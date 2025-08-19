English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Aamir Khan's Extra-Marital Affair: রিনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীনই বিদেশিনীতে মজে আমির! রয়েছে অবৈধ সন্তান, তখনই কিরণের সঙ্গে লিভ-ইন...

Aamir Khan Faissal Khan: গুলাম চলাকালীনই এ সমস্ত ঘটনা ঘটে। সে সময় ওই ব্রিটিশ মহিলাকে গর্ভপাত করানোর পরামর্শও নাকি দেন আমির। কিন্তু সে শোনেনি। পরবর্তীতে এক সন্তানের জন্ম দেয় সে, নাম রাখে জান। পরে এক বিখ্যাত ম্যাগাজিনে সেই সন্তানের ছবির প্রকাশ্যে আসে। 

| Aug 19, 2025, 03:33 PM IST
1/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের একবার আমির খানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কথা বলেছেন দাদা ফয়জল খান। এবার সরাসরি আমিরের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিষোদাগার করেছেন তিনি। 

2/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

ফয়জল বলেছেন, জেসিকা হাইনস নামে এক মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন আমির। বিয়ে করেননি তাঁরা। কিন্তু তাঁদের একটি সন্তানও রয়েছে। রীনা দত্তের সঙ্গে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে আমিরের সম্পর্ক গাঢ়তর হয়ে ওঠে এই মহিলার। 

3/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

ফয়জল বলেন, ‘আমির রিনাকে বিয়ে করেছিলেন এবং পরে তালাক দিয়েছেন। তারপর জেসিকা হাইনসের সঙ্গে আমিরের সম্পর্ক ছিল, তাঁদের এক অবৈধ সন্তানও রয়েছে’। 

4/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

তিনি বলেন, কারণ তখন আমির-রিনার সম্পর্ক একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। রিনা দত্তের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালীনই আমির পরকীয়ায় জড়িয়েছিলেন। 

5/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

এমনকী ফয়জলের দাবি, এই সময়কালে আমির, কিরণ রাওয়ের সঙ্গেও একত্রবাস করতেন। প্রায় আড়াই দশক পর আমিরের পুরোনো প্রেমপর্ব নিয়ে বিস্ফোরক দাদা। 

6/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

২০০৫ সালে জীবনের সবথেকে বড় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন আমির খান। স্টারডাস্ট ম্যাগাজিনের রিপোর্টে বলা হয়, ব্রিটিশ সাংবাদিক জেসিকা হাইনসের সঙ্গে আমির খানের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং তাদের দুজনের এক সন্তানও রয়েছে। 

7/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

একটা সময় জেসিকার সঙ্গে আমিরের সম্পর্ক নিয়ে বি-টাউনে কম রটনা শোনা যায়নি। যদিও আমির কিংবা জেসিকা কেউই কোনওদিন ক্যামেরার সামনে এসে কোনও কথা বলেননি। 

8/8

আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল

Aamir Khan Faissal Khan

২০১২ সালে বিখ্যাত ভগ-ম্যাগাজিনের কভার স্টোরিতে জানের ছবি প্রকাশ পায়। রিনা দত্তের পর কিরণ রাও-কে বিয়ে করেছিলেন আমির, সেই বিয়ের পরিণতিও হয় ডিভোর্স। আপাতত গৌরী স্প্র্যাটের সঙ্গে আমিরের সম্পর্ক রয়েছে। 

