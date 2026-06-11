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FIFA World Cup 2026 Venues: কোন ১৬ স্টেডিয়ামে ১০৪ ম্যাচ দেখবেন? বৃহত্তম স্টেডিয়ামই ব্রাত্য বিশ্বকাপ ফাইনালে! যুবভারতীর চেয়েও অনেক ছোট একাধিক

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 11, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:21 PM IST

FIFA World Cup 2026 Venues: টানা ৩৯ দিন ধরে ১৬ স্টেডিয়ামে হবে বিশ্বকাপের ১০৪ ম্যাচ! আসুন ভার্চুয়ালি দেখে নিন স্টেডিয়ামগুলি। সবচেয়ে বড় স্টেডিয়ামই ফাইনালের দায়িত্ব পেল না!

 

FIFA World Cup 2026 Venues1/6

বিশ্বকাপের ১৬ স্টেডিয়াম

এই প্রথমবার তিন দেশের (আমেরিকা মেক্সিকো এবং কানাডা) ১৬ স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের ১০৪ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আমেরিকার ১১টি স্টেডিয়ামে লিগ ও নকআউট পর্বের ম্যাচগুলি আয়োজিত হবে। এছাড়া কানাডার দু'টি এবং মেক্সিকোর তিনটি স্টেডিয়ামও রয়েছে তালিকায়। স্টেডিয়ামগুলির সঙ্গে সেরে নিন আলাপ-পরিচয়। 

The Heavy Hitters Highest Capacity US Stadiums2/6

বিশাল ধারণক্ষমতা সম্পন্ন আমেরিকার শীর্ষ স্টেডিয়ামগুলি

বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি মূলত আমেরিকার ফুটবল স্টেডিয়ামগুলিতেই অনুষ্ঠিত হবে। ডালাসের এটিঅ্যান্ডটি স্টেডিয়ামেই সবচেয়ে বেশি দর্শকাসন এখানেই। ৯৪ হাজার মানুষ একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন এখানে। দুয়ে থাকবে নিউ ইয়র্কের মেটলাইফ স্টেডিয়াম। ফাইনাল হবে এখানেই। ৮২ হাজার ৫০০ দর্শকাসন রয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়াম (৭৫০০০) এবং কানসাস সিটির কানসাস সিটি স্টেডিয়াম (৭৩০০০)।

 

The Mid-Tier Hubs Houston, San Francisco, and Los Angeles3/6

মাঝারি মাপের স্টেডিয়ামে থাকবে হিউস্টন, সান ফ্রান্সিসকো এবং লস অ্যাঞ্জেলস

আমেরিকার পঞ্চম সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতা সম্পন্ন স্টেডিয়াম হল হিউস্টনের হিউস্টন স্টেডিয়াম (৭২০০০ আসন)। এর ঠিক পরেই রয়েছে সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া স্টেডিয়াম (৭১০০০ আসন)। তালিকার সপ্তম ও অষ্টম স্থানে রয়েছে অত্যন্ত বিখ্যাত দু'টি শহরের স্টেডিয়াম লস অ্যাঞ্জেলসের সোফাই স্টেডিয়াম (৭০০০০ আসন) এবং ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়াম (৬৯০০০ আসন)।  

 

All of remaining US stadiums4/6

আমেরিকার অবশিষ্ট স্টেডিয়াম

আমেরিকার বাকি স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন তিনটি স্টেডিয়াম হল- সিয়াটল স্টেডিয়াম (৬৯০০০ আসন), বোস্টনের জিলেট স্টেডিয়াম (৬৫০০০ আসন) এবং মায়ামির হার্ড রক স্টেডিয়াম (৬৫০০০ আসন)।

 

Mexico’s Historic Trio5/6

মেক্সিকোর ঐতিহাসিক ট্রায়ো স্টেডিয়াম

মেক্সিকোর এস্তাদিও আজটেকা দেশের সর্বোচ্চ দর্শক ধারণক্ষমতা সম্পন্ন স্টেডিয়াম (৮৩০০০ আসন)। তিনটি ভিন্ন বিশ্বকাপে (১৯৭০, ১৯৮৬ ও ২০২৬) ম্যাচ আয়োজনকারী প্রথম স্টেডিয়াম হিসেবে ইতিহাস লিখতে চলেছে। মেক্সিকোর অন্য দু'টি স্টেডিয়াম হলো গুয়াদালুপের এস্তাদিও মন্টেরে (৫৩৫০০ আসন) এবং গুয়াদালজারার এস্তাদিও গুয়াদালজারা (৪৮০০০)

 

Canada’s Dynamic Duet6/6

কানাডার দুর্দান্ত জুটি

কানাডার মাত্র দু'টি শহর ফিফা বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজন করবে—ভ্যাঙ্কুভারের বিসি প্লেস স্টেডিয়াম (ধারণক্ষমতা ৫৪০০০) এবং টরন্টোর টরন্টো স্টেডিয়াম (ধারণক্ষমতা ৪৫০০০)।

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