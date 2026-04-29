  • West Bengal Election 2026 EVM Incident: বিজেপির প্রতীকে টেপ, তৃণমূল কার্যালয়ে বাজেয়াপ্ত নকল মেশিন- দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর EVM প্রতারণা

West Bengal Election 2026 EVM Incident: বিজেপির প্রতীকে টেপ, তৃণমূল কার্যালয়ে বাজেয়াপ্ত নকল মেশিন- দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর EVM প্রতারণা

West Bengal Assembly Election 2026 Second Phase Polling: দ্বিতীয় দফার ভোটের শুরু থেকেই জায়গায় জায়গায় অশান্তির খবর সামনে আসছে। কোথাও মারধর, কোথাও ইভিএম নিয়ে অভিযোগ। ইভিএম প্রতারণার ভয়ংকর অভিযোগ ফলতা ও গলসিতে।  

| Apr 29, 2026, 11:20 AM IST
ইভিএম প্রতারণা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দ্বিতীয় দফার ভোটে ভয়ংকর ইভিএম প্রতারণার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ভোটরদের বিভ্রান্ত করার। 

বিজেপির প্রতীকে টেপ

ফলতা বিধানসভার দেবীপুরের ১৭৭ নম্বর বুথে ইভিএমে বিজেপির প্রতীকের উপরে টেপ সাঁটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ। খবর পেয়ে বুথে পৌঁছন ফলতা বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পান্ডা। 

ইভিএম প্রতারণা

বুথের বাইরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বিজেপি কর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। 

কমিশনে নালিশ বিজেপির

এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। অভিযোগ পেয়ে ফলতার ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।

গলসিতেও ইভিএম প্রতারণা

ওদিকে গলসিতে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ের বাইরে নকল ইভিএম নিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ।

TMC পার্টি অফিসে নকল EVM

গলসি বিধানসভার বড়চাতরা এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী হানা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করল সেই নকল ইভিএম। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় থেকে বাজেয়াপ্ত নকল ইভিএম।

বাজেয়াপ্ত নকল EVM

কেন্দ্রীয় বাহিনী হানা দিতেই কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখে পালিয়ে যান তৃণমূল কর্মীরা।

West Bengal Assembly Election Phase 2: ভোটার কার্ড নেই? নো টেনশন, এই এই নথি দেখালেই অনায়াসে টিপতে পারবেন বোতাম

West Bengal Assembly Election Phase 2: ভোটার কার্ড নেই? নো টেনশন, এই এই নথি দেখালেই অনায়াসে টিপতে পারবেন বোতাম

West Bengal Assembly Election Phase 2: ভোটার কার্ড নেই? নো টেনশন, এই এই নথি দেখালেই অনায়াসে টিপতে পারবেন বোতাম

West Bengal Assembly Election Phase 2: ভোটার কার্ড নেই? নো টেনশন, এই এই নথি দেখালেই অনায়াসে টিপতে পারবেন বোতাম 7
Mamata Banerjee: ভোটের দিন উলটপুরান: এই প্রথম সাতসকালে রাস্তায় মমতা, ভবানীপুর থেকে গাড়িতে টহল

Mamata Banerjee: ভোটের দিন উলটপুরান: এই প্রথম সাতসকালে রাস্তায় মমতা, ভবানীপুর থেকে গাড়িতে টহল

Mamata Banerjee: ভোটের দিন উলটপুরান: এই প্রথম সাতসকালে রাস্তায় মমতা, ভবানীপুর থেকে গাড়িতে টহল 6
Horoscope Today: পারিবারিক অশান্তি চরম আকার নিতে পারে মেষের, সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরিতে বিপদ বৃশ্চিকের

Horoscope Today: পারিবারিক অশান্তি চরম আকার নিতে পারে মেষের, সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরিতে বিপদ বৃশ্চিকের

Horoscope Today: পারিবারিক অশান্তি চরম আকার নিতে পারে মেষের, সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরিতে বিপদ বৃশ্চিকের 12
BIG BREAKING: বিতর্কের অবসান, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' হল বাধ্যতামূলক, রাজ্য সরকারের সিলমোহরে তুমুল শোরগোল

BIG BREAKING: বিতর্কের অবসান, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' হল বাধ্যতামূলক, রাজ্য সরকারের সিলমোহরে তুমুল শোরগোল

BIG BREAKING: বিতর্কের অবসান, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' হল বাধ্যতামূলক, রাজ্য সরকারের সিলমোহরে তুমুল শোরগোল 7