Explosion at Supreme Court Pakistan WATCH: বধ্যভূমি পাকিস্তান! ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুপ্রিম কোর্ট, প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি...রইল ভিডিয়ো...

Explosion at Supreme Court Pakistan WATCH: বধ্যভূমি পাকিস্তান! ভয়ংকর বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুপ্রিম কোর্ট, প্রাণ বাঁচাতে হুড়োহুড়ি...রইল ভিডিয়ো...
Explosion at Supreme Court in Pakistan: এ কী চলছে পাকিস্তানে? সুপ্রিম কোর্টে বিস্ফোরণ? ভয়ংকর...
সুপ্রিম কোর্টে বিস্ফোরণ?
সিলিন্ডার ফেটে
আতঙ্ক-হুড়োহুড়ি
বিপর্যয় মোকাবিলা
বিস্ফোরণের অভিঘাতে
রইল ভিডিয়ো।
— Leopard Eye eoparrd eye November 4 2025
An explosion occurred in the basement canteen of Pakistan’s Supreme Court, causing the entire building to shake. Emergency services have reached the site, and security around the court has been tightened. Casualty details are awaited
ভয়ংকর।
কী কী পদক্ষেপ
