EPFO New Rule: বড় খবর! এবার খুব সহজেই তুলতে পারবেন PF-র পুরো ১০০ শতাংশ টাকাই...

EPFO new money withdrawal rule: প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তোলার প্রক্রিয়া আরও সহজ করল EPFO। এবার যেকোনও দরকারে হাতে টাকা সহজেই...

| Nov 13, 2025, 04:43 PM IST
1/8

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! এবার থেকে PF-র পুরো ১০০ শতাংশ টাকাই তোলা যাবে, চাকরির মাঝপথেই!  

2/8

EPFO-র তরফে একথা জানানো হয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তোলার প্রক্রিয়া আরও সহজ করল EPFO।  

3/8

এডুকেশন, গৃহঋণ ও বিশেষ দরকার- এই ৩ কারণের যেকোনও একটি দেখালেই আপনি এখন থেকে পিএফ-এর টাকা তুলতে পারবেন।  

4/8

নতুন সিস্টেমে নিজের ও নিয়োগ কর্তার জমা করা মিলিয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ১০০ শতাংশ টাকা-ই তুলে নিতে পারবেন।  

5/8

PF-এর টাকা তোলার ক্ষেত্রে EPFO এবার দারুণ সুবিধা করে দিল। ১০০ শতাংশ টাকা তোলার সুবিধার পাশাপাশি লিমিটও বাড়িয়ে দিয়েছে EPFO।  

6/8

এডুকেশনের জন্য টাকা তোলার লিমিট ৩ বার থেকে বাড়িয়ে ১০ বার করা হয়েছে। আর বিয়ে সংক্রান্ত প্রয়োজনে টাকা তোলার লিমিট ৩ বার থেকে বাড়িয়ে ৫ করা হয়েছে।  

7/8

ন্যূনতম ১২ মাস বা ১ বছর কাজ করলেই সব ধরনের টাকা তোলার সুযোগ মিলবে। ফলে বজায় থাকবে ধারাবাহিকতা।  

8/8

এতদিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কোম্পানি বন্ধ, লকডাউন, মহামারী অথবা দীর্ঘস্থায়ী বেকারত্বের নানাবিধ ১৩ কারণ দর্শাতে হত টাকা তোলার ক্ষেত্রে। জটিল ছিল টাকা তোলার প্রক্রিয়া।

