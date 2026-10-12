/অক্টোবরের অন্নপূর্ণার ৩০০০ টাকা কাদের আগে ঢুকবে? কোন স্টেটাস দেখালে আপনার টাকা পাওয়ার চান্স সবথেকে বেশি?

Annapurna Yojana October Installment: উৎসবের মরসুমে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলার মনে একটাই প্রশ্ন-- অন্নপূর্ণা যোজনার (Annapurna Yojana) ৩০০০ টাকার কিস্তি কবে ঢুকবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে? অগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের পর অক্টোবরের পুজোর আগেই লক্ষ্মীলাভের আশায় বুক বাঁধছেন উপভোক্তারা। অনুমান করা হচ্ছে, পুজোর আবহে বা আগামী ১৭ তারিখের পর থেকেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে।
তবে অন্নপূর্ণা যোজনার অফিশিয়াল পোর্টালে (Official Portal) স্ট্যাটাস চেক করতে গিয়ে অনেকের মনেই তৈরি হয়েছে নানা সংশয়।
কারও দেখাচ্ছে ‘Approved’, কারও ‘Under Process’, আবার কারও আবেদনের পাশে লেখা রয়েছে ‘Further Verification’।
কোন স্ট্যাটাসের অর্থ কী এবং কারা আগে টাকা পাবেন, তার সহজ হিসাব রইল এই প্রতিবেদনে
নিশ্চিন্তে থাকুন, টাকা আসবে সরাসরি
যাদের অ্যাপ্লিকেশনের স্ট্যাটাসে ‘Approved’ লেখা দেখাচ্ছে, তাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। রাজ্য সরকারের প্রাথমিক যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় তারা সম্পূর্ণ যোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছেন।
আগের মাসগুলোর মতো চলতি মাসেও নিয়মমাফিক এদের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা জমা পড়বে।
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে ‘ডিবিটি’ (Direct Benefit Transfer - DBT) এবং আধার লিঙ্ক (Aadhaar Link) সক্রিয় থাকা বাধ্যতামূলক। ডিবিটি লিঙ্ক না থাকলে টাকা পাঠাতে সমস্যায় পড়তে পারে ব্যাংক।
বাতিল হয়নি আবেদন, যাচাই চলছে যাদের স্ট্যাটাসে ‘Under Process’ ভেসে উঠছে, তাদের আবেদন কিন্তু খারিজ বা বাতিল হয়নি।
রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক স্তরে নথিপত্র এবং উপভোক্তার তথ্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখার কাজ চলছে।
নথিপত্র সঠিকভাবে মিললেই সিস্টেম থেকে আবেদনটি ‘Approved’ ক্যাটাগরিতে চলে যাবে এবং পরবর্তী ধাপে অর্থ সহায়তা অ্যাকাউন্টে পৌঁছাবে।
দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে আটকে যেতে পারে টাকা আবেদনের স্ট্যাটাস ‘Further Verification’ দেখালে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। নথিপত্রে ভুল তথ্য, বানানের গরমিল কিংবা ব্যাংকের তথ্যে অসামঞ্জস্য থাকলে এই স্ট্যাটাস দেখায়।
আবেদনকারী যদি প্রকৃতপক্ষে এই প্রকল্পের যোগ্য হন, তবে অবিলম্বে নিকটবর্তী বিডিও অফিস (BDO Office) অথবা পুরসভায় (Municipality) গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে।
আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ব্যাংক পাসবুক এবং আবেদনের কপি নিয়ে গিয়ে সঠিক তথ্য জমা দিলেই সমস্যা সংশোধন করা সম্ভব।