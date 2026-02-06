English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Epstein Big Big Breaking: বীভৎস এপস্টিন! জেফ্রি এপস্টিন সত্যিই শিশুদের মাংস খেতেন? জেফ্রির নৌকা থেকে কাদের হাড়হিম চিৎকার আর কান্না...

Epstein Big Big Breaking: বীভৎস এপস্টিন! জেফ্রি এপস্টিন সত্যিই শিশুদের মাংস খেতেন? জেফ্রির নৌকা থেকে কাদের হাড়হিম চিৎকার আর কান্না...

Jeffrey Epstein Case Updates: জেফ্রি এপস্টিইন সত্যিই শিশুদের খেতেন? নতুন ফাইলে কী কী তথ্য সামনে এল? অবিশ্বাস্য...!

| Feb 06, 2026, 03:51 PM IST
1/7

নৃশংস অত্যাচার

আমেরিকার কুখ্যাত অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনকে নিয়ে সারা বিশ্বে তোলপাড় চলছে। সম্প্রতি এপস্টিনকে কেন্দ্র করে নতুন কিছু ফাইল প্রকাশ্যে এসেছে। আর তা সামনে আসতেই ছড়িয়েছে ঘোর চাঞ্চল্য। এপস্টিন কি ক্যানিবাল, নরভক্ষণ করতেন? শিশুদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালাতেন? ভয়ংকর সব অভিযোগ সামনে।

2/7

নরভক্ষণের গোপন কোড

সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করা হচ্ছে, এপস্টিন এবং তাঁর সঙ্গীরা নাকি শিশুদের মাংস খেতেন! দাবির ভিত্তি হিসেবে এপস্টিনের একটি ইমেলকে তুলে ধরা হচ্ছে, যেখানে তিনি 'ক্রিম চিজ' (cream cheese) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনেকের মতে, এটি আসলে নরভক্ষণের গোপন কোড। তবে নথিপত্রে কোনো অপরাধমূলক ঘটনায় এই শব্দকে সরাসরি ব্যবহারের প্রমাণ মেলেনি।

3/7

বীভৎস

ফাইলে এক সাক্ষীর বয়ান পাওয়া গিয়েছে, যিনি দাবি করেছেন, এপস্টিনের নৌকায় শিশুদের অঙ্গচ্ছেদ করা হত এবং তাঁদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হত। ওই ব্যক্তির দাবি, তিনি নিজেও এরকম এক রিচুয়াল স্যাক্রিফাইসের শিকার হয়েছিলেন।

4/7

অভিযোগই, প্রমাণিত নয়

তবে, এ কথা ঠিক, আমেরিকার বিচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত নথিতে জেফ্রি এপস্টিনের বহু অপকর্মের উল্লেখ থাকলেও, সেখানে শিশুদের মাংস খাওয়ার বিষয়টি এখনও পর্যন্ত কেবলই অভিযোগের পর্যায়েই রয়েছে। এর কোনো প্রমাণ মেলেনি। তবে বিষয়টি বিশ্ব-রাজনীতিতে ও বিশ্বের প্রভাবশালী মহলে ব্যাপক আলোড়েন ফেলে দিয়েছে।

5/7

'ক্যানিবাল'?

স্নোপস সহ বেশ কিছু ফ্যাক্ট-চেক সংস্থা জানিয়েছে, এই সব ফাইলে 'ক্যানিবাল' (cannibal) শব্দটি কয়েকবার ব্যবহৃত হলেও, নরভক্ষণ বা শিশুমাংস খাওয়ার কোনো অকাট্য প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। 

6/7

শিশুবলি!

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলি এফবিআই অফিসার এবং এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কথোপকথনের ভিত্তিতে করা অভিযোগ। তার বেশি কিছু নয় বলেই আপাতত মনে করা হচ্ছে। পুরনো এক ভিডিয়োর সূত্রে বিষয়টি ফের সামনে এসেছে। কেননা, ওই ভিডিয়োতে দাবি করা হয়েছিল, এপস্টিনের জনযানে শিশুদের বলি দেওয়া হত!

7/7

চাপের মুখে

প্রসঙ্গত, রিপাবলিকান এবং ট্রাম্প সমর্থক-সহ সাধারণ আমেরিকানদের তীব্র চাপের মুখে পড়ে এই সব নথিগুলি প্রকাশ করতে বাধ্য হয় আমেরিকার বিচার বিভাগ। এই নথিগুলি প্রকাশের পরে বিল গেটস, বিল ক্লিনটন এবং মাইকেল জ্যাকসনের মতো বেশ কয়েকজন হাই-প্রোফাইল ব্যক্তির নামও সামনে আসে!

