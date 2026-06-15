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FIFA World Cup 2026 Day 4 Recap: বিশ্বকাপে স্রেফ কয়েক ঘণ্টায় ১৯ গোল! জার্মানির ৭, সুইডেনের ৫, ডাচদের বিরুদ্ধে জাপানের এভাবেও ফিরে আসা যায়

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 15, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:15 PM IST


FIFA World Cup 2026 Day 4 Recap: বিশ্বকাপের চতুর্থ দিন সাক্ষী থাকল গোল-সুনামির! জার্মানির ৭, সুইডেনের ৫, ঝলকে দেখে নিন রাউন্ডআপ 

 

FIFA World Cup 2026 Day 41/6

চতুর্থ দিনে কী কী ঘটল

পঞ্চম দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে গত রবিবার (১৪ জুন) রাত থেকে সোমবার সকাল (১৫ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। ঝলকে দেখে নিন চতুর্থ দিনের রাউন্ড আপ। রইল সংক্ষেপে ম্যাচ ও স্কোরলাইন। 

Germany vs. Curaçao (Group E)2/6

জার্মানি বনাম কুরাসাও

চলতি বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম গ্রুপ পর্বের ম্যাচে জার্মানি ৭-১ গোলে কুরাসাওকে গুঁড়িয়েছে। আমেরিকার হিউস্টন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি মাত্র দেড় লাখ মানুষের দেশ। জার্মানির হয়ে জোড়া গোল কাই হাভার্টজের। বাকি পাঁচ গোল এসেছে ফেলিক্স এনমেচা, নিকো শ্লটারবেক, জামাল মুসিয়ালা, নাথানিয়েল ব্রাউন ও ডেনিজ উনডাভের। নবাগত কুরাসাওয়ের হয়ে একমাত্র ঐতিহাসিক গোল লিভানো কোমেনেন্সিয়ার। 

Netherlands vs. Japan (Group F)3/6

নেদারল্যান্ডস বনাম জাপান (গ্রুপ এফ)

নেদারল্যান্ডস বনাম জাপানের খেলা দিয়ে বিশ্বকাপের গ্রুপ এফ (Group F)-এর পর্দা উঠেছে। প্রথমার্ধে খেলা চলেছে ফার্স্ট গিয়ারে। তবে বিরতির পরই খেলা চলে যায় ফিফথ গিয়ারে! হাই-ভোল্টেজ ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত ২-২ ড্র হয়েছে। আমেরিকার এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে জাপান দু'বার পিছিয়েও দুর্দান্ত ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে পয়েন্ট ছিনিয়ে নেয়। ৫০ মিনিটে ভার্জিল ভ্যান ডাইকের গোলে ডাচরা এগিয়ে গিয়েছিল। গোল হজম করার ৬ মিনিটের মধ্যে জাপানের হয়ে সমতা ফেরান কেইতো নাকামুরা। ৬৩ মিনিটে ফের অরেঞ্জ আর্মিকে এগিয়ে দেয় ক্রিসেন্সিয়ো সামারভিল। ৮৮ মিনিটে দাইচি কামাদা স্কোরলাইন ২-২ করেন।

Ivory Coast vs. Ecuador (Group E)4/6

আইভরি কোস্ট বনাম ইকুয়েডর (গ্রুপ ই)

আইভরি কোস্ট ১-০ গোলে ইকুয়েডরকে হারিয়ে বিশ্বকাপের অভিযান শুরু করেছে। ১২ বছর পর বিশ্বকাপে আফ্রিকার দেশটি প্রথম জয় পেয়েছে। ফিলাডেলফিয়া স্টেডিয়ামে খেলার ৮৯ মিনিটে খাতা খুলেছিল ম্যাচের। একমাত্র জয়সূচক গোল এসেছে ম্যান ইউ তারকা আমাদ দিয়ালোর পা থেকে

Sweden vs. Tunisia (Group F)5/6

সুইডেন বনাম টিউনিসিয়া (গ্রুপ এফ)

সুইডেন ৫-১ গোলের মালা পড়িয়েছে টিউনিসিয়াকে। মেক্সিকোর এস্তাদিও বিবিভিএ-তে  সুইডেনের গোল সুনামিতে ভেসে গিয়েছে প্রতিপক্ষ। এবার বিশ্বকাপের কালো ঘোড়া হিসেবে ধরা হচ্ছে সুইডেনকে। ইয়াসিন আইয়ারি জোড়া গোল করেন। বাকি তিন গোল আসে আলেকজান্ডার ইসাক, ভিক্টর গয়কেরেস, মাতিয়াস সভানবার্গের! টিউনিসিয়ার হয়ে একমাত্র গোল ওমার রেকিকের। 

FIFA World Cup 2026 Day 56/6

বিশ্বকাপের পঞ্চম দিনে কারা নামছে মাঠে

বিশ্বকাপের পঞ্চম দিনে রয়েছে ৪ ম্যাচ। শুরু হচ্ছে স্পেন বনাম কেপ ভার্দে (ভারতীয় সময়ে বিকেল ৪.০০) দিয়ে। দ্বিতীয় ম্যাচ মুখোমুখি বেলজিয়াম ও মিশর। খেলা সন্ধ্যা ৭:০০ টায়। রাত ১০টায় সৌদি আরব আর উরুগুয়ের ম্যাচ। দিনের শেষ ম্যাচ (যদিও নতুন দিনের শুরু) রাত ১টায়। যুদ্ধরত ইরান খেলবে নিউ জিল্যান্ডের সঙ্গে। 

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