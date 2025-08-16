Ex-India Star Daughter's Truth Explained: 'না...না...আমি কিছুতেই...'! বিশ্বজয়ী ভারতীয়র সাহচর্যেই চরম অস্বস্তিতে সতীর্থের কন্যা

Ex-India Star Daughter's Truth Explained: 'না...না...আমি কিছুতেই...'! বিশ্বজয়ী ভারতীয়র সাহচর্যেই চরম অস্বস্তিতে সতীর্থের কন্যা
Ex-India Star Daughter's Truth Explained: এতদিন যা ধাপাচাপা ছিল, এবার তা চলে এল সবার সামনে। মেয়ের ভয়ংকর পরিণতির কথা শোনালেন বাবা...
এস শ্রীসন্থ
শ্রীসন্থ-হরভজন
পদমজিত শেহরাওয়াত
'যখন আমি মেয়েকে বললাম,এটা ভাজ্জি পা, ও আমার সঙ্গে খেলেছে', ও সরাসরি বলল, 'না, না, আমি হাই বলবই না'! আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন! হতে পারে মেয়ের স্কুলে হয়তো এটা নিয়ে অদ্ভুত আলোচনা হয়েছে। নানান গল্প ঘুরপাক খাচ্ছিল। তারপর আমরা আমাদের মেয়েকে ব্যাখ্যা দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তবুও মেয়ে বলে দেয় যে, কিছুতেই ও হরভজনের সঙ্গে কথা বলবে না'!
শ্রীসন্থ-হরভজন
হরভজন সিং
হরভজন সম্প্রতি আর অশ্বিনকে কুট্টি স্টোরিজে বলেছেন, 'যদি জীবনে কিছু একটা বদলাতে চাই, তা হবে শ্রীসন্থের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সেই ঘটনা। আমার কেরিয়ার থেকে সেই ঘটনাটি মুছে ফেলতে চাই। এই ঘটনা আমার তালিকা থেকে পরিবর্তন করতে চাই। যা ঘটেছিল তা ভুল ছিল এবং যা করা উচিত ছিল না, তা করেছিলাম। আমি ২০০ বার ক্ষমা চেয়েছি। সেই ঘটনার বহু বছর পরেও আমার খুব খারাপ লাগে। আমি যখনই সুযোগ পাই বা তখনই ক্ষমা চাই। এটা ভুল ছিল।'
