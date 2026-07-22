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দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান: অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন ১০০০ থেকে বেড়ে ৭৫০০ হচ্ছে? সরকারের বড় আপডেট

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:17 PM IST

EPS minimum pension hike: কর্মচারী পেনশন স্কিম (EPS)-এর অধীনে মাসিক সর্বনিম্ন পেনশন কি ১,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭,৫০০ টাকা করা হচ্ছে? লক্ষ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও চাকুরিজীবীদের দীর্ঘদিনের এই দাবির বিষয়ে লোকসভায় নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করল কেন্দ্র সরকার। 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?1/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

সংসদে সাংসদ ভৌসাহেব রাজারাম ওয়াকচৌরে দেশের প্রায় ৭৮ লাখ অবসরপ্রাপ্ত কর্মীর পক্ষ থেকে এই বিষয়টি উত্থাপন করেন। 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?2/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'ইপিএস-৯৫ ন্যাশনাল অ্যাগিটেশন কমিটি'-র মাধ্যমে পেনশনপ্রাপকরা দীর্ঘদিন ধরে ডিএ (Dearness Allowance) বা মহার্ঘ ভাতা-সহ মাসিক সর্বনিম্ন ৭,৫০০ টাকা পেনশনের দাবি জানাচ্ছেন। 

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?3/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

বর্তমান বাজারদর ও মূল্যস্ফীতির বাজারে ১,০০০- ২,০০০ টাকা পেনশন একজন প্রবীণ নাগরিকের মর্যাদাপূর্ণ জীবনের জন্য অত্যন্ত অপ্রতুল কি না, এবং এ বিষয়ে সরকার তহবিল পুনর্গঠন বা বাড়তি বাজেট বরাদ্দের কথা ভাবছে কি না, তা জানতে চাওয়া হয়।

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?4/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

লোকসভায় প্রশ্নের লিখিত জবাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলাজে জানান, শ্রমিক সংগঠন এবং জনপ্রতিনিধি-সহ বিভিন্ন মহল থেকে সর্বনিম্ন পেনশন বাড়ানোর জন্য আবেদন বা স্মারকলিপি সরকারের কাছে জমা পড়েছে। 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?5/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

তবে পেনশন বৃদ্ধির কোনও সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না দিয়ে তিনি তহবিলের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের ওপর জোর দেন। পেনশন বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?6/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

প্রতিমন্ত্রী জানান, ইপিএস (EPS) একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। এই পেনশন ফান্ডের নিজস্ব আয়ের উৎস এবং তহবিলের আর্থিক স্বাস্থ্যের ওপর ভিত্তি করেই সুবিধা প্রদান করা হয়।

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?7/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

কী ভাবে তৈরি হয় পেনশন তহবিল?

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?8/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

সরকার সংসদে নিশ্চিত করে যে, কর্মচারী পেনশন তহবিলের গঠন মূলত দুই ধরণের অবদানের ওপর নির্ভর করে

সংস্থার অবদান9/17

সংস্থার অবদান

কর্মীর মূল বেতনের ৮.৩৩% অংশ ইপিএস তহবিলে জমা হয়।

 

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান:10/17

কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান:

কেন্দ্র সরকার বাজেট সহায়তার মাধ্যমে বেতনের ১.১৬% পর্যন্ত (সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা মাসিক বেতনের সীমা পর্যন্ত) প্রদান করে।

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?11/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান ১,০০০ টাকার সর্বনিম্ন পেনশন বজায় রাখতেই সরকার প্রতি বছর ১.১৬% সাধারণ অনুদানের পাশাপাশি অতিরিক্ত বাজেট সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে।

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?12/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

সরকার জানিয়েছে, প্রতি বছর নিয়ম মেনে পেনশন তহবিলের মূল্যায়ন (Actuarial Valuation) করা হয়। কোটি কোটি গ্রাহকের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ফান্ডের ভবিষ্যৎ দায়বদ্ধতা ও আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনা করেই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব।

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?13/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

উল্লেখ্য, সরকার সম্প্রতি 'কোড অন সোশ্যাল সিকিউরিটি, ২০২০'-এর অধীনে ইপিএস, ১৯৯৫-এর জায়গায় নতুন বিধিমালা রূপায়ন করেছে। তবে এতে পেনশন গণনার মূল সূত্র অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে:

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?14/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

মাসিক পেনশন= পেনশনযোগ্য বেতন * পেনশনযোগ্য চাকরির মেয়াদ /৭০

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?15/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

এখানে পেনশনযোগ্য বেতন বলতে চাকরি ছাড়ার পূর্ববর্তী ৬০ মাসের গড় বেতনকে ধরা হয়।

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?16/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

সব মিলিয়ে, সর্বনিম্ন পেনশন ৭,৫০০ টাকা করার প্রস্তাবটি বিবেচনাধীন থাকলেও, সরকার এখনই পেনশন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি। 

 

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?17/17

অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন বৃদ্ধি?

ইপিএফও (EPFO) সদস্যদের পেনশন সংক্রান্ত যেকোনও তথ্যের জন্য ভুয়ো খবর এড়িয়ে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তির ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

TAGS:
EPS Pension
EPFO
EPS Minimum Pension

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