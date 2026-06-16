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FIFA World Cup 2026 Day 5 Recap: বিরাট অঘটন, স্পেনকে আটকাল কেপ ভার্দে! ৬৮ বছর পর বিশ্বকাপের সব ম্যাচেই এক বিরল ঘটনা!

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 16, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:49 PM IST

FIFA World Cup 2026 Day 4 Recap: বিশ্বকাপের পঞ্চম দিন সাক্ষী থাকল বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটনের! ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে আটকে দিল নবাগত কেপ ভার্দেকে! ৬৮ বছর পর ফিফা বিশ্বকাপে একই দিনে চার ম্যাচ ড্র!। ১৯৫৮ সালের ১৫ জুন শেষবার বিশ্বকাপ দেখেছিল এমন বিরল দিন। 

FIFA World Cup 2026 Day 5 Recap1/6

বিশ্বকাপের পঞ্চম দিনে কী ঘটল

ষষ্ঠ দিনে পা দিল চলতি ২৩ তম ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। দেখতে গেলে ভারতীয় সময়ে ধরে গত সোমবার (১৫ জুন) রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল (১৬ জুন) মিলিয়ে ক্যালেন্ডারের একটি দিন পার হয়ে গেল। ঝলকে দেখে নিন পঞ্চম দিনের রাউন্ড আপ। রইল সংক্ষেপে ম্যাচ ও স্কোরলাইন। 

Spain vs Cape Verde 2/6

স্পেন বনাম কেপ ভার্দে

চলতি বিশ্বকাপের সবচেয়ে বড় অঘটন! ৫ লাখের কিছু বেশি মানুষ থাকেন কেপ ভার্দেতে। আর এই ছোট্ট দেশ বিশ্বকাপে অভিষেকেই চমকে দিয়েছে। খেতাবের অন্যতম দাবিদার ও ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনকে রুখে দিয়েছে তারা। জর্জিয়ার আটলান্টা স্টেডিয়ামে ৭ সেভ করে গোলশূন্য ড্রয়ের নায়ক হয়ে গেলেন ৪০ বছর বয়সী কেপ ভার্দের গোলকিপার ভোজিনহা। 

Belgium vs Egypt3/6

বেলজিয়াম বনাম মিশর

'জি' গ্রুপের ম্যাচে বেলজিয়াম ও মিশর ১-১ ড্র করেছে। সিয়াটলের লুমেন ফিল্ডে হয়ে যাওয়া ম্যাচে খেলার প্রথমার্ধে মিশর এগিয়ে ছিল। ২০ মিনিটে গোল করেছিলেন ইমাম আশুর। ৬৬ মিনিটে মিশরই গোল উপহার দেয় বেলজিয়ামকে। মহম্মদ হানি আত্মঘাতী গোল করে বসেন!

 

Uruguay vs Saudi Arabia4/6

উরুগুয়ে বনাম সৌদি আরব

গ্রুপ এইচে খেলল উরুগুয়ে ও সৌদি আরব। এই ম্যাচও ১-১ ড্র। ৪০ মিনিটে আদদুলেলাহ আল-আমরির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল সৌদি। বিরতিতে পিছিয়ে থাকা উরুগুয়ে ৮০ মিনিটে গোল শোধ করে। ম্যাক্সি আরাউহোর গোল করে স্কোরলাইনে সমতা ফেরান মায়ামি স্টেডিয়ামে। 

Iran vs New Zealand5/6

ইরান বনাম নিউ জিল্যান্ড

লস অ্যাঞ্জেলেস স্টেডিয়ামে গ্রুপ জি'-তে খেলতে নেমেছিল ইরান বনাম নিউ জিল্যান্ড। এলাইজা জাস্ট ৭ মিনিটে গোল করে নিউ জিল্যান্ডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। ৩৩ মিনিটে রামিন রেজাইয়ান ইরানের হয়ে গোল শোধ করেন। বিরতির আগে খেলা ১-১ ছিল। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৪ মিনিটে ফের নিউ জিল্যান্ডকে এগিয়ে দেন জাস্ট। তবে ১০ মিনিটের ভিতর গোল শোধ করেন মহম্মদ মোহেবি

 

FIFA World Cup 2026 Day 66/6

বিশ্বকাপের ষষ্ঠ দিনে মাঠে যারা

গ্রুপ আই-তে ফ্রান্স খেলবে সেনেগালের সঙ্গে ( ভারতীয় সময়ে রাত ১২.৩০) একই গ্রুপে পরের ম্যাচে ইরাকের বিরুদ্ধে নরওয়ে (ভারতীয় সময়ে রাত ১.৩০)। তৃতীয় ম্যাচে গ্রুপ জে-তে বিশ্বজয়ী আর্জেন্টিনার সঙ্গে খেলা আলজেরিয়ার (ভারতীয় সময়ে ভোর ৬.৩০)। একই গ্রুপে চতুর্থ ম্যাচে অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডন (ভারতীয় সময়ে সকাল ৯.৩০)

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