EPFO Big Update: ছুটির দিনে আর কোনও 'সার্ভিস ব্রেক' নয়! ন্যূনতম টাকাও বাড়িয়ে ৫০,০০০ করল EPFO...বিরাট বড় পরিবর্তন...

EPFO Big Update: ছুটির দিনে আর কোনও 'সার্ভিস ব্রেক' নয়! ন্যূনতম টাকাও বাড়িয়ে ৫০,০০০ করল EPFO...বিরাট বড় পরিবর্তন...
EPFO major rule change: EPFO-র এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে কর্মচারী এবং তাঁর পরিবারের জন্য একটি বড় স্বস্তি।
1/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
2/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
photos
TRENDING NOW
3/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
4/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
5/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
6/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
7/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
8/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
9/9
EPFO-তে বিরাট বড় পরিবর্তন
photos