England Script T20I History: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! 'অতিমানবিক' সল্টের ভংয়কর তাণ্ডব, ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় ইতিহাস!

England Script T20I History: অবিশ্বাস্য! অসম্ভব! 'অতিমানবিক' সল্টের ভংয়কর তাণ্ডব, ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় ইতিহাস!
England Script T20I History: 'অতিমানবিক' ফিল সল্টের ভয়ংকর তাণ্ডবে ইতিহাস লিখল ইংল্যান্ড। যা করলেন ইংরেজরা তা কার্যত অবিশ্বাস্য! অসম্ভব!
ইংল্যান্ডের অকল্পনীয় টি-২০আই ইতিহাস
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অপরাজিত ১৪১ রানের ইনিংস খেলে সল্ট মাইলস্টোন তৈরি করলেন। ইংল্যান্ডের হয়ে এই সংস্করণে সর্বাধিক ব্যক্তিগত স্কোর করলেন তিনি। এবং পুরুষদের টি-টোয়েন্টিআই-তে এটিই সপ্তম সর্বাধিক রানের রেকর্ড। তালিকায় এখনও শীর্ষে অ্যারন ফিঞ্চ। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক ৭৬ বলে ১৭২ করেছিলেন হারারেতে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে।
