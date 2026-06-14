/Kalna dowry recovery case: বিয়ের যৌতুক আদায় করতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে হানা তরুণীর!

Kalna dowry recovery case: কালনার শহরের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী পার্থ কর। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল তাঁর। যৌতুক ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
সঞ্জয় রাজবংশী: বোঝো কাণ্ড! বিয়ের যৌতুক উদ্ধার করতে একেবারে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে আইনজীবীর বাড়িতে হাজির তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। দীর্ঘক্ষণ ধরে বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েও অবশ্য কিছু পাওয়া যায়নি বলে খবর। শোরগোল কালনায়।
স্বামী-স্ত্রীর বনিবনা হচ্ছে না। দু'জনের সম্মতির ভিত্তিতেও বিবাহবিচ্ছেদ হয়। আবার অনেকসময় মামলা গড়ায় আদালতে।
ঠিক যেমনটা হয়েছিল কালনার শহরের বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী পার্থ করের ক্ষেত্রে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল তাঁর।
সেই মামলায় বিয়ের সময় যৌতুক হিসেবে দেওয়া হয়েছিল, তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
আদালতের নির্দেশ পাওয়ার পর যৌতুকের সামগ্রী ফিরিয়ে নিতে কালনা শহরের শশীবালা বালিকা স্কুল লাগোয়া এলাকায় হাজির হন তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী। সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিস।
এদিকে হঠাত্ করে এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিস দেখে রীতিমতো হকচকিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে গোটা বিষয়টি জানাজানি হয়।
ওই আইনজীবীর প্রাক্তন স্ত্রী জানান, 'আমি আদালতের রায় পেয়ে পুলিসকে সাথে করে নিয়ে তার বাড়িতে এসেছিলাম, কিন্তু কোনো জিনিসই পাইনি'।