/আত্মসমর্পণে রাজি হয় না অপরাধীরা, শুরু হল হাড়হিম গুলির লড়াই, রক্ত, মৃত্যু! ভয়াল এনকাউন্টার

'শুটআউট অ্যাট লোখাণ্ডওয়ালা'। ১৯৯১ সালের একটা প্রকৃত ঘটনার উপর নির্ভর করে তৈরি হয় এই ছবি। মুম্বই পুলিসের সঙ্গে একদল ডাকাতের মুখোমুখি লড়াইয়ের কাহিনি এটা।
ইন্সপেক্টর দয়া নায়েকের জীবন-নির্ভর ছবি। ৮০টা এনকাউন্টার কিলিংয়ের ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনি। ছবিটি একেবারে প্রপার অ্য়াকশন থ্রিলারের জঁরে পড়ে।
সঞ্জীব কুমার যাদবের জীবনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। ছবিটিকে জন আব্রাহামের অন্য়তম লেরা কাজ বলে মনে করা হয়।
কোনও রিয়্যাল চরিত্রের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়নি এই ছবি। এতে জনজীবনে সমাজ-অর্থনীতির ও জাতপাতের প্রভাবের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়েছিল। এর প্রেক্ষাপট ছিল সত্তরের দশকের চম্বল।
২০১৩ সালের এই ছবিটি আসলে 'শুটআউট অ্যাট লোখাণ্ডওয়ালা' ছবির প্রিক্য়ুয়েল। মনোহর অর্জুনের এনকাউন্টারের ঘটনার উপর নির্ভর করে ছবিটি তৈরি হয়। মুম্বই মাফিয়ার কাহিনি।
চন্দনদস্যু বীরাপ্পান। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে বীরাপ্পানের মতো ভয়-জাগানো ভয়ংকর ডাকাত বড় একটা দেখা যায়নি। অনেকের কাছেই বীরাপ্পান দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল না, ছিল রবিন হুডের মতো, একজন হিরো যেন। একটা লোককে ধরতে কী পরিমাণ শক্তিক্ষয় করতে হয়েছিল একটা এত বড় দেশের সরকারকে যে, সেটাই বলে দেয় কতটা ত্রাস ছিল সে। ছবিটাও তৈরি হয়েছিল সেই আভাসটাকে যত দূর সম্ভব ধরে।
পান সিং তোমর একজন ডাকাত। ছবিটা পান সিংয়ের ডাকাতজীবনের বিভিন্ন ঘটনার উপর নির্মিত। পান সিং এনকাউন্টারে মারা যায়।