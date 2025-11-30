WB Police Recruitment Examination: কনস্টেবল হতে চান, পুরুষ লেখা অ্যাডমিট কার্ড নিয়েই পরীক্ষা দিতে হাজির মহিলা! তারপর...

WB Police Recruitment Examination: কনস্টেবল হতে চান, পুরুষ লেখা অ্যাডমিট কার্ড নিয়েই পরীক্ষা দিতে হাজির মহিলা! তারপর...
WB Police Recruitment Examination: নাম-ছবি মহিলার। কিন্তু অ্য়াডমিট কার্ডে জেন্ডার 'MALE'! কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষায় বসা হল না নৈহাটির রিচার।
1/7
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!
2/7
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!
photos
TRENDING NOW
3/7
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!
4/7
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!
5/7
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!
6/7
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!
7/7
অ্যাডমিট কার্ডে মহিলা বনে গেলেন পুরুষ!
স্থানীয় বাসিন্দা টুলটুল দে বলেন, ,সকাল থেকেই আমরা পরীক্ষা কেন্দ্রে রয়েছি যারা পুলিশের পরীক্ষা দিতে এসেছে তাদের সহযোগিতা করার জন্য। আলাদা পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু সেরকম কিছুই করা হয়নি। পরীক্ষার যে উত্তরপত্র সেটা তো পরে দেওয়া হবে তখন সেই ভুল সংশোধন করে নেওয়া যেত। মেয়েটা পরীক্ষাই দিতে পারল না'।
photos