Meghalaya Honeymoon Murder: হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ফের রহস্য! নিহত রাজার 'বন্ধুর' পরিচয়ে বাড়িতে ছদ্মবেশী পুলিস! তারপর...

Raja Raghuvanshi case update: পুলিসের সন্দেহ, ওই ব্যক্তি ইন্টারনেটে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে নিজেকে রাজার বন্ধু হিসাবে পরিচয় দিয়ে পরিবারকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

| Aug 17, 2025, 03:38 PM IST

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেঘালয় হানিমুন মার্ডার কেসে আবার নতুন মোড়। এবার রাজা রঘুবংশীর বাড়িতে হাজির এক ভুয়ো পুলিস। কী করতে এসেছিলেন ওই ভুয়ো পুলিস? মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হওয়া ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী। তাঁর বাড়িতে এক ব্যক্তি ভুয়ো পুলিস কর্তার পরিচয় দিয়ে তার পরিবারের কাছে যায়। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

চলতি বছরের অন্যতম চর্চিত ঘটনা মেঘালয়ে হানিমুনে খুন। পরিবারের দেখাশোনায় বিয়ে, তারপরই স্বামী রাজা রঘুবংশীকে নিয়ে গত মে মাসে হানিমুনে মেঘালয় গিয়েছিলেন সোনম রঘুবংশী। 

তবে তাঁর পরিকল্পনা ছিল অন্য কিছু। প্রেমিক রাজ কুশওয়াহার সাহায্যে, সুপারি কিলার দিয়ে স্বামী রাজাকে খুন করিয়েছিল সোনম রঘুবংশী। নিজে পালিয়ে গিয়েছিল উত্তর প্রদেশে। এই খুনের রহস্য উন্মোচন করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়েছিল পুলিসকে।

পুলিস জানায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে রাজস্থানের রত্নগড়ের বাসিন্দা বজরং লাল জাট নামের এক ব্যক্তি ইন্দোরে রাজা রঘুবংশীর বাড়িতে যায়।   

সে একজন রেলওয়ে পুলিস পরিদর্শকের মতো পোশাক পরেছিল। রাজার বাবার সঙ্গে কথা বলার পর সে নিজেকে রাজার বন্ধু বলে পরিচয় দেয়। 

রাজার মা উমা রঘুবংশী তখনই ফোনে তার অন্য দুই ছেলে বিপিন এবং সচিনকে বিষয়টি জানান।

ভাইরা বাড়িতে এসে ওই ব্যক্তির আচরণে সন্দেহ করেন এবং তার পরিচয়পত্র দেখতে চান। কিন্তু সে কোনো বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে পারেনি। 

সে জানায় যে সে দিল্লিতে রেলওয়ে পুলিশে কর্মরত এবং আগে উজ্জয়িনীতে ছিল। সে রাজার মৃত্যুতে শোক জানাতে এসেছে। 

তবে বিপিন তার কথায় চ্যালেঞ্জ করে প্রশ্ন করে যে, ২০২১ সালে কোভিড লকডাউনের সময় রাজা যখন ভ্রমণ করেননি, তখন সে কীভাবে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে তার সঙ্গে দেখা করেছিল?

এই প্রশ্নের মুখে বজরং লাল জাট ঘাবড়ে যায় এবং তার কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এরপর পরিবারের সদস্যরা রাজেন্দ্র নগর থানায় খবর দেন। 

