Sourav Ganguly Becomes Head Coach: মসনদে মহারাজই! এবার হেড কোচ হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, খুশিতে ভাসছেন ভক্তরা...

Sourav Ganguly Becomes Head Coach: মসনদে মহারাজই! এবার হেড কোচ হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, খুশিতে ভাসছেন ভক্তরা...
Sourav Ganguly Becomes Head Coach: এই প্রথম হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রবিবার এই খবর আসতেই খুশিতে ভাসছেন তার ভক্তরা। মসনদে মহারাজই...
মসনদে মহারাজই
প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের বিবৃতি
জোনাথন ট্রট
ক্রিকেট প্রশাসন
ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সৌরভ
এই প্রথম
সৌরভ এই প্রথম কোনও পেশাদার ক্রিকেট দলের পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত হেড কোচ হচ্ছেন। ২০২৬ সালে ভারত-শ্রীলঙ্কায় যৌথ ভাবে অনুষ্ঠিত হবে টি-২০ বিশ্বকাপ। ফলে সেই বছরের এসএ২০ লিগকে এগিয়ে আনা হয়েছে সংঘর্ষ এড়াতে। আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারির মধ্যে হবে এসএ২০ লিগ। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হেড কোচ হিসেবে সৌরভের প্রথম লক্ষ্য হবে ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলে নিলাম থেকে সেরা খেলোয়াড়দের নির্বাচন করা।
