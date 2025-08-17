Meghalaya Honeymoon Murder: হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ফের রহস্য! নিহত রাজার 'বন্ধুর' পরিচয়ে বাড়িতে ছদ্মবেশী পুলিস! তারপর...

Meghalaya Honeymoon Murder: হানিমুন হত্যাকাণ্ডে ফের রহস্য! নিহত রাজার 'বন্ধুর' পরিচয়ে বাড়িতে ছদ্মবেশী পুলিস! তারপর...
Raja Raghuvanshi case update: পুলিসের সন্দেহ, ওই ব্যক্তি ইন্টারনেটে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে নিজেকে রাজার বন্ধু হিসাবে পরিচয় দিয়ে পরিবারকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছিল।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেঘালয় হানিমুন মার্ডার কেসে আবার নতুন মোড়। এবার রাজা রঘুবংশীর বাড়িতে হাজির এক ভুয়ো পুলিস। কী করতে এসেছিলেন ওই ভুয়ো পুলিস? মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমায় গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হওয়া ইন্দোরের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী। তাঁর বাড়িতে এক ব্যক্তি ভুয়ো পুলিস কর্তার পরিচয় দিয়ে তার পরিবারের কাছে যায়। পরে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
