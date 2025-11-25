English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ethiopian volcano ash reaches Delhi: ঘূর্ণিঝড়ের চেয়েও বেশি গতি! দিল্লির আকাশে ভয়ংকর ছাই-মেঘ, বাতিল একাধিক উড়ান... কখন সরবে? মৌসম ভবন দিল বড় আপডেট...

Several Flights Cancelled due to Ethiopian volcano ash: DGCA ছাই-প্রবণ এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। সেইমতো উড়ানের রুট ও জ্বালানি নির্ধারণ করতে বলেছে।  

| Nov 25, 2025, 12:05 PM IST
জেগে উঠেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি

Ethiopian volcano ash reaches Delhi

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জেগে উঠেছে ১০ হাজার বছরের ঘুমন্ত দৈত্য। ১০ হাজার বছর পর জেগে উঠেছে ইথিওপিয়ার আগ্নেয়গিরি হেইলি গুবি। 

আগ্নেয়গিরির উদীগরণের ফলে পুঞ্জীভূত সেই ছাই মেঘ লোহিত সাগর পেরিয়ে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

যার ফলে সেই ছাই মেঘ যে ভারতের আকাশে এসে পৌঁছবে, সেই আশঙ্কা ছিল-ই। ইতিমধ্যেই ছাইয়ের মেঘ এসে পৌঁছেছে রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, দিল্লি-এনসিআর ও পঞ্জাবের আকাশে।

ঘণ্টায় ১০০ থেকে ১২০ কিলোমিটার গতিতে এগোচ্ছে সেই ছাই মেঘ। যার জেরে ব্যাহত বিমান পরিষেবা। ইন্ডিগো এবং আকাসা এয়ার সহ বেশ কয়েকটি ভারতীয় বিমান সংস্থা তাদের উড়ান বাতিল করেছে।

আকাসা এয়ার জেদ্দা, কুয়েত এবং আবু ধাবিতে তাদের নির্ধারিত ফ্লাইট বাতিল করেছে। DGCA ছাই-প্রবণ এলাকা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে। সেইমতো উড়ানের রুট ও জ্বালানি নির্ধারণ করতে বলেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ছাই মেঘের ঘনত্বের ফলে দিল্লি এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বায়ুর মান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেতে পারে। ভারতীয় মৌসম ভবন জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার মধ্যে ছাই মেঘ ভারতের আকাশ থেকে সরে যাবে। চিনের দিকে এগিয়ে যাবে।

১০,০০০ বছর পর রবিবার প্রথমবারের মতো জেগে ওঠে ইথিওপিয়ার সুপ্ত আগ্নেয়গিরিটি। উদগীরণের ফলে ছাই ও সালফার-ডাই-অক্সাইডের কালো পুরু ছাই মেঘ আকাশে উঠে যায়। তারপরই শুরু বিপত্তির পালা।

