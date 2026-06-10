/FIFA World Cup 2026 Prize Money Explained: ৩২ হাজার কোটির টুর্নামেন্ট, সর্বোচ্চ পুরস্কারমূল্যের ইতিহাস! বিশ্বকাপ জিতলে অবিশ্বাস্য টাকাই হাতে

FIFA World Cup 2026 Prize Money: ২০২৬ সালের ফিফা বিশ্বকাপ ইতিহাস লিখেছে। টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে বেশি অর্থমূল্যের আসর বসছে আমেরিকা-মেক্সিকো-কানাডায়। এবার ৪৮ দল অংশ নিচ্ছে এবং পুরস্কারের মোট অর্থমূল্য রেকর্ড ৬৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার!
২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ফিফা ছাব্বিশের কাপযুদ্ধর জন্য রেকর্ড ৭২৭ মিলিয়ন ইউএস ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬২৫২ কোটি টাকা) আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ অনুমোদন করেছিল। এবার ফুটবল বিশ্বকাপের জন্য ফিফার মোট বাজেট ৩৭৫৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৩২,৩০২ কোটি টাকা)।
কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় এবার পুরস্কারমূল্য বিস্ময়কর ভাবে ৫০ শতাংশ বেড়েছে। এবারের পুরস্কারমূল্যের মোট বাজেট ৬৫৫ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৫৬৩৩ কোটি টাকা)। কাতারে যে বাজেট ছিল ৪৪০ মিলিয়ন ডলার।
শুধু অংশগ্রহণকারী দেশ, প্রাইজমানি এবং অপারেশনাল খরচের জন্য ফিফার মোট বাজেট প্রায় ৮৭১ মিলিয়ন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৪৯১ কোটি টাকা)। যা ফুটবল ইতিহাসে সর্বোচ্চ। টুর্নামেন্ট থেকে আয় ৯ বিলিয়ন ডলারের (ভারতীয় মুদ্রায় ৭৭৪০০ কোটি টাকা) মতো হবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।
ফিফা জানিয়েছে এবারের কাপজয়ী ফেডারেশনের জন্য ৫ কোটি ইউএস ডলার বরাদ্দ। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪৩০ কোটি টাকা। আর এই হিসাবের মধ্যে কর্মাসিয়াল বোনাস, ইমেজ রাইটস বা ফুটবলারদের পারিশ্রমিক সংক্রান্ত চুক্তির বিষয়টি কিন্তু অন্তর্ভুক্ত নয়।
বিশ্বকাপে রানার্স দল পাবে ৩৩ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২৮৪ কোটি টাকা), তৃতীয় স্থানাধিকারীর জন্য থাকছে ২৭ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় (প্রায় ২৩২ কোটি টাকা)। কোয়ার্টার ফাইনালের খেলা প্রতি ৮ দলই পাবে ১৯ মিলিয়ন (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৬৩ কোটি টাকা) ইউএস ডলার করে। রাউন্ড অফ সিক্সটিনের ১৬ দল পাবে ১৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২৯ কোটি টাকা) করে।
গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া দলগুলিও ৯ মিলিয়ন ইউএসডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৭৭ কোটি টাকা) পাবে। আর মূল টুর্নামেন্টে খেলার যোগ্যতা অর্জনের সুবাদে প্রতিটি ফেডারেশনকে আলাদাভাবে ফিফা যে 'প্রিপারেশন ফি' দেবে, তা এই অর্থের সঙ্গেই যুক্ত হবে।
এমনকী ফুটবলে সবচেয়ে ছোট দেশগুলিও এবারের বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে ১.৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৩ কোটি টাকা) অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। অনেক দেশের জন্যই এই বিপুল অর্থ চলতি বিশ্বকাপের পরবর্তী বছরগুলিতে তাদের অ্যাকাডেমি, কোচিং কর্মসূচি, পরিকাঠামোগত প্রকল্প এবং নারী ফুটবলের বিভিন্ন উদ্যোগের অর্থায়নে কাজে লাগবে।