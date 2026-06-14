/FIFA World Cup 2026 Day 3 Recap: ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপে জয় স্কটিশদের! তুর্কিয়েকে গুঁড়িয়ে সকারুজরদের সারপ্রাইজ, রইল রাউন্ডআপ

FIFA World Cup 2026 Day 3 Recap: ১৩ জুন থেকে ১৪ জুন, বিশ্বকাপের তৃতীয় দিনে ৪ ম্যাচ হয়ে গেল। ঝলকে দেখে নিন স্কোর।
চতুর্থ দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে গত শনিবার (১৩ জুন) ও রবিবার সকাল (১৪ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। ঝলকে দেখে নিন তৃতীয় দিনের রাউন্ড আপ। রইল সংক্ষেপে ম্যাচ ও স্কোরলাইন।
তৃতীয় দিনে মাঠে নেমেছিল আট দল। গ্রুপ বি-তে খেলল কাতার-সুইজারল্যান্ড, গ্রুপ সি-তে খেলল ব্রাজিল-মরক্কো ও হাইতি-স্কটল্যান্ড। গ্রুপ ডি-র ও ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া-তুর্কিয়ে।
স্যান ফ্রান্সিসকোর বে এরিয়া স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল কাতার-সুইজারল্যান্ড। বিশ্বের ১৯ নম্বর দল সুইজারল্যান্ড ৯৩ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকেও ফিফা র্যাঙ্কিংয়ের ৫৫ নম্বর দলের সঙ্গে পয়েন্ট ভাগ করে নিল। ১৭ মিনিটে ব্রিল এমবেলোর পেনাল্টিতে করা গোলে সুইসরা এগিয়ে গিয়েছিল। তবে ৯৪ মিনিটে দুর্দান্ত হেডে কাতারকে এক পয়েন্ট এনে দেন বোয়ালেম খৌখি।
নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে মরক্কোর সঙ্গে ম্যাড়ম্যাড়ে ড্রয়ে বিশ্বকাপ শুরু করল ব্রাজিল। পাঁচবারের ভুবনজয়ীদের খেলা একেবারেই ব্রাজিল সুলভ হল না। ২১ মিনিট ইসমাইল সাইবারির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বিশ্বের সাত নম্বর দল মরক্কো। তাদের ঠিক এক ধাপ উপরে ব্রাজিল। সেলেকাওদের সমতায় ফিরিয়ে ১-১ করে ভিনিসিয়াস জুনিয়রের ৩২ মিনিটের দুরন্ত গোল।
বিশ্বকাপের ‘সি’ গ্রুপের ম্যাচে ফক্সবরোর বস্টন স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল হাইতি-স্কটল্যান্ড। ২৮ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি হয়েছে। অ্যাস্টন ভিলার মিডফিল্ডার জন ম্যাকগিনের গোলই ভাগ্য গড়ে দেয়। ২৮ বছর পর বিশ্বকাপ প্রত্যাবর্তন স্মরণীয় করে রাখলেন স্কটিশরা। ৩৬ বছর পর বিশ্বকাপে জয়ের মুখ দেখল ব্রিটেনের দেশটি
কানাডার বিসি প্লেস স্টেডিয়ামে গ্রুপ ডি-র ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া-তুর্কিয়ে। সকারুজরা শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে ২-০ হারিয়ে চমকে দিল। ২৭ মিনিটে নেস্টরি ইরানকুন্দা এবং ৭৫ মিনিটে কনর মেটকাফ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে স্কোরশিটে নাম লিখিয়েছেন। ২৪ বছর পর বিশ্বকাপে জায়গা করে নিয়েছে তুরস্ক।
দেখতে গেলে বিশ্বকাপের চার নম্বর দিনে ৫ ম্যাচ। গ্রুপ ডি-তে অস্ট্রেলিয়া-তুর্কিয়ে দিয়ে যা শুরু হয়েছে এরপর গ্রুপ ই-তে জার্মানির মুখোমুখি কুরাসাও (আজ রাত ১০:৩০)। গ্রুপ এফ-এ রয়েছে নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান ম্যাচ (আজ রাত ১:৩০)। গ্রুপ ই-তে খেলা আইভরি কোস্টের সঙ্গে ইকুয়েডরের (আগামিকাল ভোর ৪:৩০)। গ্রুপ এফ দেখবে সুইডেন বনাম টিউনিশিয়া (আগামীকাল সকাল ৭:৩০)