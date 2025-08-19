Aamir Khan's Extra-Marital Affair: রিনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীনই বিদেশিনীতে মজে আমির! রয়েছে অবৈধ সন্তান, তখনই কিরণের সঙ্গে লিভ-ইন...

Aamir Khan's Extra-Marital Affair: রিনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকাকালীনই বিদেশিনীতে মজে আমির! রয়েছে অবৈধ সন্তান, তখনই কিরণের সঙ্গে লিভ-ইন...
Aamir Khan Faissal Khan: গুলাম চলাকালীনই এ সমস্ত ঘটনা ঘটে। সে সময় ওই ব্রিটিশ মহিলাকে গর্ভপাত করানোর পরামর্শও নাকি দেন আমির। কিন্তু সে শোনেনি। পরবর্তীতে এক সন্তানের জন্ম দেয় সে, নাম রাখে জান। পরে এক বিখ্যাত ম্যাগাজিনে সেই সন্তানের ছবির প্রকাশ্যে আসে।
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
আমিরকে নিয়ে বোমা ফাটালেন ফয়জল
