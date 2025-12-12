English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
EPFO Big Update: খুব শিগগিরই আপনার PF অ্যাকাউন্টে জমা পড়তে পারে 'অতিরিক্ত' ৫৮,০০০ টাকা! কেন...

EPFO news: আপনি সহজেই আপনার পিএফ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারবেন। কীভাবে সেই ব্যালেন্স চেক করবেন? তার বিভিন্ন উপায় আছে। আপনি আপনার UAN-এর মাধ্যমে যাচাই করতে পারে। SMS-এর মাধ্যমে জানতে পারেন। EPFO অনলাইন পাসবুক চেক করতে পারেন।

| Dec 12, 2025, 04:15 PM IST
1/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নতুন বছর শুরুর আগেই সুসংবাদ! পিএফ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু বড় ঘোষণা করতে পারে। 

2/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি আর্থিক বছরে আমানতের উপর জমা সুদ ইপিএফও-তে স্থানান্তর করে। ইপিএফও-এর কেন্দ্রীয় ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় সেই সুদের পরিমাণ অনুমোদিত হয়।

3/10

এখন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য ০.৫০ শতাংশ সুদ বাড়াতে পারে।  

4/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

সেক্ষেত্রে সরকার পিএফ-এর জন্য ৮.৭৫ শতাংশ সুদের হার ঘোষণা করতে পারে। 

5/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

এখন সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য ৮.৭৫ শতাংশ সুদের হার অনুমোদন করলে অবশ্যই এটা হবে একটা অন্যতম সুখবর। 

6/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

আর সেক্ষেত্রে কোনও কর্মচারীর পিএফ অ্যাকাউন্টে যদি ৭ লক্ষ টাকা থাকে, তাহলে ৮.৭৫% সুদের হারে তাঁর পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে ৫৮,০০০ টাকা। 

7/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

আর যদি কোনও কর্মচারীর অ্যাকাউন্টে ৬ লক্ষ টাকা থাকে, তাহলে তিনি আনুমানিক ৫০,০০০ টাকা সুদ পেতে পারেন।

8/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

এখন এই সুদের হার বাড়ালে সুদের সুবিধা থেকে প্রায় ৮ কোটি কর্মচারী উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। 

9/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

সরকার ফেব্রুয়ারিতে এই বর্ধিত সুদের পরিমাণ অনুমোদন করবে বলে জানা যাচ্ছে। অনুমোদনের পর, সরকার সেই অর্থ EPFO-তে স্থানান্তর করবে। 

10/10

পিএফ নিয়ে বড় খবর...

তারপর সেই টাকা কর্মচারীদের পিএফ অ্যাকাউন্টে জমা হবে। যা আপনি সহজেই আপনার পিএফ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স পরীক্ষা করে দেখে নিতে পারবেন। 

