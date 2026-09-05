Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /শিক্ষক দিবসে অনন্য উৎসব! ফলতায় খুদে পড়ুয়াদের পাতে পড়ল ভাজা থেকে ভাপা ইলিশ

শিক্ষক দিবসে অনন্য উৎসব! ফলতায় খুদে পড়ুয়াদের পাতে পড়ল ভাজা থেকে ভাপা ইলিশ

Written BySoumita Mukherjee
Published: Sep 05, 2026, 07:45 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 07:45 PM IST

শিক্ষক দিবসে খুদেদের পাতে রুপোলি ইলিশ! চড়া দামের বাজারে যে মাছ কেনা পরিবারের কাছে বিলাসিতা, সেই ইলিশের নানা পদ নিজের হাতে পড়ুয়াদের পরিবেশন করলেন শিক্ষকরাই। ফলতার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনন্য উদ্যোগের গল্প

নকিব উদ্দিন গাজী: শিক্ষকের স্নেহের স্পর্শ আর ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ—এই দুইয়ের নিখাদ বন্ধনে শিক্ষক দিবসকে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভার ফলতা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। 

শিক্ষক দিবস1/7

শিক্ষক দিবস

সচরাচর শিক্ষক দিবসে পড়ুয়াদের কাছ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সম্মান ও ভালোবাসা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে নিজেদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীদের মুখে হাস ফোটাতে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল স্কুল কর্তৃপক্ষ। শিক্ষক ও পড়ুয়াদের আত্মিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই আয়োজন করা হলো এক জমজমাট ‘ইলিশ উৎসব’।

ইলিশ উত্‍সব2/7

ইলিশ উত্‍সব

রোজকার মিড ডে মিলে ডাল, ভাত, তরকারি কিংবা স্রেফ ডিমের ঘোল থাকলেও শনিবারের মেনু ছিল এক কথায় রাজকীয়। পাত পেড়ে বসা প্রায় ২৮০ জন খুদে পড়ুয়ার সামনে একে একে পরিবেশন করা হয় গরম ভাত, ইলিশ মাছের তেল, আলু চচ্চড়ি, মুচমুচে ইলিশ মাছ ভাজা এবং জিভে জল আনা ইলিশ ভাপা। 

শিক্ষক দিবসের মেনু3/7

শিক্ষক দিবসের মেনু

কোনো রাঁধুনি বা সাধারণ কর্মী নন, শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই রান্নাঘর থেকে খাবার এনে অতি যত্নে নিজ হাতে খুদেদের থালায় খাবার তুলে দেন। মরশুমের রুপোলি ইলিশের নানা পদ পেয়ে চেটেপুটে তৃপ্তি করে খেল কচিকাঁচারা।

স্কুলের বক্তব্য4/7

স্কুলের বক্তব্য

স্কুল কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠরত ৪০০-র বেশি পড়ুয়ার একটি বড় অংশ আসে পার্শ্ববর্তী এলাকার অত্যন্ত দরিদ্র জেলে পরিবার থেকে। 

ইলিশ উত্‍সবের কারণ5/7

ইলিশ উত্‍সবের কারণ

বাজারে বর্তমান ইলিশের চড়া দামের কারণে ইচ্ছে থাকলেও সেইসব অসহায় বাবা-মায়ের পক্ষে সন্তানের পাতে মাছের রাজা ইলিশ তুলে দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব ও বিলাসিতা হয়ে দাঁড়ায়। তাই শিক্ষক দিবসের পবিত্র লগ্নে সেই পুষ্টি আর ভালোবাসার ঘাটতি পূরণ করতেই এই ইলিশ উৎসবের ভাবনা।

অনন্য উদযাপন6/7

অনন্য উদযাপন

প্রথমে নিয়মমাফিক এক ছোট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষক দিবসের সূচনা হয়। তারপরই শুরু হয় এই ভোজ পর্ব। 

শিক্ষক দিবসের উপহার7/7

শিক্ষক দিবসের উপহার

শিক্ষকদের এমন অপ্রত্যাশিত উপহার পেয়ে খুদে পড়ুয়াদের মুখে যে তৃপ্তির হাসি ফুটেছিল, তাকেই শিক্ষক দিবসের সেরা প্রাপ্তি বলে মনে করছেন ফলতা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দা ও শিক্ষানুরাগী মহলেও ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে।

TAGS:
falta
teachers day
Hilsa Utsav

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
শনি সন্ধ্যায় 'মেঘ ভাঙা' ভয়ংকর বৃষ্টি কলকাতায়! রবি, সোম, মঙ্গলে... জারি সতর্কতা
2
3
4
5