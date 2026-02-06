SIR in Bengal: 'ভুয়ো' আত্মীয় দেখালেই... হিয়ারিং শেষের আগের দিন কড়া সিদ্ধান্ত জানাল কমিশন!

SIR in Bengal: 'ভুয়ো' আত্মীয় দেখালেই... হিয়ারিং শেষের আগের দিন কড়া সিদ্ধান্ত জানাল কমিশন!
SIR in Bengal: যেসব ভোটাররা ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় থাকা ভোটারদের সঙ্গে নিজের আত্মীয়স্বজন না হওয়া সত্ত্বেও লিঙ্ক করেছেন তাঁরা যদি কমিশনের কাছে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হন তাহলে ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ৩১ নম্বর ধারায় দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং এক বছরের হাজতবাস হবে এমনটাই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার নজিরবিহীন কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে বর্তমান তথ্যের মিল বা ‘লিঙ্ক’ করানোর প্রক্রিয়ায় কোনওরকম কারচুপি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হবে। কমিশন সূত্রে খবর, দোষী সাব্যস্ত হলে হতে পারে এক বছর পর্যন্ত জেল।
লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি ও কমিশনের কড়া নজর
আইনি খাঁড়া ও শাস্তির বিধান
প্রযোজ্য আইন:
শাস্তি:
কমিশনের কড়া বার্তা
