English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

EPFO Pension Rules: ১০ বছরে চাকরি ছাড়লে আপনি কি আপনার হকের পেনশন পাবেন? কী নিয়ম EPFO-র? মাসে কত টাকা করে পাবেন আপনি?

EPFO news: একজন কর্মচারী তাঁর বেতনের ১২% EPF তহবিলে জমা করেন। এরপর আপনার নিয়োগকর্তাও সমান পরিমাণ অর্থ জমা করেন। এই টাকা দুটি ভাগে ভাগ হয়। এই অবদানের ৮.৩৩% যায় কর্মচারী পেনশন স্কিমে (EPS)। এখন সেই পেনশন আপনি কখন কীভাবে পাবেন? পেনশন পাওয়ার নিয়ম কী?

| Nov 01, 2025, 06:22 PM IST
1/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: PF। প্রভিডেন্ট ফান্ড। মানুষের ভবিষ্যতের সুরক্ষা তহবিল। প্রতি মাসে EPFO-তে কোনও কর্মচারীর নামে যে পরিমাণ টাকা জমা পড়ে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ যায় কর্মচারী পেনশন প্রকল্পে (EPS)-এ। এখন বর্তমানকালে যখন মানুষ ঘন ঘন চাকরি পরিবর্তন করে। কোনও কোনও কোম্পানিতে ১০-১২ বছর কাজ করার পর সেই চাকরি ছেড়ে দেন, তখন এই ১০-১২ বছরে পেনশন তহবিলে জমা হওয়া অর্থের কী হবে? এটাই হল প্রশ্ন। তাঁরা কি আদৌ সেই পেনশন পাবেন?

2/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

এই কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল সংস্থার (EPFO) নিয়ম বেশ স্পষ্ট। নিয়ম অনুযায়ী, আপনার মাসিক পেনশনের যোগ্যতা ন্যূনতম ১০ বছরের চাকরির সময়কালের উপর নির্ভর করে। যদি আপনার মোট চাকরির সময়কাল (এক বা একাধিক কোম্পানি সহ) ১০ বছরের কম হয়, তাহলে আপনি মাসিক পেনশনের অধিকারী হবেন না। আর যদি ১০ বছরের বেশি হয়, তাহলে আপনি অবশ্যই পেনশনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

3/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

ধরুন আপনি ১১ বছর চাকরি করেছেন, তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। EPFO-এর নিয়ম অনুসারে, আপনি পেনশনের জন্য যোগ্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে ১১ বছর পর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি পেনশন পেতে শুরু করবেন! তা নয়, এর অর্থ হল আপনি ১০ বছরের বেশি সময়কাল চাকরি করার ফলে আপনি আপনার পেনশন পাওয়ার অধিকার সুরক্ষিত করেছেন।

4/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

নিয়ম অনুসারে, ন্যূনতম ১০ বছর চাকরি সম্পন্ন করার পর, ৫৮ বছর বয়সে পৌঁছালে আপনি আপনার মাসিক পেনশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এখন আপনি যদি ৪০ বছর বয়সেও চাকরি ছাড়েন, তাহলেও ৫৮ বছর বয়সের পরেই আপনি আপনার পেনশন পাবেন। এখন আপনার টাকা কীভাবে বণ্টন করা হয়? চলুন জেনে নেওয়া যাক-

5/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

নিয়ম অনুসারে, একজন কর্মচারী তাঁর বেতনের ১২% EPF তহবিলে জমা করেন। এরপর আপনার নিয়োগকর্তাও সমান পরিমাণ অর্থ জমা করেন। এই টাকা দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই অবদানের ৮.৩৩% যায় কর্মচারী পেনশন স্কিমে (EPS)। বাকি ৩.৬৭% আপনার মূল EPF অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। এই EPS-এ ৮.৩৩% হারে জমা পড়া টাকার সবটাই অবসরের পর আপনার মাসিক পেনশনের জন্য সংরক্ষিত।

6/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

এখন ১০ বছর চাকরির পর ৫৮ বছর বয়সে যদি আপনি পেনশনের জন্য আবেদন করেন, তাহলে আপনি প্রতি মাসে কত টাকা করে পাবেন? এরজন্য EPFO-এর একটি ফর্মুলা রয়েছে। কী সেই ফর্মুলা? মাসিক পেনশন = (পেনশনযোগ্য বেতন × পেনশনযোগ্য সার্ভিস ইয়ার)/৭০

7/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

পেনশনযোগ্য সার্ভিস ইয়ার হল আপনার EPS অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ার মোট বছরের সংখ্যা (যেমন ১০, ১৫ অথবা ২০ বছর)। আর পেনশনযোগ্য বেতন আপনার চূড়ান্ত বেতন নয়। এই পেনশনযোগ্য বেতন আপনার গত ৬০ মাসের (অর্থাৎ ৫ বছর) চাকরির গড় বেতনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এই বেতনের সর্বোচ্চ সীমা বর্তমানে প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা।

8/8

EPFO-র পেনশন নিয়ম

EPFO Pension Rules

একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক। ধরুন আপনার পেনশনযোগ্য সার্ভিস ইয়ার ১০ বছর আর আপনার পেনশনযোগ্য বেতন (গত ৫ বছরের গড়) ১৫,০০০ টাকা। তাহলে ১০ বছরের চাকরির উপর ভিত্তি করে আপনার পেনশন হবে: (১৫,০০০ × ১০)/৭০= ১,৫০,০০০/৭০= ২,১৪৩ টাকা (প্রায়। আর আপনি যদি ২৫ বছর চাকরি করে থাকেন, তাহলে আপনার পেনশন হবে (১৫,০০০ x ২৫)/৭০ = ৫,৩৫৭ টাকা প্রতি মাসে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Madhuri Dixit's Affair With Team India Captain: ODI অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরীর! বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

পরবর্তী অ্যালবাম

Madhuri Dixit&#039;s Affair With Team India Captain: ODI অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরীর! বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

Madhuri Dixit's Affair With Team India Captain: ODI অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরীর! বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট...

Madhuri Dixit's Affair With Team India Captain: ODI অধিনায়কের সঙ্গে চরম মাখামাখি মাধুরীর! বিস্ফোরক দাবিতে তোলপাড় ভারতীয় ক্রিকেট... 7
Gold, Silver Rate Today: নভেম্বরের শুরুতেই সোনার দাম নিয়ে বড় খবর! কত বাড়ল বা কমল হলুদ ধাতু?

Gold, Silver Rate Today: নভেম্বরের শুরুতেই সোনার দাম নিয়ে বড় খবর! কত বাড়ল বা কমল হলুদ ধাতু?

Gold, Silver Rate Today: নভেম্বরের শুরুতেই সোনার দাম নিয়ে বড় খবর! কত বাড়ল বা কমল হলুদ ধাতু? 7
Tv actor Riju Biswas: একাধিক মহিলাকে চ্যাটে &#039;কুপ্রস্তাব&#039; ঋজুর! &#039;শাড়ি পরে ভালো লাগে, কথাটা অশ্লীল?&#039; প্রশ্ন অভিনেতার...

Tv actor Riju Biswas: একাধিক মহিলাকে চ্যাটে 'কুপ্রস্তাব' ঋজুর! 'শাড়ি পরে ভালো লাগে, কথাটা অশ্লীল?' প্রশ্ন অভিনেতার...

Tv actor Riju Biswas: একাধিক মহিলাকে চ্যাটে 'কুপ্রস্তাব' ঋজুর! 'শাড়ি পরে ভালো লাগে, কথাটা অশ্লীল?' প্রশ্ন অভিনেতার... 10
PremanandJi Maharaj: তোলপাড়! বিগ বি এসেছিলেন প্রেমানন্দজির কাছে? সেই মহাসাক্ষাতে দু&#039;জনের যে আশ্চর্য কথোপকথন সামনে আসছে...

PremanandJi Maharaj: তোলপাড়! বিগ বি এসেছিলেন প্রেমানন্দজির কাছে? সেই মহাসাক্ষাতে দু'জনের যে আশ্চর্য কথোপকথন সামনে আসছে...

PremanandJi Maharaj: তোলপাড়! বিগ বি এসেছিলেন প্রেমানন্দজির কাছে? সেই মহাসাক্ষাতে দু'জনের যে আশ্চর্য কথোপকথন সামনে আসছে... 7