Asrani Net Worth: কার্পেট বিক্রি করে চলত পড়াশোনা, রাতে ভয়েস আর্টিস্ট! অভিনয়ের জোরেই কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি আসরানির...

Govardhan Asrani's Death: গোবর্ধন আসরানির জন্ম ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি জয়পুরে এক সাধারণ সিন্ধি পরিবারে। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার করাচি থেকে জয়পুরে চলে আসে। আসরানিও পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেন, কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল অন্য কোথাও—অভিনয় জগতে। আসরানি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। 

| Oct 23, 2025, 07:49 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা গোবর্ধন আসরানি, যিনি শুধুমাত্র আসরানি নামেই পরিচিত, তাঁর জীবনাবসানে হিন্দি চলচ্চিত্র জগতে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর জীবন ছিল একটি সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসে কিংবদন্তি হয়ে ওঠার এক বর্ণময় গল্প।

গোবর্ধন আসরানির জন্ম ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি জয়পুরে এক সাধারণ সিন্ধি পরিবারে। দেশভাগের পর তাঁর পরিবার করাচি থেকে জয়পুরে চলে আসে। তাঁর বাবা, ঠাকুরদাস জেথানন্দ আসরানি, জয়পুরের পাঁচ বাট্টির কাছে কার্পেট এবং শাড়ির ব্যবসা করতেন। আসরানিও পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দেন, কিন্তু তাঁর মন পড়েছিল অন্য কোথাও—অভিনয় জগতে।

মধ্যবিত্ত সিন্ধি পরিবার থেকে উঠে আসা আসরানি জয়পুরের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে পড়াশোনা করেন এবং রাজস্থান কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। 

পড়াশোনার খরচ চালানোর জন্য তিনি জয়পুরের অল ইন্ডিয়া রেডিওতে একজন কণ্ঠশিল্পী (ভয়েস আর্টিস্ট) হিসেবে কাজ শুরু করেন। সেখানেই তাঁর কণ্ঠ ও অভিনয় দক্ষতা সকলের নজর কাড়তে শুরু করে।

তাঁর অভিব্যক্তিপূর্ণ কণ্ঠস্বর অনেককে মুগ্ধ করলেও, তাঁর ভাগ্য তাঁকে আরও বড় মঞ্চে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক ঘটকের অনুপ্রেরণায় তিনি অভিনয়কে পেশা হিসেবে নিতে মুম্বই চলে আসেন এবং পরে ১৯৬৬ সালে পুনে ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া (FTII) থেকে স্নাতক হন।

বহু ছবিতে কাজ করার পর, ১৯৭১ সালের ছবি 'গুড্ডি' ছিল তাঁর জন্য বড় সুযোগ, যা তাঁকে পরিচিত মুখ করে তোলে। এরপর তিনি একের পর এক হিট ছবিতে অভিনয় করে দর্শকদের মনে গেঁথে যান। 'গোলমাল', 'অভিমান', 'বাওর্চি' এবং 'চুপকে চুপকে'-এর মতো ক্লাসিক ছবিতে তাঁর অভিনয় ছিল স্মরণীয়। 

তাঁর বিখ্যাত সংলাপ ও অভিব্যক্তিগুলি হিন্দি চলচ্চিত্রের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। তাঁর আইকনিক চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো 'শোলে' ছবির জেলার এবং 'চুপকে চুপকে'-এর মজাদার অধ্যাপক।

বার্ধক্য এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও আসরানি অভিনয় থেকে দূরে সরে যাননি। তিনি টেলিভিশন শো এবং মঞ্চ নাটকে অভিনয় চালিয়ে যান। তাঁর স্ত্রী, অভিনেত্রী মঞ্জু আসরানি, সবসময়েই তাঁর পাশে ছিলেন।

বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী, আসরানি তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছেন। চলচ্চিত্র, টিভি শো এবং ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্টের মাধ্যমে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ কোটি টাকা ছিল।

দুঃখের বিষয় হলো, দীর্ঘ অসুস্থতার পর, ৮৪ বছর বয়সে ২০ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে মুম্বইয়ের জুহু আরোগ্য নিধি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আলোর উৎসব দীপাবলির দিনে তাঁর প্রয়াণ সেই মানুষটিকে নিয়ে শোকের ছায়া নামিয়ে আনে, যিনি তাঁর জীবন দিয়ে আনন্দের এক প্রতিমূর্তি তৈরি করেছিলেন।

