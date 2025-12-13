PF Rules change: পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন, প্রত্যেক কর্মীর জন্য যা জানা অত্যন্ত জরুরি...

PF Rules change: পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন, প্রত্যেক কর্মীর জন্য যা জানা অত্যন্ত জরুরি...
EPF Rules change 2025: ২০২৫ সালে EPFO প্রভিডেন্ট ফান্ড বা PF সংক্রান্ত নিয়মে ১২টি পরিবর্তন এনেছে। কী কী সেই নিয়মগুলি। চলুন জেনে নেওয়া যাক-
1/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
2/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
photos
TRENDING NOW
3/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
4/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
5/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
6/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
7/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
8/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
9/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
10/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
11/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
12/12
পিএফ-এর নিয়মে ১২ বড় পরিবর্তন
photos