EPFO Pension Rules: ১০ বছরে চাকরি ছাড়লে আপনি কি আপনার হকের পেনশন পাবেন? কী নিয়ম EPFO-র? মাসে কত টাকা করে পাবেন আপনি?

EPFO Pension Rules: ১০ বছরে চাকরি ছাড়লে আপনি কি আপনার হকের পেনশন পাবেন? কী নিয়ম EPFO-র? মাসে কত টাকা করে পাবেন আপনি?
EPFO-র পেনশন নিয়ম
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: PF। প্রভিডেন্ট ফান্ড। মানুষের ভবিষ্যতের সুরক্ষা তহবিল। প্রতি মাসে EPFO-তে কোনও কর্মচারীর নামে যে পরিমাণ টাকা জমা পড়ে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ যায় কর্মচারী পেনশন প্রকল্পে (EPS)-এ। এখন বর্তমানকালে যখন মানুষ ঘন ঘন চাকরি পরিবর্তন করে। কোনও কোনও কোম্পানিতে ১০-১২ বছর কাজ করার পর সেই চাকরি ছেড়ে দেন, তখন এই ১০-১২ বছরে পেনশন তহবিলে জমা হওয়া অর্থের কী হবে? এটাই হল প্রশ্ন। তাঁরা কি আদৌ সেই পেনশন পাবেন?
এই কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল সংস্থার (EPFO) নিয়ম বেশ স্পষ্ট। নিয়ম অনুযায়ী, আপনার মাসিক পেনশনের যোগ্যতা ন্যূনতম ১০ বছরের চাকরির সময়কালের উপর নির্ভর করে। যদি আপনার মোট চাকরির সময়কাল (এক বা একাধিক কোম্পানি সহ) ১০ বছরের কম হয়, তাহলে আপনি মাসিক পেনশনের অধিকারী হবেন না। আর যদি ১০ বছরের বেশি হয়, তাহলে আপনি অবশ্যই পেনশনের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
ধরুন আপনি ১১ বছর চাকরি করেছেন, তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। EPFO-এর নিয়ম অনুসারে, আপনি পেনশনের জন্য যোগ্য। তবে এর অর্থ এই নয় যে ১১ বছর পর চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি পেনশন পেতে শুরু করবেন! তা নয়, এর অর্থ হল আপনি ১০ বছরের বেশি সময়কাল চাকরি করার ফলে আপনি আপনার পেনশন পাওয়ার অধিকার সুরক্ষিত করেছেন।
নিয়ম অনুসারে, একজন কর্মচারী তাঁর বেতনের ১২% EPF তহবিলে জমা করেন। এরপর আপনার নিয়োগকর্তাও সমান পরিমাণ অর্থ জমা করেন। এই টাকা দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। এই অবদানের ৮.৩৩% যায় কর্মচারী পেনশন স্কিমে (EPS)। বাকি ৩.৬৭% আপনার মূল EPF অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। এই EPS-এ ৮.৩৩% হারে জমা পড়া টাকার সবটাই অবসরের পর আপনার মাসিক পেনশনের জন্য সংরক্ষিত।
পেনশনযোগ্য সার্ভিস ইয়ার হল আপনার EPS অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ার মোট বছরের সংখ্যা (যেমন ১০, ১৫ অথবা ২০ বছর)। আর পেনশনযোগ্য বেতন আপনার চূড়ান্ত বেতন নয়। এই পেনশনযোগ্য বেতন আপনার গত ৬০ মাসের (অর্থাৎ ৫ বছর) চাকরির গড় বেতনের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এই বেতনের সর্বোচ্চ সীমা বর্তমানে প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা।
একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝা যাক। ধরুন আপনার পেনশনযোগ্য সার্ভিস ইয়ার ১০ বছর আর আপনার পেনশনযোগ্য বেতন (গত ৫ বছরের গড়) ১৫,০০০ টাকা। তাহলে ১০ বছরের চাকরির উপর ভিত্তি করে আপনার পেনশন হবে: (১৫,০০০ × ১০)/৭০= ১,৫০,০০০/৭০= ২,১৪৩ টাকা (প্রায়। আর আপনি যদি ২৫ বছর চাকরি করে থাকেন, তাহলে আপনার পেনশন হবে (১৫,০০০ x ২৫)/৭০ = ৫,৩৫৭ টাকা প্রতি মাসে।
