Zee News Bengali
EPFO Big Update: ছুটির দিনে আর কোনও 'সার্ভিস ব্রেক' নয়! ন্যূনতম টাকাও বাড়িয়ে ৫০,০০০ করল EPFO...বিরাট বড় পরিবর্তন...

EPFO major rule change: EPFO-র এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কর্মচারী এবং তাঁর পরিবারের জন্য একটি বড় স্বস্তি। 

| Dec 20, 2025, 06:45 PM IST
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর। একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনল EPFO। এখন থেকে সপ্তাহান্তে ছুটির দিন, সরকারি ছুটির দিন, চাকরি পরিবর্তনের ব্যবধান সার্ভিস ব্রেক হিসেবে গণ্য হবে না। 

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

এর পাশাপাশি এমপ্লয়িজ ডিপোজিট লিংকড ইনসিওরেন্স স্কিমে (EDLI)  ন্যূনতম টাকার পরিমাণও ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়াল EPFO। 

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

EPFO স্পষ্ট জানিয়েছে, ​​এই EDLI স্কিমের অধীনে "নিরন্তর পরিষেবা" হিসাবে এখন থেকে সপ্তাহান্তে ছুটির দিন বা অন্য কোনও ছুটির দিন কোনও সার্ভিস ব্রেক হিসেবে গণ্য হবে না।

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

দুটি চাকরির মধ্যে থাকা সপ্তাহান্ত এবং ছুটির দিনগুলিকে চাকরিতে ব্রেক হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। এর মধ্যে রয়েছে- শনিবার এবং রবিবার, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত সাপ্তাহিক ছুটির দিন, জাতীয় ছুটির দিন, গেজেটেড ছুটির দিন, সরকারি ছুটির দিন।

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

আগে, যদি কোনও কর্মচারী ১২ মাসেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করার পর শুক্রবার পদত্যাগ করে পরের সোমবার একটি নতুন কোম্পানিতে যোগদান করতেন, তাহলে মধ্যবর্তী শনিবার এবং রবিবারকে চাকরিতে বিরতি হিসেবে বিবেচনা করা হত। এর ফলে প্রায়শই EDLI সুবিধাগুলি পাওয়া যেত না।

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

এখন নতুন নিয়মে চাকরি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ৬০ দিন পর্যন্ত ব্যবধান অনুমোদন করা হয়েছে। আর ন্যূনতম EDLI পেআউট বাড়িয়ে ৫০,০০০ টাকা করা হয়েছে। 

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

EDLI কী? চাকরিকালীন সময়ে কোনও EPF সদস্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে EPFO। এখন নয়া নিয়মে যদি কেউ একটানা ১২ মাস চাকরি নাও করে, তবেও এই স্কিমের সুবিধা পাবে। 

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

এমনকি যদি কোনও সদস্যের গড় পিএফ ব্যালেন্স ৫০,০০০ টাকার কম থাকে, তাহলেও পাওয়া যাবে এই স্কিমের সুবিধা। এর পাশাপাশি, যদি কোনও সদস্যের মৃত্যু শেষ PF অবদানের ছয় মাসের মধ্যে হয়, তাহলেও ন্যূনতম EDLI সুবিধা প্রদান করা হবে। 

EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন

EPFO-র এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কর্মচারী এবং তাঁর পরিবারের জন্য একটি বড় স্বস্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পরিবর্তনগুলি EDLI দাবি নিষ্পত্তি দ্রুত করবে।

