Asrani Net Worth: কার্পেট বিক্রি করে চলত পড়াশোনা, রাতে ভয়েস আর্টিস্ট! অভিনয়ের জোরেই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আসরানির...

Asrani Net Worth: কার্পেট বিক্রি করে চলত পড়াশোনা, রাতে ভয়েস আর্টিস্ট! অভিনয়ের জোরেই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আসরানির...
Govardhan Asrani's Death: গোবর্ধন আসরানির জন্ম ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি জয়পুরে এক সাধারণ সিন্ধি পরিবারে। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার করাচি থেকে জয়পুরে চলে আসে। আসরানিও পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেন, কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল অন্য কোথাও—অভিনয় জগতে। আসরানি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন।
গোবর্ধন আসরানির জন্ম ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি জয়পুরে এক সাধারণ সিন্ধি পরিবারে। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার করাচি থেকে জয়পুরে চলে আসে। তাঁর বাবা, ঠাকুরদাস জেথানন্দ আসরানি, জয়পুরের পাঁচ বাট্টির কাছে কার্পেট এবং শাড়ির ব্যবসা করতেন। আসরানিও পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেন, কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল অন্য কোথাও—অভিনয় জগতে।
