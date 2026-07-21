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'আমার বাবাও আমাকে এত চুমু খান না!' রাম কাপুরের বিরুদ্ধে 'অসম্মতিতে' চুম্বনের অভিযোগ শ্রেয়ার

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 21, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:19 PM IST

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing: শ্রেয়া কালরা অভিনেতা রাম কাপুরের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন। শ্রেয়া তাঁকে জোর করে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেছে। রামের এই আচরণ তাঁকে অত্যন্ত অস্বস্তিতে ফেলেছে বলে দাবি শ্রেয়ার। প্রসঙ্গ প্রকাশ্যে আনতেই স্বামীর হয়ে মন্তব্য করেছেন গৌতমী। 

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing1/7

রামের ‘kissing’ কাণ্ডে চটলেন শ্রেয়া

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কখনও অযাচিত আলিঙ্গন তো কখনও কপালে চুম্বন। শ্রেয়াকে রাম কাপুরের চুম্বনের কারণে ফের বিতর্ক তৈরি হয়েছে। 'লক আপ ২'-এর মঞ্চে প্রবীণ অভিনেতা রাম কাপুরের চুমু কাণ্ড নিয়ে শিল্পা শিন্ডের কাছে চরম ক্ষোভ উগড়ে দিলেন শ্রেয়া কালরা। 

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing2/7

রামের পাশে স্ত্রী গৌতমী

অভিনেতা নাকি খালি চুম্বন করার ছুতো খোঁজেন বলেই দাবি করেছেন শ্রেয়া। তাতেই পাল্টা সরব হলেন অভিনেতা-পত্নী গৌতমী কাপুর।গৌতমী কাপুর স্বামীর সমর্থনে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি জানান, রামের স্বভাবই এমন—তিনি দিলখোলা মানুষ এবং শো-এ কোনও বিশেষ কৌশল বা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে যাননি।

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing3/7

জেলের ভিতর রামের ঘন ঘন চুম্বনে 'অতিষ্ঠ' শ্রেয়া

‘লক আপ’-এর এক সপ্তাহব্যাপী একটি খেলায় রামের টিমে ছিলেন শ্রেয়া। সেখানেই টাস্কে জেতার পর প্রতি বার শ্রেয়াকে নাকি জড়িয়ে ধরতেন ও চুম্বন করতেন। তাতেই ক্ষুব্ধ শ্রেয়া। 

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing4/7

বরুণ 'লায়লা' যাদবকে জোর করে চুম্বন

'লক আপ ২'-এ বারবার বিতর্কে জড়িয়েছেন রাম কাপুর। ২৫ বছর বয়সি সহ-প্রতিযোগী বরুণ 'লায়লা' যাদবকে জোর করে ঠোঁটে ঠোঁট রেখে চুম্বন করেন রাম। এর পাশাপাশি শিবঙ্গী জোশীর সঙ্গে রামের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ হওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। 

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing5/7

শিল্পা শিন্ডের কাছে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে তিনি সাফ জানান, প্রবীণ অভিনেতা রাম কাপুর ব্যক্তিগত সীমানা লঙ্ঘন করছেন। টাস্ক জয়ের পর রাম কাপুরের ওই গালে চুমু দেওয়ার ঘটনা শ্রেয়ার মোটেই পছন্দ হয়নি। 

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing6/7

পরিবারের সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা

আপাতত টিভির পর্দায় স্বামীকে দেখছেন গৌতমী। রামকে নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে, তাতে ভেবেছিলেন কিছু মন্তব্য করবেন না। তবে গৌতমী জানান, তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কারণ, এতে তাঁদের পরিবারের সম্মান নষ্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

Ram Kapoor Shreya Kalra Kissing7/7

লক আপ ২ বিতর্ক

রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, "এবার যদি উনি আমাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে আমি মুখ চেপে বলব, আমার বাবা কোনওদিন এত চুমু খায় না। তাই দয়া করে আমাকে ঘনঘন চুম্বন করবেন না। আমি তিনবার বাঁচালাম আর আপনি বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছেন না। এরকম সিনিয়রিটির মুখে থুথু।"

TAGS:
ram kapoor kissing shreya kalra

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