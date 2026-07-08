Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /আত্মসমর্পণে রাজি হয় না অপরাধীরা, শুরু হল হাড়হিম গুলির লড়াই, রক্ত, মৃত্যু! ভয়াল এনকাউন্টার

আত্মসমর্পণে রাজি হয় না অপরাধীরা, শুরু হল হাড়হিম গুলির লড়াই, রক্ত, মৃত্যু! ভয়াল এনকাউন্টার

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 08, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:08 PM IST
Deadly Encounters in Films: বারুইপুর এনকাউন্টারে সচকিত রাজ্য। আচমকা ঘটে গেল বিষয়টা। গতকাল পর্যন্ত এর সমস্ত ঘটনাক্রম অপরাধীদের ধরা পড়া, সংশ্লিষ্ট পুলিসের ভূমিকা, মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ ও নির্দেশ ইত্যাদির মধ্যেই ঘোরাফেরা করছিল। কিন্তু এনকাউন্টারের পরেই যেন সব বদলে গেল! এই আবহে একবার এনকাউন্টার-নির্ভর বলিউডি কিছু রিয়্যাল-লাইফ ছবির দিকে তাকানো যাক।
শুটআউট অ্যাট লোখান্ডওয়ালা, ২০০৭1/7

শুটআউট অ্যাট লোখান্ডওয়ালা, ২০০৭

'শুটআউট অ্যাট লোখাণ্ডওয়ালা'। ১৯৯১ সালের একটা প্রকৃত ঘটনার উপর নির্ভর করে তৈরি হয় এই ছবি। মুম্বই পুলিসের সঙ্গে একদল ডাকাতের মুখোমুখি লড়াইয়ের কাহিনি এটা।

অব তক ছাপ্পান, ২০০৪2/7

অব তক ছাপ্পান, ২০০৪

ইন্সপেক্টর দয়া নায়েকের জীবন-নির্ভর ছবি। ৮০টা এনকাউন্টার কিলিংয়ের ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনি। ছবিটি একেবারে প্রপার অ্য়াকশন থ্রিলারের জঁরে পড়ে। 

বাতলা হাউজ, ২০১৯3/7

বাতলা হাউজ, ২০১৯

সঞ্জীব কুমার যাদবের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ছবিটিকে জন আব্রাহামের অন্য়তম লেরা কাজ বলে মনে করা হয়।

সঞ্চিরিয়া, ২০১৯4/7

সঞ্চিরিয়া, ২০১৯

কোনও রিয়্যাল চরিত্রের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়নি এই ছবি। এতে জনজীবনে সমাজ-অর্থনীতির ও জাতপাতের প্রভাবের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল। এর প্রেক্ষাপট ছিল সত্তরের দশকের চম্বল।

শুটআউট অ্যাট ওয়াদালা, ২০১৩5/7

শুটআউট অ্যাট ওয়াদালা, ২০১৩

২০১৩ সালের এই ছবিটি আসলে 'শুটআউট অ্যাট লোখাণ্ডওয়ালা' ছবির প্রিক্য়ুয়েল। মনোহর অর্জুনের এনকাউন্টারের ঘটনার উপর নির্ভর করে ছবিটি তৈরি হয়। মুম্বই মাফিয়ার কাহিনি। 

বীরাপ্পান, ২০১৬6/7

বীরাপ্পান, ২০১৬

চন্দনদস্যু বীরাপ্পান। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বীরাপ্পানের মতো ভয়-জাগানো ভয়ংকর ডাকাত বড় একটা দেখা যায়নি। অনেকের কাছেই বীরাপ্পান দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল না, ছিল রবিন হুডের মতো, একজন হিরো যেন। একটা লোককে ধরতে কী পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে হয়েছিল একটা এত বড় দেশের সরকারকে যে, সেটাই বলে দেয় কতটা ত্রাস ছিল সে। ছবিটাও তৈরি হয়েছিল সেই আভাসটাকে যত দূর সম্ভব ধরে।

পান সিং তোমর ২০১২7/7

পান সিং তোমর ২০১২

পান সিং তোমর একজন ডাকাত। ছবিটা পান সিংয়ের ডাকাতজীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর নির্মিত। পান সিং এনকাউন্টারে মারা যায়।

TAGS:
encounter
shootout

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দ্য লেথাল স্কোয়াড: ৩১২টি অপারেশন! এনকাউন্টারেই 'হিরো' ভারতের শীর্ষ ১০ স্পেশালিস্ট
Encounter specialist1 hr ago
2
Baruipur Rape Murder Case1 hr ago
3
Baruipur Case Update1 hr ago
4
Aroop Biswas1 hr ago
5
Argentina vs Egypt1 hr ago