EPFO Employee Enrollment Scheme 2025: আপনার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে EPFO নিয়ে এসেছে দারুণ স্কিম! কারা যোগ্য? কী সুবিধা মিলবে? জানুন সব ডিটেইলস...

EPFO News: এই EPFO Employee Enrollment Scheme 2025-এর জন্য কারা যোগ্য? এই কর্মচারী তালিকাভুক্তি প্রকল্প ২০২৫ আপনার

| Nov 03, 2025, 07:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! চালু হয়ে গিয়েছে EPFO Employee Enrollment Scheme ২০২৫। যার লক্ষ্য স্বেচ্ছায় কর্মচারীদের ভবিষ্যনিধি তহবিল সংস্থার (EPFO) অধীনে তালিকাভুক্ত করা।

EPFO-র ৭৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য এই 'কর্মচারী তালিকাভুক্তি প্রকল্প ২০২৫' চালু করেন । এই EPFO Employee Enrollment Scheme 2025 বা EPFO কর্মচারী তালিকাভুক্তি প্রকল্প ২০২৫ কার্যকর হয়েছে গত ১ নভেম্বর থেকেই। 

এর লক্ষ্য হল নিয়োগকর্তাদের স্বেচ্ছায় যোগ্য কর্মীদের নাম ঘোষণা এবং তালিকাভুক্ত করতে উৎসাহিত করা। ১৩ অক্টোবর শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক EPFO ​​কর্মচারী তালিকাভুক্তি প্রকল্প ২০২৫-এর ঘোষণা করে। 

এই নতুন প্রকল্পের অধীনে নিয়োগকর্তারা ২০১৭-র ১ জুলাই ২০২৫-এর থেকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী সমস্ত বর্তমান কর্মচারীকে EPFO তালিকাভুক্ত করতে পারবেন, যাঁরা কোনও কারণে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল প্রকল্পের তালিকাভুক্ত হননি। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই EPFO Employee Enrollment Scheme 2025-এর জন্য কারা যোগ্য? ১ জুলাই, ২০১৭ থেকে ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ এর মধ্যে কোনও প্রতিষ্ঠানে যোগদানকারী সমস্ত বর্তমান কর্মচারী এই প্রকল্পের জন্য যোগ্য হবেন।

নিয়োগকর্তাকে নির্ধারিত সময়ের জন্য তার PF অবদানের নিজস্ব অংশ ১০০ টাকা ফি সহ পরিশোধ করতে হবে। তবে যেসব কর্মচারী ইতিমধ্য়েই সংস্থা ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।

এখন এই EPFO Employee Enrollment Scheme ২০২৫ আপনার কীভাবে উপকার করবে? শ্রম মন্ত্রকের মতে, এই কর্মচারী তালিকাভুক্তি প্রকল্প ২০২৫ আরও বেশি সংখ্যক কর্মীকে আনুষ্ঠানিক কর্মশক্তির আওতায় আনবে। ব্যবসা সহজ করে তুলবে।  

প্রসঙ্গ, ভারতে কর্মদক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই EPFO-এর মাধ্যমে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ শুরু করেছে। যার মধ্যে অন্যতম আরও বেশি সংখ্যক কর্মীকে EPF-এর আওতায় আনার জন্য EPFO ​​সর্বোচ্চ মজুরির সীমা ১৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০০ করেছে

