয়ন ডলারে অধিগৃহীত হয়, যা উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং প্রযুক্তি ইকোসিস্টেমকে শক্তিশালী করে। বানসালের এই উদ্যোক্তা সফলতা দেখায়, H-1B ভিসাধারীরা কীভাবে উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারেন। এটি বৈশ্বিক প্রতিভার শক্তিকে তুলে ধরে, যা যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতে অগ্রগতির চালিকাশক্তি।
এরিক ইউয়ান
এরিক ইউয়ান, একজন চীনা অভিবাসী, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের আগে একাধিকবার ভিসা প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হন। পরে তিনি H-1B ভিসা অর্জন করেন, যা তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার সুযোগ দেয়। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Zoom, যা COVID-19 মহামারির সময় বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের একটি অপরিহার্য মাধ্যম হয়ে ওঠে। Zoom লক্ষ লক্ষ রিমোট কর্মী, স্কুল এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত রাখতে সহায়তা করেছে। ইউয়ানের এই গল্প দেখায়, কীভাবে H-1B ভিসা উদ্যোক্তাদের এমন প্রতিষ্ঠান গড়তে সহায়তা করে, যার প্রভাব বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এটি দক্ষ অভিবাসনের শক্তি এবং উদ্ভাবনের সম্ভাবনাকে তুলে ধরে।
অরবিন্দ শ্রীনিবাস
শ্রীনিবাস একজন আন্তর্জাতিক ছাত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং পরে H-1B ভিসার মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) গবেষণায় কাজ করার সুযোগ পান। এরপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন Perplexity AI, একটি বিশ্বব্যাপী অগ্রণী AI সমাধান প্রদানকারী সংস্থা, যার বর্তমান মূল্যায়ন প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার। তাঁর এই যাত্রা দক্ষ অভিবাসনের মাধ্যমে কীভাবে পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তিতে নেতৃত্ব গড়ে ওঠে, তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। এটি দেখায়, বৈশ্বিক প্রতিভা ও অভিবাসন নীতির সঠিক প্রয়োগ উদ্ভাবন, শিল্পোন্নয়ন এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
সত্য নাদেলা
সত্য নাদেলা ১৯৯০-এর দশকের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং Microsoft-এ কাজ করার জন্য H-1B ভিসা লাভ করেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোম্পানির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করে ২০১৪ সালে Microsoft-এর CEO হন। তাঁর নেতৃত্বে Microsoft-এ ব্যাপক পরিবর্তন আসে—বিশেষ করে ক্লাউড কম্পিউটিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), এবং এন্টারপ্রাইজ সল্যুশনের ক্ষেত্রে। তিনি দক্ষ অভিবাসীদের উদ্ভাবন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বারবার তুলে ধরেছেন। নাদেলা বলেন, Microsoft-এর অনেক যুগান্তকারী প্রকল্প এমন প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যারা H-1B ভিসার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। তাঁর এই অবস্থান বৈশ্বিক প্রতিভার গুরুত্ব এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে অভিবাসনের অবদানের ওপর আলোকপাত করে।
সুন্দর পিচাই
সুন্দর পিচাই প্রথমে আন্তর্জাতিক ছাত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং পরে H-1B ভিসার মাধ্যমে Google-এ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগে যোগ দেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি Alphabet-এর CEO পদে উন্নীত হন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), Google Cloud, Pixel ফোন ও Nest ডিভাইসের মতো হার্ডওয়্যার উদ্ভাবনের নেতৃত্ব দেন।
ইলন মাস্ক
এলন মাস্ক প্রথমে J-1 এক্সচেঞ্জ ভিসায় আমেরিকায় প্রবেশ করেন এবং পরে H-1B ভিসা পান, যার মাধ্যমে তিনি একাডেমিক প্রশিক্ষণ ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে অংশ নিতে সক্ষম হন। তিনি SpaceX, Tesla, Neuralink এবং X Corp-এর সাফল্যের কেন্দ্রে রয়েছেন, যেখানে তিনি বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার প্রকৌশলী ও পেশাজীবী নিয়োগ করেছেন। মাস্ক H-1B কর্মসূচিকে কৃতিত্ব দেন, কারণ এটি তাঁকে এবং অন্যান্য উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট থেকে শুরু করে গণবাজারের জন্য বৈদ্যুতিক গাড়ির মতো যুগান্তকারী প্রযুক্তি তৈরির সুযোগ দিয়েছে। তিনি দক্ষ অভিবাসনের পক্ষে জোরালো সমর্থন জানিয়েছেন, যা বৈশ্বিক প্রতিভাকে উদ্ভাবনের চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরে এবং প্রযুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব বজায় রাখতে সহায়তা করে।
