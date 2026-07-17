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বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের জন্য ১৮ ক্যারেটের সোনার আংটি! হাতে হিরে-নীলা-চুনিতে জ্বলজ্বল করবে কাপও...কিনতে পারবেন আপনিও

Published: Jul 17, 2026, 07:31 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:31 PM IST

বিশ্বকাপ ফাইনালে থাকছে বিশ্বজয়ীদের জন্য় বিশেষ আংটি। যে আংটি কিনতে পারবেন আপনিও। যাবতীয় তথ্য রইল এখানে। পড়ে নিন ঝট করে।

FIFA World Cup 2026 Final1/7

বিশ্বকাপের ফাইনাল

১৯ জুলাই নিউজার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ ফাইনাল। আর্জেন্টিনা বনাম স্পেনের খেতাবি লড়াইয়ে ২৩তম কাপযুদ্ধের অবসান। রীতি মেনেই বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হাতে উঠবে বিশ্বকাপ। পাশাপাশি পুরস্কার মঞ্চে বিজয়ী দলের সদস্যদের সোনার পদক ও বিশেষ স্মারকও দেওয়া হবে। 

 

Championship rings2/7

চ্যাম্পিয়নশিপ রিং

এবার জয়ী দলের জন্য় থাকছে ফরমায়েশি চ্যাম্পিয়নশিপ রিং বা বিশ্বকাপের বিশেষ আংটি। এনবিএ ও এনএফএলের মতো আমেরিকার বিখ্যাত লিগগুলির আদলেই এবার থেকে বিশ্বকাপে আংটি দেওয়ার নতুন রীতি চালু করছে ফিফা। 

Dual-Sided Customisation3/7

ডুয়াল কাস্টোমাইজেশন

আংটির এক দিকে ফিফা বিশ্বকাপ ট্রফি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আর অন্য দিকটায় বিজয়ী দলের পরিচিতি অনুযায়ী বিশেষ ভাবে তৈরি করা হবে। প্রতিটি আংটিতে আলাদা নম্বর ও পরিমাপ অনুযায়ী নিখুঁত ফিটিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে এবং সঙ্গে একটি করে সনদপত্র প্রদান করা হবে। যা এর যথার্থতা বা সত্যতা নিশ্চিত করবে।

 

Provisional Presentation4/7

অস্থায়ী উপস্থাপনা

ফাইনালের পরই বিশ্বচ্যাম্পিয়ন টিমের অধিনায়ক ও হেড কোচ বিশেষ স্মারক হিসেবে সাময়িক ব্যবহারের জন্য এই আংটি পাবেন। বিজয়ীদের জন্য নির্ধারিত ৩০টি আংটির প্রতিটিই বিশেষ ভাবে কাস্টোমাইজ করা হবে এবং পরে কোনও এক সময়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেগুলি ফিফা হস্তান্তর করবে। 

 

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১৯৯৬টি আংটি সর্বসাধারণের জন্য

প্রতিটি আংটিই অত্যন্ত সীমিত সংস্করণের। মাত্র ২০২৬টি আংটিই বানানো হবে। এর মধ্যে ৩০টি আংটি বিজয়ী দলকে দেওয়া হবে এবং বাকি ১৯৯৬টি ‘অফিসিয়াল লাইসেন্সড প্রোডাক্ট’ হিসেবে বিশ্বজুড়ে ফুটবল ভক্তদের জন্য় থাকবে। যা পরে বিক্রি করবে ফিফা। 

 

Championship Rings Material6/7

চ্যাম্পিয়নশিপ রিং কী দিয়ে তৈরি

আংটিগুলি বেশ ভারী হবে। ১৪ থেকে ১৮ ক্যারেটের সোনা দিয়েই তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। হিরে, নীলকান্তমণি ও চুনির চমৎকার বিন্যাস থাকছে আংটিতে। 

 

Championship Rings Price7/7

চ্যাম্পিয়নশিপ রিংয়ে দাম

ইন্ডাস্ট্রির বিশেষজ্ঞরা মনে করছে রত্নপাথরের বিন্যাস এবং অনন্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি আংটির দাম হবে ২৪.০৬ লক্ষ টাকা থেকে প্রায় ১ কোটি ৪৪.৩৫ লক্ষ টাকার মধ্য়ে।

 

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