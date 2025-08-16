English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ex-India Star Daughter's Truth Explained: 'না...না...আমি কিছুতেই...'! বিশ্বজয়ী ভারতীয়র সাহচর্যেই চরম অস্বস্তিতে সতীর্থের কন্যা

Ex-India Star Daughter's Truth Explained: এতদিন যা ধাপাচাপা ছিল, এবার তা চলে এল সবার সামনে। মেয়ের ভয়ংকর পরিণতির কথা শোনালেন বাবা...

Aug 16, 2025, 06:35 PM IST
1/5

এস শ্রীসন্থ

S Sreesanth

ফের চর্চায় ভারতের প্রাক্তন পেসার এস শ্রীসান্থ। তিনি এক পডকাস্টে জানিয়েছেন, তাঁর মেয়ে কিংবদন্তি স্পিনার হরভজন সিংয়ের সঙ্গে হায়-হ্যালোটুকু করতেই সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন! ভাজ্জির সাহচর্যেই চরম অস্বস্তি হয়েছিল সতীর্থের কন্যার!

2/5

শ্রীসন্থ-হরভজন

Sreesanth-Harbhajan

২০০৮ সালের আইপিএলের ঘটনা। কিংস ইলেভেন পঞ্জাব (বর্তমানে পঞ্জাব কিংস) বনাম মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচের পরে, হরভজন এবং শ্রীশান্ত বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড রাগের বশে হরভজন সেদিন ভরা মাঠে চড়ও কষিয়েছিলেন শ্রীসন্থকে। আর এই ঘটনার ভয়ংকর প্রভাব পড়েছিল শ্রীর কন্যার জীবনে।

3/5

পদমজিত শেহরাওয়াত

Padamjeet Sehrawat

'যখন আমি মেয়েকে বললাম,এটা ভাজ্জি পা, ও আমার সঙ্গে খেলেছে', ও সরাসরি বলল, 'না, না, আমি হাই বলবই না'! আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন! হতে পারে মেয়ের স্কুলে হয়তো এটা নিয়ে অদ্ভুত আলোচনা হয়েছে। নানান গল্প ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর আমরা আমাদের মেয়েকে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তবুও মেয়ে বলে দেয় যে, কিছুতেই ও হরভজনের সঙ্গে কথা বলবে না'!   

4/5

শ্রীসন্থ-হরভজন

Sreesanth-Harbhajan

পরের দিন লেজেন্ডস টুর্নামেন্ট চলাকালীন আমরা ওকে বুঝিয়ে বলি যে, হরভজন আমাদের বড় ভাইয়ের মতো। আমার মনে হয় না ভাজ্জি পা ইচ্ছাকৃত ভাবে এটা করেছে। এটা মুহূর্তের তাড়নায় ঘটেছিল। এটা আমাদের দু'জনের জন্যই শেখার অভিজ্ঞতা ছিল।' পদমজিত শেহরাওয়াতের ইউটিউব চ্যানেলে এমনটাই বলেছেন শ্রী।  

5/5

হরভজন সিং

Harbhajan Singh

হরভজন সম্প্রতি আর অশ্বিনকে কুট্টি স্টোরিজে বলেছেন, 'যদি জীবনে কিছু একটা বদলাতে চাই, তা হবে শ্রীসন্থের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা। আমার কেরিয়ার থেকে সেই ঘটনাটি মুছে ফেলতে চাই। এই ঘটনা আমার তালিকা থেকে পরিবর্তন করতে চাই। যা ঘটেছিল তা ভুল ছিল এবং যা করা উচিত ছিল না, তা করেছিলাম। আমি ২০০ বার ক্ষমা চেয়েছি। সেই ঘটনার বহু বছর পরেও আমার খুব খারাপ লাগে। আমি যখনই সুযোগ পাই বা তখনই ক্ষমা চাই। এটা ভুল ছিল।'  

