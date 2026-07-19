/ব্রোঞ্জ ফাইনালে দেখল ১০ গোলের ম্যাচ! ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল সব রেকর্ড...বদলে গেল বিশ্বকাপের ইতিহাস

বিশ্বকাপের তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল হল! আর একের পর এক রেকর্ডে বদলে গেল বিশ্বকাপের ইতিহাস। যা সব মাইলস্টোন তৈরি হল, তা জানলে চমকে যাবেন
ব্রোঞ্জ ফাইনালের ইতিহাসে গোলের রেকর্ড হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ৬-৩ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডই ছিল এতদিন শীর্ষে। এবার দুই দল মিলিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিল।
ব্রোঞ্জ ফাইনালের ইতিহাসে গোলের রেকর্ড হয়েছে। ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের ৬-৩ ব্যবধানে জয়ের রেকর্ডই ছিল এতদিন শীর্ষে। এবার দুই দল মিলিয়ে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে ১০ গোল করে সেই রেকর্ড ভেঙে দিল।
১৯৮২ সালের বিশ্বকাপে এল সালভাদোরের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির সেই বিখ্যাত ১০-১ ব্যবধানের জয়ের পর এটাই সামগ্রিক ভাবে সর্বোচ্চ গোল হওয়া বিশ্বকাপের ম্যাচ। গত ৪৪ বছরে বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে এত গোল হয়নি।
গত ৬৪ বছরে এই প্রথম বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচে দুই দলই ৪ বা তার বেশি গোল করেল। অতীতে ১৯৬২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কলম্বিয়ার মধ্যের ম্যাচটি ৪-৪ গোলে ড্র হওয়ার সময় এমন ঘটনা ঘটল। বিরল ঘটনা বললেই চলে।
ম্যাচে জোড়া গোল করে এমবাপে এখন বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বকালীন সর্বোচ্চ স্কোরার ২২ গোল করা হয়ে গেল তাঁর। ২১ গোল করে দুয়ে লিয়োনেল মেসি। পাশাপাশি সোনার বুটের দৌড়েও এমবাপে অনেকটাই এগিয়ে গেলেন। ১০ গোল করা হয়ে গেল এমবাপের। ১৯৭০ সালে জার্মানির কিংবদন্তি গার্ড মুলারের পর প্রথম কোনও ফুটবলার হিসেবে এক বিশ্বকাপে ১০ গোল করার মাইলস্টোন তৈরি করলেন এমবাপে। এখন দুয়ে আছেন মেসি। তাঁর গোলসংখ্যা ৮। গোল্ডেন বুট জিততে হলে মেসিকে ফাইনালে অন্তত তিন গোল করতে হবে, অথবা দু'গোল ও একটি অ্যাসিস্টে নিজের নাম লেখাতে হবে।
ফ্রান্সের মাইকেল ওলিসে চলতি বিশ্বকাপে ৭ নম্বর অ্যাসিস্ট করে ফেললেন। বিশ্বকাপে সর্বাধিক অ্যাসিস্টে নিজের নাম লিখিয়ে ফেললেন ওলিসে। ১৯৭০ সালে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি পেলের করা ৬টি অ্যাসিস্টের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন ওলিসে।
জুড বেলিংহ্যাম বিশ্বকাপের এক আসরে ৭ গোল করা ইংল্যান্ডের প্রথম ফুটবলার হলেন। বুকায়ো সাকা ইংল্যান্ডের চতুর্থ ফুটবলার হিসেবে বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করার ইতিহাস লিখলেন। এই এলিট ক্লাবে তাঁর অধিনায়ক হ্যারি কেন (২০১৮ সালে পানামার বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচ), গ্যারি লিনেকার (১৯৮৬ সালে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে) এবং জিওফ হার্স্ট (১৯৬৬ সালের ফাইনালে পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে)।