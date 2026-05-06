EVM Hacking EXPLAINED: ভোট-আবহে ইভিএম কারচুপির প্রসঙ্গ ওঠে; আচ্ছা, সত্যিই কি ইভিএমে কোনও চুরি সম্ভব?

| May 06, 2026, 02:04 PM IST

May EVM be Hacked?: ভোট-আবহে বারবার ইভিএম কারচুপির প্রসঙ্গ ওঠে; আচ্ছা, সত্যিই কি ইভিএমে কোনও চুরি সম্ভব? কী বলছেন বিজ্ঞানীরা-বিশেষজ্ঞরা?

ইভিএম হ্যাক?

না, হ্যাকাররা ভারতীয় ইভিএম হ্যাক করতে পারে না! কেননা, ভারতীয় ইভিএমগুলি সুরক্ষিত এবং সেগুলি ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত নয় বলে এতে কারচুপি করা যায় না। 

ইভিএমে কারচুপি?

একবার একটা কথা শোনা গিয়েছিল যে, ভারতীয় ইভিএমে কারচুপি করা যায়। শোনা গিয়েছিল, এক আমেরিকান ভারতীয় ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) হ্যাক করেছেন। তিনি একটি ইভিএম খুলে এর কিছু যন্ত্রাংশ পরিবর্তন করে এটা দেখান। তবে, প্রকৃত খবর হল, তিনি আসল ভারতীয় মেশিনটি হ্যাক করেননি, বা এটা হ্যাক যে করা যায়, সেটাও প্রমাণ করতে পারেননি।

যান্ত্রিক গোলযোগ?

ভিতরে যান্ত্রিক গোলযোগ করা যায় না। আর বাইরে থেকেও ইভিএমের কোনও ক্ষতি করা যায় না। কেননা, ইভিএমের সিল ভাঙা এর যন্ত্রাংশ প্রতিস্থাপন করা বা তা নষ্ট করাও কারও পক্ষে অসম্ভব, কারণ সমস্ত মেশিন কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।

ইভিএম-প্রোগ্রামিং

ইভিএম তৈরির পর্যায়েই কি ইভিএম'কে এমনভাবে প্রোগ্রাম করা সম্ভব, যাতে ভোটে কারচুপি করা যায়? 

বোতাম থেকে বোতামে

কী রকম কারচুপি? যেমন, প্রশ্ন ওঠে, এক নম্বর বোতামে থাকা প্রার্থীর পক্ষে কেউ ভোটে দিলে এটা কি সম্ভব যে, যদি ১০০ জন ভোটার ওই ১ নম্বর বোতাম চাপেন, তাহলে তা অন্য বোতামে থাকা প্রার্থীর নামে তার থেকে কয়েকটি ভোট (ধরা যাক, ৫০টি ভোট) কি চলে যেতে পারে?

ইভিএমের প্রযুক্তি-নকশা

না, ভারতের ইভিএমের যে প্রযুক্তি, নকশা, তা খুবই সুরক্ষিত ও তা বিশ্ব জুড়ে প্রশংসিত। অনেক নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ভারতের ইভিএম পরিদর্শন ও পরীক্ষা করেছেন। তাতে তাঁরা যা বলেছেন, এর অর্থ-- সংশ্লিষ্ট কোনো দল নির্বাচনে হেরে গেলে ইভিএমকে যেন মিথ্যা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার না করে! উল্টে, ভারতের ইভিএম নিয়ে গর্ব করা উচিত বলেই মনে করা হয়।

গণতন্ত্রের অবলম্বন

অর্থাৎ, মোট কথা হল-- ইভিএম হ্যাক বা বিকৃত করা যায় না। তা যতই কেন, পরাজিত দল দাবি করুক না কেন। গণতন্ত্রের অন্যতম বড় অবলম্বন এই ইভিএম।

