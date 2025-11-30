English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
WB Police Recruitment Examination: কনস্টেবল হতে চান, পুরুষ লেখা অ্যাডমিট কার্ড নিয়েই পরীক্ষা দিতে হাজির মহিলা! তারপর...

WB Police Recruitment Examination: নাম-ছবি মহিলার। কিন্তু অ্য়াডমিট কার্ডে জেন্ডার 'MALE'! কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় বসা হল না নৈহাটির রিচার।

| Nov 30, 2025, 10:56 PM IST
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!

বিধান সরকার:  সরকারি চাকরির পরীক্ষা। যথাসময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেও গিয়েছিলেন মহিলা চাকরিপ্রার্থী। কিন্তু পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি পেলেন না। কারণ, অ্যাডমিট কার্ডে লেখা 'পুরুষ'! 'ভুল সংশোধনে মেল পাঠিয়েও সাড়া পাননি', দাবি ওই পরীক্ষার্থী। আজবকাণ্ড হুগলির কোন্নগরে।

রাজ্য পুলিসের কনস্টেবল পদে নিয়োগের পরীক্ষা ছিল আজ, রবিবার।

কোন্নগর নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলে  সিট পড়েছিল ৩৫২ জনের। তাঁদেরই একজন নৈহাটির  রিচা কুমারী ঝাঁ।

পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকার আগে যথারীতি পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড পরীক্ষা করা হচ্ছিল। তখনই পরীক্ষকের নজরে পড়ে,   রিচার অ্যাডমিট কার্ডে লেখা পুরুষ!  

 শেষপর্যন্ত পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি রিচাকে। তাঁর দাবি, অ্যাডমিট কার্ড হাতে পাওয়ার পর ভুলটি নজরে পড়েছিল।  সংশ্লিষ্ট জায়গায় মেলও করেছিলেন। কিন্তু কোনও জবাব আসেনি।

এদিন পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে না পেরে বাইরে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলেন রিচা। তিনি বলেন, 'সরকারি চাকরির পরীক্ষার সুযোগ কম। ফর্ম ফিলাপ করার সময় কোনওভাবে হয়ত ফিমেলের বদলে মেল লেখা হয়েছে হয়তো। যে পরীক্ষা কেন্দ্রে সিট পরেছিল সেখানে সবই পুরুষ পরীক্ষার্থী। আমাকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হল না'।

 স্থানীয় বাসিন্দা টুলটুল  দে বলেন, ,সকাল থেকেই আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে রয়েছি যারা পুলিশের পরীক্ষা দিতে এসেছে তাদের সহযোগিতা করার জন্য। আলাদা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেত।  কিন্তু সেরকম কিছুই করা হয়নি। পরীক্ষার যে উত্তরপত্র সেটা তো পরে দেওয়া হবে তখন সেই ভুল সংশোধন করে নেওয়া যেত। মেয়েটা পরীক্ষাই দিতে পারল না'।

