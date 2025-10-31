English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: শক্তি হারালেও, প্রভাব যায়নি মন্থার! জেলায় জেলায় অতিভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা... ভয়ংকর দুর্যোগের আশঙ্কা...

West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্ট অংশ শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।

| Oct 31, 2025, 09:33 AM IST
আবহাওয়ার আপডেট

অয়ন ঘোষাল:  আজ ৩১ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে আগামীকাল ১ নভেম্বর বেলা ১২ টা পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ সিকিম, উত্তর বিহার এবং নেপালে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বর্ষণের লাল সতর্কতা জারি। কোনও কোনও এলাকায় ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। 

ভয়ংকর দুর্যোগ

প্রবল বর্ষণে জলমগ্নতা হড়পা বান, ভূমিধ্বস, নদীর জলস্ফীতি-সহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা। 

উত্তরবঙ্গে

মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে হওয়া বদল। দুর্যোগ কাটিয়ে রোদের দেখা। ভোরে শীতের আমেজ। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের রাতের পারদ নামতে পারে ১২ থেকে ১৪ ডিগ্রির ঘরে। পর্যটনের আদর্শ এবং অনুকূল পরিস্থিতি। 

নতুন নিম্নচাপ

নতুন করে নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগরে। আন্দামান সাগরে একটি সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত। মন্থার ছেড়ে যাওয়া বিপুল জলীয় বাষ্প টেনে শক্তিবৃদ্ধি করে এই ঘূর্ণাবর্ত পরবর্তী সময় নিম্নচাপের আকার নিতে পারে বলে অনুমান। নিম্নচাপের অভিমুখ থাকতে পারে ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ উপকূল। এই সিস্টেমের ওপর নিবিড় পর্যবেক্ষণ রাখছে মৌসম ভবন।   

মন্থার আপডেট

ঘূর্ণিঝড় মন্থার অবশিষ্ট অংশ শক্তি হারিয়ে সাধারণ নিম্নচাপে পরিণত। এর বিস্তৃতি বিহার ঝাড়খন্ড হয়ে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত। 

উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ:

উত্তরবঙ্গে আজ দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে অতিভারী বৃষ্টি অর্থাৎ ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। এর মধ্যে জলপাইগুড়িতে ২০০ মিলিমিটারের বেশি অর্থাৎ প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়ার আশঙ্কা। আজ উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টি। 

দক্ষিণবঙ্গে:

দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় আজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশিরভাগ জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে।

