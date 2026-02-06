Epstein Big Big Breaking: বীভৎস এপস্টিন! জেফ্রি এপস্টিন সত্যিই শিশুদের মাংস খেতেন? জেফ্রির নৌকা থেকে কাদের হাড়হিম চিৎকার আর কান্না...
Jeffrey Epstein Case Updates: জেফ্রি এপস্টিইন সত্যিই শিশুদের খেতেন? নতুন ফাইলে কী কী তথ্য সামনে এল? অবিশ্বাস্য...!
নৃশংস অত্যাচার
নরভক্ষণের গোপন কোড
সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করা হচ্ছে, এপস্টিন এবং তাঁর সঙ্গীরা নাকি শিশুদের মাংস খেতেন! দাবির ভিত্তি হিসেবে এপস্টিনের একটি ইমেলকে তুলে ধরা হচ্ছে, যেখানে তিনি 'ক্রিম চিজ' (cream cheese) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনেকের মতে, এটি আসলে নরভক্ষণের গোপন কোড। তবে নথিপত্রে কোনো অপরাধমূলক ঘটনায় এই শব্দকে সরাসরি ব্যবহারের প্রমাণ মেলেনি।
বীভৎস
অভিযোগই, প্রমাণিত নয়
'ক্যানিবাল'?
শিশুবলি!
চাপের মুখে
