Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ব্রোঞ্জ ফাইনালে দেখল ১০ গোলের ম্যাচ! ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সব রেকর্ড...বদলে গেল বিশ্বকাপের ইতিহাস

ব্রোঞ্জ ফাইনালে দেখল ১০ গোলের ম্যাচ! ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সব রেকর্ড...বদলে গেল বিশ্বকাপের ইতিহাস

Written BySubhapam Saha
Published: Jul 19, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:43 PM IST


বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল হল! আর একের পর এক রেকর্ডে বদলে গেল বিশ্বকাপের ইতিহাস। যা সব মাইলস্টোন তৈরি হল, তা জানলে চমকে যাবেন

England vs France1/7

ইংল্যান্ড বনাম ফ্রান্স

ব্রোঞ্জ ফাইনালের ইতিহাসে গোলের রেকর্ড হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ৬-৩ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডই ছিল এতদিন শীর্ষে। এবার দুই দল মিলিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিল। 

 

Most Goals in a Third-Place Playoff2/7

তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে সর্বাধিক গোল

ব্রোঞ্জ ফাইনালের ইতিহাসে গোলের রেকর্ড হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ৬-৩ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডই ছিল এতদিন শীর্ষে। এবার দুই দল মিলিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিল। 

 

Highest-Scoring Match in Decades3/7

৪৪ বছরে এত গোল হয়নি

১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে এল সালভাদোরের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির সেই বিখ্যাত ১০-১ ব্যবধানের জয়ের পর এটাই সামগ্রিক ভাবে সর্বোচ্চ গোল হওয়া বিশ্বকাপের ম্যাচ। গত ৪৪ বছরে বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে এত গোল হয়নি।

 

64-Year Match Trend Broken4/7

৬৪ বছরের ট্রেন্ড ভেঙে গেল

গত ৬৪ বছরে এই প্রথম বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে দুই দলই ৪ বা তার বেশি গোল করেল। অতীতে ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কলম্বিয়ার মধ্যের ম্যাচটি ৪-৪ গোলে ড্র হওয়ার সময় এমন ঘটনা ঘটল। বিরল ঘটনা বললেই চলে।     

 

All-Time World Cup Goalscoring Record5/7

বিশ্বকাপের সর্বকালীন সর্বোচ্চ স্কোরার

ম্যাচে জোড়া গোল করে এমবাপে এখন বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকালীন সর্বোচ্চ স্কোরার ২২ গোল করা হয়ে গেল তাঁর। ২১ গোল করে দুয়ে লিয়োনেল মেসি। পাশাপাশি সোনার বুটের দৌড়েও এমবাপে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন। ১০ গোল করা হয়ে গেল এমবাপের। ১৯৭০ সালে জার্মানির কিংবদন্তি গার্ড মুলারের পর প্রথম কোনও ফুটবলার হিসেবে এক বিশ্বকাপে ১০ গোল করার মাইলস্টোন তৈরি করলেন এমবাপে। এখন দুয়ে আছেন মেসি। তাঁর গোলসংখ্যা ৮। গোল্ডেন বুট জিততে হলে মেসিকে ফাইনালে অন্তত তিন গোল করতে হবে, অথবা দু'গোল ও একটি অ্যাসিস্টে নিজের নাম লেখাতে হবে। 

 

Most Assists at a Single World Cup6/7

একটি বিশ্বকাপে সর্বাধিক অ্যাসিস্ট

ফ্রান্সের মাইকেল ওলিসে চলতি বিশ্বকাপে ৭ নম্বর অ্যাসিস্ট করে ফেললেন। বিশ্বকাপে সর্বাধিক অ্যাসিস্টে নিজের নাম লিখিয়ে ফেললেন ওলিসে। ১৯৭০ সালে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের করা ৬টি অ্যাসিস্টের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ওলিসে।

 

England National Records7/7

ইংল্যান্ডের জাতীয় রেকর্ড

জুড বেলিংহ্যাম বিশ্বকাপের এক আসরে ৭ গোল করা ইংল্যান্ডের প্রথম ফুটবলার হলেন। বুকায়ো সাকা ইংল্যান্ডের চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করার ইতিহাস লিখলেন। এই এলিট ক্লাবে তাঁর অধিনায়ক হ্যারি কেন (২০১৮ সালে পানামার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ),  গ্যারি লিনেকার (১৯৮৬ সালে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে) এবং জিওফ হার্স্ট (১৯৬৬ সালের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে)।

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হাসপাতালের উপর একটুও ভরসা নেই: সোনমকে 'অন্যায়ভাবে আটকে' রাখা হয়েছে, এবার কোর্ট
Sonam Wangchuk's wife in Court34 min ago
2
hyderabad techie death1 hr ago
3
Sonam Wangchuk1 hr ago
4
Amarnath Yatra suspended2 hrs ago
5
Illegal Weapons Seized3 hrs ago