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FACT CHECK: আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ডিসেম্বর অবধি আর অন্নপূর্ণার টাকা আসবেই না? রাজ্য জুড়ে হইচই, কী বলছে সরকার?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Aug 04, 2026, 08:05 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:05 PM IST

Annapurna Yojana: অন্নপূর্ণা ভান্ডার রাজ্যের নারীদের জন্য একটি অত্যন্ত যুগান্তকারী এবং কল্যাণমুখী সামাজিক উদ্যোগ। আপামর নারীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই অনুদানের অর্থ সাধারণ ও নিম্নবিত্ত পরিবারের বিপুল আর্থিক সুরাহা করার পাশাপাশি মহিলাদের নিজস্ব ছোটখাটো চাহিদা ও সংসারের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে বড় ভূমিকা রাখছে।

 

অগাস্টের টাকা নিয়ে বিভ্রান্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব1/10

অগাস্টের টাকা নিয়ে বিভ্রান্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব

অগাস্ট মাসের চার তারিখ পেরিয়ে যাওয়ার পরও বহু সুবিধাভোগীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অনুদানের টাকা জমা না পড়ায় সাধারণ মানুষের মনে নানা উদ্বেগ দানা বাঁধে। সম্প্রতি এই প্রকল্পের অনুদান প্রাপ্তি নিয়ে রাজ্য জুড়ে তীব্র বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা2/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সম্পূর্ণ ভুয়ো খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপ পোস্টে ভিত্তিহীনভাবে দাবি করা হতে থাকে।  

 

অন্নপূর্ণা যোজনা3/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

সরকারি কোষাগারে চরম আর্থিক সংকট তৈরি হয়েছে অথবা কোনো অজ্ঞাত কারণে আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অন্নপূর্ণা ভান্ডারের টাকা দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে?  

 

অন্নপূর্ণা যোজনা4/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

দাবানলের মতো এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় খেটে খাওয়া লক্ষ লক্ষ মহিলা তীব্র আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় পড়েন।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা5/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

প্রশাসন ও দায়িত্বশীল সরকারি সূত্রের তরফে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত টাকা বন্ধের এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সত্যহীন ও সর্বৈব মিথ্যা। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা6/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

সরকার বা কোনও দায়িত্বশীল দপ্তরের তরফ থেকে অনুদান স্থগিত রাখার মতো কোনো নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। 

অন্নপূর্ণা যোজনা7/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

কেবল বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যেই এই ধরণের অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

 

অন্নপূর্ণা যোজনা8/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

প্রশাসনের তরফ থেকে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে জানানো হয়েছে যে, যোগ্য উপভোক্তাদের প্রাপ্য টাকা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই তাঁদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হবে। 

অন্নপূর্ণা যোজনা9/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

কারিগরি বা প্রক্রিয়াগত কারণে সামান্য বিলম্ব হলেও টাকা বন্ধ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। 

 

অন্নপূর্ণা যোজনা10/10

অন্নপূর্ণা যোজনা

তাই সোশ্যাল মিডিয়ার অসংলগ্ন গুজব বা ভিত্তিহীন খবরে কান দিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

TAGS:
Annapurna Yojana
Annapurna Yojana money transfer
Annapurna Yojana Fact Check

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