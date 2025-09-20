English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
EPFO Update: আপনার PF পাসবুক এবার ফোনেই! এক ক্লিকে দেখে নিন কত জমল অ্যাকাউন্টে...

EPFO Passbook Lite: পাসবুক আপডেট হয়ে যাবে নিমেষেই। কত টাকা জমা পড়েছে, তাও দেখতে পারবেন পাসবুক পোর্টালের মাধ্যমে। এই কয়েক ধাপে কয়েক দিনের মধ্যে বাজিমাত...

| Sep 20, 2025, 11:33 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গ্রাহকদের সুবিধের জন্য এবার নতুন 'পাসবুক লাইট' সুবিধা চালু করল Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO)। প্রভিডেন্ট ফান্ড ব্যবহার হয়ে গেল আরও সহজ।

সদস্যদের জন্য স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বাড়াতে তিনটি নতুন সংস্কার চালু করেছে। এর অংশ হিসেবে EPFO তাদের পোর্টালে ‘পাসবুক লাইট’ নামের একটি নতুন সুবিধা চালু করেছে, যার মাধ্যমে দ্রুত ব্যালান্স চেক করা যাবে।

‘পাসবুক লাইট’-এ এবার ব্যালেন্স চেক, টাকা তোলা, টাকা জমার মতো যাবতীয় পরিষেবা এক ক্লিকেই দেখা যাবে। এই ফিচার্স ইপিএফও পোর্টাল https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ – থেকে পাওয়া যাবে।  

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য বৃহস্পতিবার পিএফ ট্রান্সফার স্বচ্ছতার জন্য অ্যানেক্সার কে (ট্রান্সফার সার্টিফিকেট) অনলাইন অ্যাক্সেসের সুবিধাও চালু করেছেন।

বর্তমানে, সদস্যদের আলাদা একটি পাসবুক পোর্টালে লগইন করতে হয় ভবিষ্যনিধি (PF) জমা ও আগাম উত্তোলন বা লেনদেনের তথ্য দেখতে। এই দ্বৈত লগইন ব্যবস্থা প্রায়ই দেরি ও অন্যান্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যারা বিস্তারিতভাবে পাসবুকের সব তথ্য, এমনকি গ্রাফিকাল ডিসপ্লে-সহ দেখতে চান, তারা আগের মতোই পাসবুক পোর্টালে প্রবেশ করতে পারবেন।

এই সংস্কারের ফলে ভবিষ্যনিধি (PF) স্থানান্তর ও নিষ্পত্তি, অগ্রিম টাকা তোলা, পুরোনো জমার হিসাব, ফেরত, চেক/ECS/NEFT প্রত্যাবর্তন এবং সুদের সামঞ্জস্যকরণের মতো দাবিগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। 

এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে কয়েকটি বড় সুবিধা: দাবির দ্রুত নিষ্পত্তি এবং প্রক্রিয়াকরণের সময় কমবে। অনুমোদনের ধাপগুলো সহজ হয়ে পরিষেবা দেওয়া আরও মসৃণ হবে। ক্ষেত্রীয় অফিস স্তরে জবাবদিহিতা বাড়বে। দ্রুত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবার মাধ্যমে স্বচ্ছতা এবং সদস্য সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাবে।

