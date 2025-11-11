English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Delhi Red Fort blast: দিল্লি বিস্ফোরণ: ঘাতক গাড়ির শেষ ১১ ঘণ্টার পুরো রুট ম্যাপ প্রকাশ্যে! হাড়হিম...

Delhi Red Fort blast car route map: কোন পথে দিল্লিতে ঢোকে ঘাতক গাড়ি? কীভাবে ঘাতক গাড়ি লালকেল্লা পর্যন্ত পৌঁছয়? CCTV ফুটেজে সামনে এল...

| Nov 11, 2025, 02:39 PM IST
1/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

প্রমোদ শর্মা: সোমবার সন্ধ্যায় আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে দিল্লি লালকেল্লা চত্বর। এখনও পর্যন্ত পাওয়া  খবর অনুযায়ী দিল্লি বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২। 

2/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোন পথে দিল্লিতে ঢোকে ঘাতক গাড়ি? কীভাবে ঘাতক গাড়ি লালকেল্লা পর্যন্ত পৌঁছয়? সামনে এসেছে ঘাতক গাড়ির শেষ ১১ ঘণ্টার পুরো রুট ম্যাপ। 

3/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে পুলিস সিসিটিভি ফুটেজ থেকে সাদা রঙের হুন্ডাই i20 গাড়ির যে রুট ম্যাপ হাতে পেয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, লাল কেল্লার উদ্দেশে ফরিদবাদ থেকে প্রায় ১১ ঘণ্টা আগে বেরয় গাড়িটি। 

4/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

রাস্তায় বেশ কিছু জায়গায় গাড়িটি যায়। সিসিটিভি ফুটেজে সোমবার সকাল ৭টায় ফারিদবাদের এশিয়ান হাসপাতালের বাইরে সবার প্রথম দেখা যায় গাড়িটিকে। 

5/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

এরপর সকাল ৮টা ১৩ মিনিটে গাড়িটি বদরপুর টোল পার করে দিল্লিতে ঢোকে। সকাল ৮টা ২০-তে গাড়িটিকে ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়ার কাছাকাছি একটি পেট্রোল পাম্পে দেখা যায়।

6/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

দুপুর ৩টে ১৯, গাড়িটিকে লালকেল্লার পাশের এলাকায় পার্কিংয়ে দেখা যায়। এরপর ওই পার্কিংয়েই ৩ ঘণ্টা ছিল গাড়িটি। সন্ধ্যা ৬টা ২২, ৩ ঘণ্টা পর, গাড়িটি ওই পার্কিং থেকে বেরিয়ে লালকেল্লার দিকে এগোতে শুরু করে।

7/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

এর ঠিক ২৪ মিনিটের মাথায়, সন্ধ্যা ৬টা ৫২, চলন্ত গাড়িতেই ভয়াবহ বিস্ফোরণটি ঘটে। এখন তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন লালকেল্লার সামনে পৌঁছতে ঘাতক গাড়িটি কোন রুট নিয়েছিল। 

8/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

পার্কিং থেকে বেরিয়ে বিস্ফোরণস্থলে পৌঁছনোর জন্য ২টি রুট আছে। এক, পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে লালকেল্লার পিছনের রাস্তা ধরে হনুমান মন্দির হয়ে লালকেল্লার রেড লাইটে পৌঁছানো।  

9/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

দ্বিতীয়, পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে ডানদিকে ইউ-টার্ন নিয়ে লাল মন্দিরের পাশ দিয়ে  লালকেল্লার রেড লাইটে পৌঁছানো।  এখন লালকেল্লার সামনে ও পিছনে ২০০-রও বেশি CCTV রয়েছে।   

10/10

দিল্লির ঘাতক গাড়ির রুট ম্যাপ

Delhi Red Fort blast car route map

পুলিস সেই সমস্ত CCTV ফুটেজ খতিয়ে দেখে, ঘাতক গাড়িটির লালকেল্লার রেড লাইটে পৌঁছানোর রুট খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, দিল্লিতে ভয়াবহ আত্মঘাতী গাড়িবোমা বিস্ফোরণে মূল হামলাকারী হিসেবে নাম উঠে এসেছে 'ফিঁদায়ে' ডা. উমর মহম্মদের। 

