Bengal Weather Update: শক্তি হারালেও, প্রভাব যায়নি মন্থার! জেলায় জেলায় অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা... ভয়ংকর দুর্যোগের আশঙ্কা...

Bengal Weather Update: শক্তি হারালেও, প্রভাব যায়নি মন্থার! জেলায় জেলায় অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা... ভয়ংকর দুর্যোগের আশঙ্কা...
West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্ট অংশ শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
1/7
আবহাওয়ার আপডেট
2/7
ভয়ংকর দুর্যোগ
photos
TRENDING NOW
3/7
উত্তরবঙ্গে
4/7
নতুন নিম্নচাপ
নতুন করে নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। আন্দামান সাগরে একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। মন্থার ছেড়ে যাওয়া বিপুল জলীয় বাষ্প টেনে শক্তিবৃদ্ধি করে এই ঘূর্ণাবর্ত পরবর্তী সময় নিম্নচাপের আকার নিতে পারে বলে অনুমান। নিম্নচাপের অভিমুখ থাকতে পারে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ উপকূল। এই সিস্টেমের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখছে মৌসম ভবন।
5/7
মন্থার আপডেট
6/7
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ:
উত্তরবঙ্গে আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে অতিভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। এর মধ্যে জলপাইগুড়িতে ২০০ মিলিমিটারের বেশি অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। আজ উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টি।
7/7
দক্ষিণবঙ্গে:
photos