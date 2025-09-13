English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

England Script T20I History: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! 'অতিমানবিক' সল্টের ভংয়কর তাণ্ডব, ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় ইতিহাস!

England Script T20I History: 'অতিমানবিক' ফিল সল্টের ভয়ংকর তাণ্ডবে ইতিহাস লিখল ইংল্যান্ড। যা করলেন ইংরেজরা তা কার্যত অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!

| Sep 13, 2025, 04:51 PM IST
1/7

ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস

England Script T20I History

ইংল্যান্ড এই মুহূর্তে দক্ষিণ আফ্রিকায় সফররত। দুই ক্রিকেটীয় দেশ বাইশ গজে মুখোমুখি হয়েছে ৩ ম্যাচের ওডিআই ও সমসংখ্যক টি-২০ আই খেলতে। আয়োজক দেশ ওডিআই সিরিজ ২-১ জিতেছে। আর চলতি টি-২০আই সিরিজে ইংরজেরা দুরন্ত জয়ে সিরিজ ১-১ করে অন্তিম ম্যাচ জমিয়ে দিল।   

2/7

ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস

England Script T20I History

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ইংল্যান্ড অসাধারণ পারফর্ম করল। গত ১২ সেপ্টেম্বর ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল। টস হেরে হ্যারি ব্রুকের টিম প্রথমে ব্যাট করে আইডেন মারক্রমদের বিরুদ্ধে ৩০৪/২ তোলে।   

3/7

ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস

England Script T20I History

দুই ওপেনার ফিল সল্ট এবং জস বাটলারই যা করার করে দেন। সল্ট ৬০ বলে ১৪১ রানের (১৫ চার, ৮ ছয়) অপরাজিত ইনিংস খেলেছিলেন। বাটলার ৩০ বলে ৮৩ রান (৮ চার, ৭ ছয়) করেন। এই রানের জবাবে মারক্রমরা গুটিয়ে যান মাত্র ১৫৮ রানে। ইংরেজরা জয়ী হয়েছে ১৪৬ রানে। আর ভাঙল রেকর্ডের পর রেকর্ড  

4/7

ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস

England Script T20I History

দুই টেস্ট খেলিয়ে দেশের লড়াইয়ে এই প্রথম কোনও একটি দল ৩০০+ রান করল। ইংল্যান্ড আইসিসি-র কোনও পূর্ণ সদস্য দেশের বিরুদ্ধে সর্বাধিক টি-টোয়েন্টি রান করা দল হয়ে গেল এখন। ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের ২৯৭/৬ রানের আগের রেকর্ড মুছে দিলেন সল্টরা। 

5/7

ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস

England Script T20I History

যদিও সার্বিক ভাবে টি-২০ আন্তর্জাতিকে এই নিয়ে তিনবার ৩০০-র উপর রান উঠল এক ইনিংসে! জিম্বাবোয়ে গাম্বিয়ার বিরুদ্ধে ৩৪৪/৪ রান তুলেছিল ২০২৪ সালে। ২০২৩ সালে নেপাল ৩১৪/৩ করেছিল মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে হাংঝাউতে।  

6/7

ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস

England Script T20I History

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৪১ রানের ইনিংস খেলে সল্ট মাইলস্টোন তৈরি করলেন। ইংল্যান্ডের হয়ে এই সংস্করণে সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর করলেন তিনি। এবং পুরুষদের টি-টোয়েন্টিআই-তে এটিই সপ্তম সর্বাধিক রানের রেকর্ড। তালিকায় এখনও শীর্ষে অ্যারন ফিঞ্চ। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক ৭৬ বলে ১৭২ করেছিলেন হারারেতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে।   

7/7

ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস

England Script T20I History

সল্ট ১০০ করেছেন মাত্র ৩৯ বলে, ইংল্যান্ডের কোনও খেলোয়াড় হিসেবে এটিই দ্রুততম টি-টোয়েন্টিআই সেঞ্চুরির রেকর্ড।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Next BCCI President: ১১৪৭০ রান + ২১১৯ উইকেট, ঝুলিতে ২ বিশ্বকাপের সঙ্গে ৩ আইপিএলও, এবার বিসিসিআইয়ের হটসিটে!

পরবর্তী অ্যালবাম

Next BCCI President: ১১৪৭০ রান + ২১১৯ উইকেট, ঝুলিতে ২ বিশ্বকাপের সঙ্গে ৩ আইপিএলও, এবার বিসিসিআইয়ের হটসিটে!

Next BCCI President: ১১৪৭০ রান + ২১১৯ উইকেট, ঝুলিতে ২ বিশ্বকাপের সঙ্গে ৩ আইপিএলও, এবার বিসিসিআইয়ের হটসিটে!

Next BCCI President: ১১৪৭০ রান + ২১১৯ উইকেট, ঝুলিতে ২ বিশ্বকাপের সঙ্গে ৩ আইপিএলও, এবার বিসিসিআইয়ের হটসিটে! 9
Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল &#039;মোড় ঘোরানো&#039; আপডেট...

Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল 'মোড় ঘোরানো' আপডেট...

Dakshineshwar Metro Student Killing: মারবে বলেই বাড়ি থেকে ছুরি নিয়ে বেরয়! কেন মনোজিৎকে খুন রানার? দক্ষিণেশ্বর কাণ্ডে মিলল 'মোড় ঘোরানো' আপডেট... 8
Russia Earthquake Tsunami Warning: আঘাত হানল ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প! আবারও সুনামি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব?

Russia Earthquake Tsunami Warning: আঘাত হানল ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প! আবারও সুনামি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব?

Russia Earthquake Tsunami Warning: আঘাত হানল ভয়ংকর শক্তিশালী ভূমিকম্প! আবারও সুনামি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব? 7
Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলুন ধনু, ধৈর্য হারালেই বিপদ কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলুন ধনু, ধৈর্য হারালেই বিপদ কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: ব্যবসায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে চলুন ধনু, ধৈর্য হারালেই বিপদ কুম্ভের... 12