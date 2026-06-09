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Jahangir Khan Arrested: অভিধানে 'ভয়' শব্দটাই নেই, আদালতে সেই পুষ্পা যেন ভিজে বিড়াল! বিচারককে এ কী বললেন জাহাঙ্গির?

Published: Jun 09, 2026, 04:20 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:20 PM IST

Jahangir Khan Arrested: যে জাহাঙ্গিরের একসময় 'রাজ' চলত ফলতায় তার পক্ষে কোনও আইনজীবীই দাঁড়াননি আদালতে। আদালতে বিচারকের প্রশ্ন, “আপনার কোনও আইনজীবী নেই কেন?

আদালতে পুষ্পা1/6

আদালতে পুষ্পা

নেপাল সীমান্ত থেকে ধরা পড়ার পর এবারে আদালতে পেশ করা হল পুষ্পা ওরফে জাহাঙ্গির খানকে। সূত্রের খবর নেপালেই সেটল করার ছক ছিল জাহাঙ্গির খান ওরফে জাহাঙ্গির খানকে। মঙ্গলবার দুপুর ২টা ৩৪ মিনিট। ডায়মন্ডহারবার এসিজেএম আদালতে আনা হল জাহাঙ্গির খান ওরফে ‘পুষ্পা’-কে। পরনে সাদা শার্ট, অফ-হোয়াইট রঙের প্যান্ট, মুখভর্তি দাড়ি। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা জাহাঙ্গীরকে দেখতে তখন এজলাসে আইনজীবীদের ভিড়।

 

আইনজীবী নেই2/6

আইনজীবী নেই

যে জাহাঙ্গিরের একসময় 'রাজ' চলত ফলতায় তার পক্ষে কোনও আইনজীবীই দাঁড়াননি আদালতে। আদালতে বিচারকের প্রশ্ন, “আপনার কোনও আইনজীবী নেই কেন?” প্রশ্ন শুনেও প্রথমে চুপ থাকেন জাহাঙ্গির। বিচারক ফের বলেন, “চুপ থাকলে হবে না, উত্তর দিন।” তখন জাহাঙ্গিরের সংক্ষিপ্ত জবাব, “আমি জানি না।” -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

কোন মামলায় গ্রেফতার3/6

কোন মামলায় গ্রেফতার

বিচারক জানতে চান, “আপনাকে কোন মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে, জানেন?”। জাহাঙ্গিরের উত্তর, “আমি জানি না।” -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

পুলিসের অভিযোগ4/6

পুলিসের অভিযোগ

পুলিসের তরফে তাঁর বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়ে বিচারক প্রশ্ন করেন, এ বিষয়ে তাঁর কিছু বলার আছে কি না। জাহাঙ্গির মাথা নেড়ে জানান, তাঁর কোনও বক্তব্য নেই। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

ভেজা বেড়াল5/6

ভেজা বেড়াল

যে ‘পুষ্পা’র নাম শুনে একসময় এলাকায় আতঙ্ক ছড়াত, আদালতে তাকে দেখা গেল কার্যত ভেজা বেড়ালের মতো। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র

পুলিস হেফাজত6/6

পুলিস হেফাজত

পুলিশের আবেদন মেনে আদালত তাকে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে।-তথ্য-পিয়ালী মিত্র

 

TAGS:
jahangir khan arrested
Puspa Arrested
Jahangir Khan in Court

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